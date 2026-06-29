IBM® Cloud Pak for Integration 16.2を使用したハイブリッド統合の管理およびオペレーションの簡素化

Cloud Pak for Integration 16.2は、ますます分散化が進む環境に優れた可視性、制御、インテリジェンスをもたらすことで、組織はハイブリッド統合のオペレーションを簡素化できます。
IBM® Cloud Pak for Integrationは、単一プラットフォームの一部として提供されるソフトウェア統合ツールの包括的なセットで、完全で統一されたエクスペリエンスを提供します。このツール・セットを使用すると、Red Hat OpenShift上で実行される、レジリエントでスケーラブルかつ安全なデプロイメントの一部として、クラウドまたはオンプレミス環境全体でアプリケーション、データ、システム、サービスを接続できます。
Cloud Pak for Integration 16.2は、ハイブリッド統合の管理とCloud Pak for Integrationのオペレーションを簡素化するための強化された機能を提供する長期サポート・リリースです。これにより、デプロイされた統合、AI搭載の支援、新しい統合の主要な機能に関する可視性を高め、最長6年間のサポートを提供することが可能です。
IBM® App ConnectをVM上にデプロイしたお客様は、VMとOpenShiftクラスターの両方にデプロイされたすべてのインスタンスを、単一のPlatform UIウィンドウから表示および管理できるようになりました。
さまざまな環境が混在している組織であっても、既存のVMベースの統合を変更することなく、一元的な可視性、日常の管理の簡素化、トラブルシューティングの迅速化など、即座に価値が得られます。お客様は、統合が今はVM上に残っている場合でも、Platform UIのみをOpenShiftにデプロイして、モダナイゼーションを進める間にこの機能を活用することもできます。
以前のテクニカル・プレビューを基に、エージェント型AI機能は16.2で一般利用できるようになりました。
プラットフォームUIユーザーは、自然言語で質問して、Cloud Pak for Integration環境のステータスを理解し、問題を特定し、問題を迅速かつ簡単に解決する方法に関する提案を得ることができます。エージェントのデプロイメントは任意です。デプロイする場合は、CP4IライセンスとIBM® watsonx.ai SaaSへの接続が必要となります。ライセンス交付の目的で、クラスター内にエージェント機能がデプロイされている5つのPlatform UIインスタンスが、1つのCloud Pak for Integration VPCライセンスを消費します。ユーザーはこれらのAI機能のアウトプットを完全に管理し、それに基づいて行動する責任を負います。
新しいエンドツーエンドの監視およびトレース機能（以前はIBM® webMethods Hybrid Integrationコントロール・プレーンSaaSオファリングでのみ利用可能）が含まれるようになりました。この主要な機能により、個々のトランザクションを複数の統合インスタンス（IBM® MQ、App Connect、API Connect）を通過しながら追跡できます。これにより、問題のデバッグや複雑なシステム問題の解決が容易になります。
IBM® API Connect 12.1は、Cloud Pak for Integrationに含まれるようになり、Federated API Managementをサポートします。また、新しいIBM® DataPower Nano GatewayやサードパーティAPI Gatewayなど、複数の異なるAPI Gatewayを単一のAPI Connectの一部としてさまざまな環境にデプロイできるようにします。これにより、クラウドシステムとオンプレミス・システムにまたがるAPI Managementソリューションの柔軟性が高まります。
Cloud Pak for Integration 16.2は、変更されたサポート・サイクル-2ライフサイクルに従って、2.5年間の基本サポート、新しい修正プログラムを含む1年間の延長サポート、新しい修正プログラムなしの2.5年間の延長サポートの合計6年間のサポートを提供します。このリリースは、2026年末までベース・サポートが継続されている現在の16.1長期サポート・リリースに代わるものです。お客様は、この長期サポート・リリースを選択するか、長期サポート・リリース間の変更リリースを通じて提供されるより頻繁な機能強化を利用できます。
これらの機能強化により、組織はオペレーションの複雑さを軽減し、レジリエンスを向上させ、より信頼性と柔軟性を備えた統合環境をモダナイズすることができます。
コンテナと仮想マシン間の統合の管理、複雑なトランザクション・フローのトラブルシューティング、複数のゲートウェイにわたるAPIのガバナンスなど、IBM® Cloud Pak for Integration 16.2を使用すると、チームはより効率的に運用し、自分のペースでモダナイズし、エンタープライズ規模でのレジリエンスを維持できます。
Cloud Pak for Integration 16.2の統合管理、新しいエージェント型AI機能、その他の強化を体験したい方は、当社の中小企業とのデモの予約をするか、ガイド付きデモをご覧ください。
このパワフルな新リリースで、統合オペレーションの簡素化と拡大を支援できることを楽しみにしています。