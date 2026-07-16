AWS向けに事前作成されたSentinelポリシーを使用して、Terraformでのポリシー導入を簡素化

Sentinelは、HashiCorp Terraformやその他のHashiCorp製品の構成に対して、ロジックベースのポリシー適用を実現する、組み込み可能なPolicy as Codeフレームワークです。このアプローチにより、組織はポリシーをアプリケーションコードと同じように扱うことができます。つまり、組織全体の利害関係者がコードのバージョン管理、監査、テスト、把握を行えます。

Sentinelポリシーは、Terraformユーザーに許可する操作を組織が制御するのに役立ちます。これにより、インフラストラクチャーのプロビジョニングが一定のしきい値を超えないようにし、安全でない構成やコンプライアンスに準拠していない構成をブロックできます。

Sentinelは、大規模なクラウド・ガバナンスを確保するための強力なツールとして使用できますが、Policy as Codeワークフローの導入は困難で時間のかかるプロセスになり得ると、私たちは認識しています。これは、ポリシーをゼロから作成するためのリソースや専門知識が不足している組織に特に当てはまります。一から始めると、ポリシーの開発と実装に大幅な遅れが生じ、人為的ミスや構成ミスのリスクが高まる可能性があります。