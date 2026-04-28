IBM® BobによるAI支援コーディングからAI支援提供への移行

この変化に対応するために、IBMは企業チームが一貫して必要として語ってきたことに応えるためにBobを開発しました。

組織が求めているのは、生産性向上だけではありません。複雑な環境全体でどのように成果がもたらされるかを反映したシステムが組織には必要です。既存のツールはこの問題の一部を解決しますが、チームは依然としてモデルやツール全体で独自のシステムを構築する必要があります。

Bobは、オーケストレーション、実行、ガバナンスを開発プロセスに直接統合するエージェント型SDLCパートナーとして、異なる設計がされており、チームが孤立したツールから調整されたデリバリーに動きます。Bobは、開発者に信頼できるエクスペリエンスを提供しながら、品質、コスト、性能を最適化するように構築されています。

このアプローチは既に実証済みです。IBMでは、Bobは80,000人以上のユーザーに採用され、複雑な複数ステップのワークフローにおいて、チームは平均45%の生産性向上を実現しています。1