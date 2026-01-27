IBMの新しいDataPower Gateway X4アプライアンスで、ハイブリッドなITワークロードを保護および自動化

顧客資産の保護は、IBMの中核的な取り組みです。DataPower Gateway X4アプライアンスは、DataPowerの物理的アプライアンスの特徴である堅牢なアプリケーション・セキュリティーと統合サービスを、使いやすい操作性と低い総所有コストで提供します。

このゲートウェイは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境向けの統合セキュリティー・フレームワークをサポートします。ネットワーク・エッジおよびDMZにデプロイされると、不正アクセスをブロックし、サービス拒否攻撃を軽減し、トラフィック・ルーティングを最適化するのに役立ちます。DataPower Virtual Editionと組み合わせることで、組織は同じレベルの保護をクラウド展開に拡張し、すべての環境で一貫したアプリケーション・セキュリティーを確保できます。このゲートウェイは、Kafka、gRPC、GraphQLサービスを使用したAPIベースのアプリケーション、イベント駆動型、ストリーミング・サービスなどの最新のワークロードで、従来のWebサービスを保護します。

IBMは、量子コンピューティングとITセキュリティーの両方のリーダーとして認知されています。IBMの研究者が開発した暗号方式を、NISTは公開鍵暗号方式を強化するための標準として採用しています。DataPower Gateway X4アプライアンスには、TLSサーバーおよびクライアント・プロファイルを使用して受信接続と送信接続の両方に構成できる耐量子計算機暗号（PQC）機能が含まれています。ハイブリッド暗号アルゴリズムも提供されており、耐量子安全と従来の方法を組み合わせて、セキュリティー強度と性能のバランスを取っています。IBM DataPowerを使用すると、組織は自信を持ってサービスの提供を保護、管理、最適化しながら、開発の労力を軽減し、ビジネス・リスクを軽減できます。