IBM® BobによるAI支援コーディングからAI支援提供への移行

先月、IBM® Bobをご紹介しました。それ以来、組織はコードを書く作業をスピードアップするだけでなく、ソフトウェアをエンタープライズ規模で構築する方法を再考するために、開発環境全体にBobを適用してきました。
AIはコードの生成方法を加速させましたが、ボトルネックは決してコードを書くことだけではありませんでした。複雑なシステムの理解やチーム全体での変更の調整、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体でのリスク管理もボトルネックになります。
システムが成長するにつれて、開発は個々のタスクよりも、相互に接続されたシステム全体での変更の調整が重要になってきます。この変化に対応するには、孤立したそれぞれのステップで作業するのではなく、ライフサイクル全体にまたがる新しい作業モデルが必要です。
この変化に対応するために、IBMは企業チームが一貫して必要として語ってきたことに応えるためにBobを開発しました。
組織が求めているのは、生産性向上だけではありません。複雑な環境全体でどのように成果がもたらされるかを反映したシステムが組織には必要です。既存のツールはこの問題の一部を解決しますが、チームは依然としてモデルやツール全体で独自のシステムを構築する必要があります。
Bobは、オーケストレーション、実行、ガバナンスを開発プロセスに直接統合するエージェント型SDLCパートナーとして、異なる設計がされており、チームが孤立したツールから調整されたデリバリーに動きます。Bobは、開発者に信頼できるエクスペリエンスを提供しながら、品質、コスト、性能を最適化するように構築されています。
このアプローチは既に実証済みです。IBMでは、Bobは80,000人以上のユーザーに採用され、複雑な複数ステップのワークフローにおいて、チームは平均45%の生産性向上を実現しています。1
Bobは、チームの実際の作業方法に適応するように設計されています。組み込みモードとカスタム・モードの両方を備え、開発者は計画、コーディング、レビューの間をシームレスに移動でき、MCP統合により、Bobをチームがすでに使用しているツールやシステムに接続できます。
開発が分散化されるにつれて、システム間でコンテキストを維持することは依然として最大の課題の1つです。再利用可能なワークフロー、共有ルール、より深いシステムアウェアネスを実現することで、Bobはチームが柔軟性を犠牲にすることなく、より効果的に変更を調整できるように支援します。
Bobは日常的な作業を自動化し、複雑な作業を拡張します。実際には、Bobはシニア・アーキテクトのジュニア開発者のように機能して実行を加速したり、ジュニア開発者が構造、自信、明確な方向性を提供するためのシニア・アーキテクト・ガイドのように機能したりできます。
AIの導入が成熟するにつれて、組織はコスト、性能、信頼に関するトレードオフの対応が増えています。課題は、どのモデルを使用するかだけではなく、急速に進化する環境全体で一貫して最良の結果を得る方法です。
Bobは、モデルと設定の適切な組み合わせを見つけるためにチームが試行錯誤に頼ることでなく、最先端のLLM、オープンソース・モデル、小規模言語モデル（SLM）、およびIBMのGranite SLMファミリーを組み合わせて活用し、発見と計画から設計、コーディング、テストまでのソフトウェア開発ライフサイクル全体を自動化・強化します。
Bobは、機能だけでなく、デプロイメントとユーザー・エクスペリエンスが、持続的かつ高品質な導入を推進するためにクリティカルであるという信念に基づいて構築されています。パススルー料金体系と使用量と予算の可視性により、組織は支出を実際の成果に合わせて調整できます。
AIは、プロンプト・インジェクションから意図しないデータ漏洩まで、従来の制御では捉えられない新しいカテゴリーをもたらします。
これに対応するため、Bobは開発ワークフローに直接セキュリティーを組み込みます。プロンプトの正規化により、安全でない命令を防ぐことができます。また、機密データのスキャンとインテリジェントなシークレットの検知により、コード記述時にリスクが表面化します。ポリシーの適用は継続的に行われ、開発から提供までガバナンスが確実に維持されます。
企業システムのモダナイズには従来、リポジトリー全体の変更をつなぎ合わせ、コードを段階的に書き換え、試行錯誤を通じて影響を検証する必要がありました。このアプローチだと、小さな更新による影響が予測不能な形でサービス全体に波及する可能性があります。
Bobは、そのエクスペリエンスを変えます。Bobは、チームがシステムの依存関係を事前に理解し、構造化されたプロセスの一部としてコード、テスト、パイプライン全体で調整された変更を実行するのを支援します。これにより、Java、COBOL、PL/I、RPGなどのレガシー環境全体でも、チームは事後対応的な更新からシステム全体の計画的なモダナイゼーションへの動きができます。
効率性が向上した一例として、社内の収益テクノロジー（「RevTech」）の市場投入プラットフォームが挙げられます。このプラットフォームは、規制の厳しい市場における当社のグローバルな販売と顧客エンゲージメントを支えるクリティカルなシステムです。複雑なアーキテクチャーと厳しい性能要件により、テストと検証には大きなコストがかかるうえ、リソースも限られていました。
Bobは、チームが性能とセキュリティーテストを改善しながら、より多くの欠陥と脆弱性を特定できるように支援するために導入されました。これにより、速度、規模、効率が測定可能な向上が見られ、AIがエンタープライズ・クリティカルなシステムの品質と信頼性の両方を向上できることが実証されました。
これらの成果は、社内チームだけのものではありません。Blue Pearl社は、Bobを使用して、大量のBlueAppプラットフォーム全体の配信を加速しました。Bobが既存のワークフロー内で分析、リファクタリング、検証を合理化したことで、通常数週間かかるエンジニアリング作業がわずか3日間で完了しました。これにより、チームは品質を維持しながらより迅速に作業できるようになり、AIが追加のオーバーヘッドなしに日常のデリバリーを改善できることが実証されました。これにより、納期とエンジニアリング効率の面で測定可能な向上が実現しました。
他の環境では、その影響は異なる形をとります。APIS ITはBobを活用して、メインフレームや.NET環境など、数十年にわたる技術的負債を抱えたミッションクリティカルな官公庁・自治体システムをモダナイズしました。ドキュメンテーションが限られており、依存関係が複雑であったため、Bobは迅速なシステム理解、自動ドキュメンテーション、調整されたリファクタリングを可能にしました。成果は、モダナイゼーションの効率性が段階的に変化したことを示しています。
BobはIBMポートフォリオの強みを活用して、より良い成果とさらなる洗練を実現します。IBMと顧客チームは、watsonx Orchestrateでのエージェントの最適化から、IBM ZおよびIBM iプラットフォームでのアプリケーションのモダナイズまで、IBMソリューションの価値を最大化するためにBobを使用している影響力のある方法をすでに目にしています。今年後半には、あらかじめ構築されたワークフロー、ドメインに関する専門知識、IBMプラットフォーム間のシームレスな統合など、プラットフォーム固有の機能でBobを拡張するPremiumパッケージを導入する予定です。
ソフトウェア提供の次のフェーズは、孤立したアクセラレーションではなく、AIによってオーケストレーションされたシステムによって定義されます。Bobは、その変革をサポートするために構築され、チームと協力して、開発ライフサイクル全体にわたって計画、実行、検証を結びつけます。
チームがソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階にAIを導入する方法を学びましょう。
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1 IBM社内データ