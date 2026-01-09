IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3による統合オペレーションの簡素化と拡張

ハブでの統合管理クラスターの作成、更新、削除をサポートし、ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドの管理を実現します。統合管理はCloud Pak for Integration 16.1.2で追加された機能で、単一のプラットフォーム UI から、複数のOpenShiftクラスターにデプロイされた統合インスタンスを可視化・管理できます。

初期リリースでは、クライアントはリモート統合インスタンスをクリックすることで、そのインスタンスの更新や管理を行うことができました。Cloud Pak for Integration 16.1.3では、プラットフォームUI内のローカル・インスタンスとリモート・インスタンスを、単一のUIウィンドウから直接管理できます。新しいインスタンスの作成、更新、削除をシームレスに実行できるため、時間を節約し、運用の複雑さを軽減できます。

ステータス概要バナーは、統合管理と個別のプラットフォームUIの両方で使用でき、デプロイされた統合インスタンスの数とそのステータスの簡単な概要を提供します。