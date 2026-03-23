Yubico社、Auth0社、IBMがエージェント型アプリケーションを保護するための新たなパートナーシップを締結

リスクの高いAIアクションを管理する業種・業務初のモデル。
あらゆる業種・業務で、組織はAIエージェントを活用した生産性の新時代に突入しており、システムによるデータ分析、ワークフローの実行、意思決定が前例のないスピードで実現しています。財務オペレーションからソフトウェア開発、エンタープライズ・ナレッジ管理に至るまで、AIは人間と協力して業務ができるデジタル労働力になりつつあります。
この新しい機能により、テクノロジー、財務、リスクの各分野のリーダーにとって重要な問題が浮上してきます。それは、信頼性、ガバナンス、説明責任を損なうことなく、オートメーションが高速で確実に動きするようにするにはどうすればよいかというものです。
その答えは、「ヒューマン・イン・ザ・ループ」認証の新しいモデルにあります。このモデルでは、ほとんどの場合、AIは自律的に動作できますが、重要度が高い場合には、暗号的にVerifyされた人間の承認が必要となります。Yubico社、Auth0社、IBMは、信頼性とガバナンスを確保しながら、AIのPower® を活用するエージェント型アプリケーションを保護するための強力なパートナーシップを締結しました。
AIエージェントは、セキュリティー分野のリーダーが「デジタルワーカー」と呼ぶものになりつつあります。正当な認証情報を使用して動作し、機密システムとやり取りし、実際の行動を実行する権限をますます持つようになってきています。AIエージェントは、もはや質問に答えるだけではなく、企業システム全体でアクションを実行します。
これらの機能は、スピード、生産性、意思決定の劇的な改善を約束しますが、同時に組織がクリティカルな意思決定を行うAIに適切な人間が介入したり、承認したりすることを証明する根本的なガバナンス上の疑問も提起しています。
サイバー脅威のランドスケープは、AI駆動型ワークフローを採用する組織が直面するセキュリティー圧力の高まりをShowCase。
自動化が加速するにつれて、これらの脅威は、有効な認証情報を使用して動作するAIエージェントが、有意義な人間の監視なしに、マシンの速度で高リスクのアクションを実行する可能性があるという危険な可能性を明らかにします。これにはいくつかの重要な影響があります。
従来のIDシステムは、人間が認証および承認する→ システムがアクセスを許可する → アクションが発生するという単純なフローを想定しているため、このモデル向けに設計されていません。しかし、AIエージェントが自律的に行動する場合、IDレイヤーはより複雑な質問である「誰がそのアクションを承認し、私たちはProve It!®」という問題を解決する必要があります。
「AIエージェントは企業の生産性に革命を起こすことになりましたが、AIエージェントのメリットそのものが課題となる可能性もあります」と、IBMのデータおよびAI担当ゼネラル・マネージャーのRitika Gunnarは2025年6月に書いています。「これらの自律システムが適切に管理または保護されていない場合、重大な結果を招く可能性があります。」
解決策は、AIの速度を低下させたり、すべてのアクションを人間が承認することを必要としたりすることではありません。代わりに、組織は人間の承認が必要なアクションの特定のカテゴリーを識別する必要があります。例：
このような場合、人間による承認は、ワークフローの設定ではなく、構造的な制御になります。また、単に事後にログに記録されるのではなく、暗号的に適用される必要があります。
ここで、IBM、Auth0社、Yubico社のコラボレーションにより、エージェント型AIシステムを管理するための強力なモデルが確立されました。これらの企業は協力して、AIのスピードと人間のアカウンタビリティを組み合わせたワークフローを構築しました。この機能により、無数の新しい企業ユースケースを解き放つことができ、幅広いペルソナが解放され、プロセスと成果の整合性を損なうことなく、より高いレベルの生産性と効率を達成できるようになります。
IBMのwatsonx.aiエージェントは、データを分析し、タスクを通じて推論し、エンタープライズ・ワークフロー内でのアクションを提案します。各アクションは、追加の承認が必要かどうかを評価するポリシー駆動型の同意エンジンを通過します。日常的なオペレーションでは、AIは自動的に進め、高リスクのアクションでは、システムをエスカレーションします。
エスカレーションが発生すると、Auth0社のIdentity Orchestration層は、クライアントInitiate® のバックチャネル認証（CIBA）標準を使用して安全な承認フローをInitiate® します。このプロセスにより、安全な帯域外のリクエストが、権限のある人間の意思決定者に直接送信されます。このリクエストには、「ベンダーXへの50万ドルの送金を承認する」など、豊富な承認の詳細が含まれています。意思決定者はその要求をレビューし、アクションを承認または拒否することができます。
価値が高い、高リスク、高保証のアクションの場合、承認には、ハードウェアで裏付けられた信頼の基点であるYubiKeyを使用してワークフローを承認する、信頼できる認証された人間が必要となります。権限のあるユーザーはキーを物理的にタップし、暗号化された存在証明を作成し、次のことを保証する必要があります。
事実上、YubiKeyは人間が制御する最終ポイントとなり、企業のクリティカルな活動を保護します。これにより、規制遵守、リスク管理、財務上の責任、事業継続性が強力に保証されます。そして最も重要なことは、否認防止、つまり特定のVerify済みの人間がアクションを承認したことの明確な証拠を提供できることです。
企業の生産性の次の波は、助言するだけでなく、行動できるAIエージェントによって推進されるでしょう。コードを書き、トランザクションを実行し、ワークフローを承認し、複雑なシステム全体で意思決定をOrchestrate® します。リーダーが直面する本当の疑問は、「これを自動化できるか？」ではなく「責任を持ってオートメーションを管理するにはどうすれば良いか？」となります。
IBMのAIオーケストレーション、Auth0のIDフロー、そしてYubicoのハードウェア裏付けされたセキュリティー・キーを組み合わせることで、組織はAI搭載のオートメーションを実現しながら、適切な人間が管理を維持し、クリティカルな意思決定を承認できるようになります。その成果、自律型企業の新たな基盤が生まれ、人間の信頼によってマシンの速度で動作するAIが生まれます。
RSACに参加される方は、2026年3月24日（火）午後5時から北エキスポ・ブリーフィング・センターで開催されるYubico社とIBMのセッション（直接またはオンデマンド）をお見逃しなく。このセッションでは、AI搭載の脅威が蔓延する現代のサイバー時代において、効率的で安全なパスワードレス・ストラテジーにより、信頼できるアイデンティティを構築し、サイバー・レジリエンスを達成し、事業継続性を確保する方法をはこちら。