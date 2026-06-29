IBM® Cloud Pak for Integration 16.2を使用したハイブリッド統合の管理およびオペレーションの簡素化

IBM® Cloud Pak for Integrationは、単一プラットフォームの一部として提供されるソフトウェア統合ツールの包括的なセットで、完全で統一されたエクスペリエンスを提供します。このツール・セットを使用すると、Red Hat OpenShift上で実行される、レジリエントでスケーラブルかつ安全なデプロイメントの一部として、クラウドまたはオンプレミス環境全体でアプリケーション、データ、システム、サービスを接続できます。

Cloud Pak for Integration 16.2は、ハイブリッド統合の管理とCloud Pak for Integrationのオペレーションを簡素化するための強化された機能を提供する長期サポート・リリースです。これにより、デプロイされた統合、AI搭載の支援、新しい統合の主要な機能に関する可視性を高め、最長6年間のサポートを提供することが可能です。