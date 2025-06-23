AIの未来を守る：IBM Consulting Cybersecurity ServicesとGuardium AI Security

2025年6月23日

執筆者

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

IBM GuardiumとIBM Consulting Cybersecurity Servicesは連携して、企業がエージェント型AIやその他の生成AIシステムを安全に使用し、拡張できるよう支援します。

お客様が責任を持ってAIを拡張できるように、IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、IBM Guardium AI Securityなどのデータ・セキュリティー・プラットフォームと、高度なAIテクノロジーおよびドメイン・コンサルティングを組み合わせた新しいサービス群であるIBM Security for AI Transformation Servicesを導入します。この新サービスは、AIの導入と潜在的な脆弱性の発見から、AIレイヤー全体にわたるセキュア・バイ・デザインの実践、進化し続ける規制環境に対するガバナンスのガイダンスまで、組織のAIトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。

AIの変革力には新たな種類の脅威が伴います。Gartner社の2025年のレポートによると、2027年までにAI関連のデータ侵害の40%以上が、特に国境を越えた不適切な生成AIの使用に起因し、データ・ローカリゼーション法に違反する可能性があるとされています。それにもかかわらず現在、生成AIプロジェクトのうちサイバーセキュリティー・コンポーネントが含まれているのはわずか 24%です。

これらの課題に対処するために、IBMはGuardium AI Securityを使用して、数十年にわたるデータ・セキュリティーの専門知識をAI領域にも拡張しました。

信頼できるAIを解き放つことで得られる主要なメリット

この新しい/改善された革新的なプラットフォームにより、組織は次のことが可能になります。

  1. AIユースケースの可視化：既知および未知のAI資産とエージェントの両方を検出し、一元化されたAIインベントリーを維持し、コンプライアンス要件をサポートします。
  2. セキュリティー体制に対する信頼の獲得:モデル、データ、アプリケーション間のやり取り全体の脆弱性を特定し、AIの展開を強化してリスクを軽減し、AIの侵入テストを実施してモデルのセキュリティーを向上させます。
  3. プロンプトの保護（インプットとアウトプット）：悪意のあるインプットプロンプトを検知します。機密データがモデルに送信されないようにブロックし、モデルの出力応答を通じて意図しないデータ漏洩を監視および制限し、カスタマイズされたポリシーを適用します。
  4. watsonx.governanceの統合による規制コンプライアンスのサポート：規制要件への適合を支援し、罰金を最小限に抑え、アセスメントフレームワークとセキュリティー基準に沿って、自動化されたリスク・スコアリングに基づいて修復の優先順位を付けます。

Guardium AI Securityは、欧州AI規制法、NIST、ISO 42001などの枠組みによる規制遵守をサポートし、進化する世界標準に先んじられるよう支援します。

IBM Consulting Cybersecurity services：信頼できるAIセキュリティ・パートナー

テクノロジーだけでは、このセキュリティー・ギャップを埋めることはできません。包括的なAI戦略を効果的に設計、実装、管理するには、信頼できるパートナーが不可欠です。IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、以下を含むエンドツーエンドのAIセキュリティー・サービスを提供します。

  1. セキュリティーとガバナンスの戦略：既存のAIアプリケーションを評価し、NISTやOWASPなどの確立されたAIセキュリティーの枠組みに基づくリスク軽減の戦略を推奨します。
  2. セキュリティー体制管理：パブリッククラウド環境におけるシャドーAIのリスクを検出、評価、管理します。エージェント型AIアプリケーション、AIエージェント、AI統合のセキュリティ・リスクを管理する機能を確立します。
  3. 安全な統合と実行サービス：IBM ML SecOpsフレームワークを活用したエージェントAIおよびAIエージェント・ビジネス・アプリケーションのセキュリティー設計、構築、実装に向けたサービス。AIアプリケーションの設計と構築のライフサイクル全体にわたってセキュリティーを強化するためのエンタープライズ・セキュア・バイ・デザイン方法論を確立します。
  4. セキュリティー・テスト・サービス：アプリケーションとインフラストラクチャーのAI侵入テスト、IBM独自のAIを使用したエージェント型AIアプリケーションAIシナリオベースのテスト

AIセキュリティーに対する統一されたアプローチ

2023年のKPMGの調査によると、経営幹部の77%今後 3 ～ 5 年で、他のどの新興テクノロジーよりも、生成AI が社会に最も大きな影響を与えると考えています。しかし、導入が加速するにつれて、リスクも増大します。

IBM Consulting Cybersecurity ServicesとGuardium AI Securityは連携して、AI 実装のセキュリティ確保に役立つ包括的なエンドツーエンドのソリューションを提供します。IBM Consultingは、サイバーセキュリティーに関する深い専門知識を駆使し、戦略とポストゥア管理から安全な統合とテストに至るまで、AIライフサイクル全体にわたって組織を支援します。

Guardium AI Securityは、シャドーAIの特定を含む、AIの可視性、リスク検知、制御のための堅牢なツールを提供することで、これを補完します。

この共同サービスは、組織がAIを安全に導入し、グローバル標準への準拠をサポートし、AIランドスケープ全体で新たな脅威を軽減できるよう支援します。

AIを導入することの意味を再定義する

IBMは、グローバルなハイブリッドクラウドとAI、およびコンサルティングの専門知識を提供する大手プロバイダーであり、サイバー・セキュリティー・サービスにおけるリーダーシップが広く認められています。この共同サービスにより、IBMは、AIを安全に、責任を持って大規模に導入することの意味を再定義しています。

AIトランスフォーメーションを自信を持って受け入れましょう。IBM Consulting Cybersecurity ServicesおよびGuardium AI Securityと提携して、今すぐAIの未来を守りましょう。2025年6月25日午前11時（東部標準時）に開催されるライブウェビナー「Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security」にご登録ください

