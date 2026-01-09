IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3による統合オペレーションの簡素化と拡張
統合管理の強化により、あらゆるOpenShiftクラスターで統合を直接更新できるようになる一方、エージェントによって運用の健全性やトラブルシューティングが改善され、連邦政府向けサポートも拡張されています。
統合管理の強化により、あらゆるOpenShiftクラスターで統合を直接更新できるようになる一方、エージェントによって運用の健全性やトラブルシューティングが改善され、連邦政府向けサポートも拡張されています。
IBM Cloud Pak for Integrationは、単一の統合されたエクスペリエンスで提供される、包括的なソフトウェア統合ツール群です。
このツールセットを使用すると、Red Hat OpenShift上で管理され、スケーラブルかつ安全なデプロイメントの一部として、クラウドやオンプレミス環境にまたがるアプリケーション、データ、システム、サービスを接続できます。Cloud Pak for Integrationは、他のIBM Cloud Paksと併せてインストールすることで、あらゆるクラウドやITインフラストラクチャーにわたって、アプリケーションを迅速に構築・モダナイズできます。
Cloud Pak for Integration 16.1.3は、次の4つの主要な機能を追加する修正レベルのアップデートです。
ハブでの統合管理クラスターの作成、更新、削除をサポートし、ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドの管理を実現します。統合管理はCloud Pak for Integration 16.1.2で追加された機能で、単一のプラットフォーム UI から、複数のOpenShiftクラスターにデプロイされた統合インスタンスを可視化・管理できます。
初期リリースでは、クライアントはリモート統合インスタンスをクリックすることで、そのインスタンスの更新や管理を行うことができました。Cloud Pak for Integration 16.1.3では、プラットフォームUI内のローカル・インスタンスとリモート・インスタンスを、単一のUIウィンドウから直接管理できます。新しいインスタンスの作成、更新、削除をシームレスに実行できるため、時間を節約し、運用の複雑さを軽減できます。
ステータス概要バナーは、統合管理と個別のプラットフォームUIの両方で使用でき、デプロイされた統合インスタンスの数とそのステータスの簡単な概要を提供します。
これには、連邦情報処理標準（FIPS）および2014年の連邦情報セキュリティ近代化法（FISMA）のサポート、監査およびアクセシビリティへの準拠、IPv6が含まれます。これらの基準への準拠は、一部の米国政府および連邦機関にとって不可欠です。
さらに、これらの機能の多くは、どの組織にとっても有益なアップデートとなります。これは、米国国立標準技術研究所（NIST）のセキュアソフトウェア開発フレームワークに準拠しています。
Cloud Pak for Integrationは、OpenShiftの新しいバージョンがリリースされてから30日以内にそのサポートを開始する予定です。
Cloud Pak for Integration 16.1.3には、Red Hat OpenShift 4.19および4.20のサポートが含まれます。Red Hat OpenShift 4.20には、「インプレース・ポッド垂直スケーリング」のサポートを提供するKubernetes 1.33が含まれています。この機能は、特にIBM App Connect EnterpriseでCloud Pak for Integrationのデプロイメントを使用しているお客様にメリットをもたらす可能性があります。
現在、Cloud Pak for Integration 16.1.3では、IBMテクノロジー・プレビューとして、AIエージェントをデプロイできます。これらのAIエージェントは、クライアントが自然言語を使用して環境で何が起こっているかを把握し、問題を修正する方法を見つけられるように設計されています。テクノロジー・プレビューは、2026年3月31日まで利用可能です。
エージェントの早期アクセス・プログラムに参加すると、お客様の環境やIBMサンドボックスで実際に操作を体験できます。
これらの機能強化により、組織は統合オペレーションを合理化し、AIを活用した洞察で意思決定を改善し、ハイブリッド環境や規制対象環境で自信を持って運用できるようになります。
IBM Cloud Pak for Integrationを使って、SMEとともに、統合管理とエージェントが企業の複雑さを克服し、自動化やAIの取り組みを加速する方法を体験できます。また、統合管理を使って、すべての統合を1つの画面から管理する方法も確認できます。