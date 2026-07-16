AWS向けに事前作成されたSentinelポリシーを使用して、Terraformでのポリシー導入を簡素化

HashiCorpとAWSが共同開発した事前作成済みポリシー・ライブラリーは、Policy as Codeを使用するインフラストラクチャー・ワークフローの導入障壁を軽減することを目的としています。
AWS向けに事前作成されたSentinelポリシー・セットの一般提供が開始され、Terraform Registryですぐに使用できるようになりました。組織が業界標準に準拠できるように特別に作成されているため、インフラストラクチャー・ポリシー適用の導入障壁を軽減できます。
今回のリリースでは、複雑なガバナンスの課題に対応するターンキー・ソリューションを提供し、速度とセキュリティーのどちらも犠牲にすることなく、組織が迅速に移行できるようにすることを目指しています。この共同の取り組みは、AWSのクラウド・インフラストラクチャーとHashiCorpの自動化およびセキュリティー機能を組み合わせる独自の価値を示しています。
Sentinelは、HashiCorp Terraformやその他のHashiCorp製品の構成に対して、ロジックベースのポリシー適用を実現する、組み込み可能なPolicy as Codeフレームワークです。このアプローチにより、組織はポリシーをアプリケーションコードと同じように扱うことができます。つまり、組織全体の利害関係者がコードのバージョン管理、監査、テスト、把握を行えます。
Sentinelポリシーは、Terraformユーザーに許可する操作を組織が制御するのに役立ちます。これにより、インフラストラクチャーのプロビジョニングが一定のしきい値を超えないようにし、安全でない構成やコンプライアンスに準拠していない構成をブロックできます。
Sentinelは、大規模なクラウド・ガバナンスを確保するための強力なツールとして使用できますが、Policy as Codeワークフローの導入は困難で時間のかかるプロセスになり得ると、私たちは認識しています。これは、ポリシーをゼロから作成するためのリソースや専門知識が不足している組織に特に当てはまります。一から始めると、ポリシーの開発と実装に大幅な遅れが生じ、人為的ミスや構成ミスのリスクが高まる可能性があります。
こうした課題に対処するため、HashiCorpとAWSは、セキュリティー、コンプライアンス、運用効率など、幅広いユースケースに対応する事前作成済みポリシーのライブラリーを共同開発しました。これらのポリシーは、業界で長年の経験を持つ専門家によって作成されており、信頼性と効率性を確保するためのテストと検証が実施されています。また、ポリシーはカスタマイズ可能なため、組織固有のニーズに合わせて迅速に調整できます。
これらのポリシーは、Center for Internet Security（CIS）に準拠するAWSサービス向けに作成されています。CISは、世界中のサイバーセキュリティー関係者による合意形成の取り組みに基づき、規範的な構成の推奨事項を提供する非営利組織です。私たちの事前作成済みポリシー・セットは、CIS AWS Foundations Benchmarkのv1.2、v1.4、v3.0に対応しており、サポート対象サービスには以下が含まれます。
ユーザーは、Terraform Registryのポリシー・ライブラリーまたはCISポリシーのGitHubリポジトリーからポリシーを見つけられるようになりました。Sentinelのネイティブ統合により、ユーザーはポリシー・セットをHCP Terraform組織に迅速にデプロイできます。CISポリシーセットのオンボーディングには、Terraformモジュールも使用できます。
HCP Terraformを無料で試して、Policy as Codeワークフローのメリットを実際にご確認ください。Sentinel、仕様、事前作成済みポリシーを実行する手順の詳細、またはSentinelのユースケースやベスト・プラクティスに関する情報についてコミュニティーで話し合うには、以下をご覧ください。
シームレスなサインインを実現するため、HCP TerraformアカウントとHashiCorp Cloud Platform（HCP）アカウントをリンクすることもお忘れなく。