2025年6月23日
IBM GuardiumとIBM Consulting Cybersecurity Servicesは連携して、企業がエージェント型AIやその他の生成AIシステムを安全に使用し、拡張できるよう支援します。
お客様が責任を持ってAIを拡張できるように、IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、IBM Guardium AI Securityなどのデータ・セキュリティー・プラットフォームと、高度なAIテクノロジーおよびドメイン・コンサルティングを組み合わせた新しいサービス群であるIBM Security for AI Transformation Servicesを導入します。この新サービスは、AIの導入と潜在的な脆弱性の発見から、AIレイヤー全体にわたるセキュア・バイ・デザインの実践、進化し続ける規制環境に対するガバナンスのガイダンスまで、組織のAIトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。
AIの変革力には新たな種類の脅威が伴います。Gartner社の2025年のレポートによると、2027年までにAI関連のデータ侵害の40%以上が、特に国境を越えた不適切な生成AIの使用に起因し、データ・ローカリゼーション法に違反する可能性があるとされています。それにもかかわらず現在、生成AIプロジェクトのうちサイバーセキュリティー・コンポーネントが含まれているのはわずか 24%です。
これらの課題に対処するために、IBMはGuardium AI Securityを使用して、数十年にわたるデータ・セキュリティーの専門知識をAI領域にも拡張しました。
この新しい/改善された革新的なプラットフォームにより、組織は次のことが可能になります。
Guardium AI Securityは、欧州AI規制法、NIST、ISO 42001などの枠組みによる規制遵守をサポートし、進化する世界標準に先んじられるよう支援します。
テクノロジーだけでは、このセキュリティー・ギャップを埋めることはできません。包括的なAI戦略を効果的に設計、実装、管理するには、信頼できるパートナーが不可欠です。IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、以下を含むエンドツーエンドのAIセキュリティー・サービスを提供します。
2023年のKPMGの調査によると、経営幹部の77%が今後 3 ～ 5 年で、他のどの新興テクノロジーよりも、生成AI が社会に最も大きな影響を与えると考えています。しかし、導入が加速するにつれて、リスクも増大します。
IBM Consulting Cybersecurity ServicesとGuardium AI Securityは連携して、AI 実装のセキュリティ確保に役立つ包括的なエンドツーエンドのソリューションを提供します。IBM Consultingは、サイバーセキュリティーに関する深い専門知識を駆使し、戦略とポストゥア管理から安全な統合とテストに至るまで、AIライフサイクル全体にわたって組織を支援します。
Guardium AI Securityは、シャドーAIの特定を含む、AIの可視性、リスク検知、制御のための堅牢なツールを提供することで、これを補完します。
この共同サービスは、組織がAIを安全に導入し、グローバル標準への準拠をサポートし、AIランドスケープ全体で新たな脅威を軽減できるよう支援します。
IBMは、グローバルなハイブリッドクラウドとAI、およびコンサルティングの専門知識を提供する大手プロバイダーであり、サイバー・セキュリティー・サービスにおけるリーダーシップが広く認められています。この共同サービスにより、IBMは、AIを安全に、責任を持って大規模に導入することの意味を再定義しています。
AIトランスフォーメーションを自信を持って受け入れましょう。IBM Consulting Cybersecurity ServicesおよびGuardium AI Securityと提携して、今すぐAIの未来を守りましょう。2025年6月25日午前11時（東部標準時）に開催されるライブウェビナー「Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security」にご登録ください。