IBM GuardiumとIBM Consulting Cybersecurity Servicesは連携して、企業がエージェント型AIやその他の生成AIシステムを安全に使用し、拡張できるよう支援します。

お客様が責任を持ってAIを拡張できるように、IBM Consulting Cybersecurity Servicesは、IBM Guardium AI Securityなどのデータ・セキュリティー・プラットフォームと、高度なAIテクノロジーおよびドメイン・コンサルティングを組み合わせた新しいサービス群であるIBM Security for AI Transformation Servicesを導入します。この新サービスは、AIの導入と潜在的な脆弱性の発見から、AIレイヤー全体にわたるセキュア・バイ・デザインの実践、進化し続ける規制環境に対するガバナンスのガイダンスまで、組織のAIトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。

AIの変革力には新たな種類の脅威が伴います。Gartner社の2025年のレポートによると、2027年までにAI関連のデータ侵害の40%以上が、特に国境を越えた不適切な生成AIの使用に起因し、データ・ローカリゼーション法に違反する可能性があるとされています。それにもかかわらず現在、生成AIプロジェクトのうちサイバーセキュリティー・コンポーネントが含まれているのはわずか 24%です。

これらの課題に対処するために、IBMはGuardium AI Securityを使用して、数十年にわたるデータ・セキュリティーの専門知識をAI領域にも拡張しました。