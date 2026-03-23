Yubico社、Auth0社、IBMがエージェント型アプリケーションを保護するための新たなパートナーシップを締結

あらゆる業種・業務で、組織はAIエージェントを活用した生産性の新時代に突入しており、システムによるデータ分析、ワークフローの実行、意思決定が前例のないスピードで実現しています。財務オペレーションからソフトウェア開発、エンタープライズ・ナレッジ管理に至るまで、AIは人間と協力して業務ができるデジタル労働力になりつつあります。

この新しい機能により、テクノロジー、財務、リスクの各分野のリーダーにとって重要な問題が浮上してきます。それは、信頼性、ガバナンス、説明責任を損なうことなく、オートメーションが高速で確実に動きするようにするにはどうすればよいかというものです。

その答えは、「ヒューマン・イン・ザ・ループ」認証の新しいモデルにあります。このモデルでは、ほとんどの場合、AIは自律的に動作できますが、重要度が高い場合には、暗号的にVerifyされた人間の承認が必要となります。Yubico社、Auth0社、IBMは、信頼性とガバナンスを確保しながら、AIのPower® を活用するエージェント型アプリケーションを保護するための強力なパートナーシップを締結しました。