IBMの新しいDataPower Gateway X4アプライアンスで、ハイブリッドなITワークロードを保護および自動化

DataPower X4アプライアンスは、IBMのセキュリティーゲートウェイの実績ある系統に基づいて構築されており、性能、セキュリティー、使いやすさが大幅に向上しています。
IBMは、次世代の物理アプライアンスであるDataPower Gateway X4を導入しました。これは、最新のワークロードとハイブリッド・ワークロードを保護、統合、自動化するように設計された高性能ドロップイン・エンタープライズ・セキュリティー・ゲートウェイで、耐量子暗号を内蔵しており、長期間有効なデータを将来の脅威から保護します。。
X4アプライアンスは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境全体でアプリケーションを保護、制御、最適化、接続するための単一の強力なゲートウェイを提供します。
企業のIT環境は、複数のクラウド、データセンター、アーキテクチャ－・スタイルにまたがり、複雑さを増し続けています。同時に、サイバー脅威の規模と巧妙性も拡大しており、将来の量子コンピューティングの進歩によって今日の暗号化手法に新たなリスクが生じる恐れもあります。
迅速かつ安全にイノベーションを起こすためには、組織は可視性、ガバナンス、制御を維持しながら、ミッションクリティカルなサービスを安全に公開する必要があります。安全でスケーラブルな統合は、新しいデジタル・エクスペリエンスを提供するためだけでなく、運用効率を向上させる自動化を可能にするためにも不可欠です。
アプリケーション・セキュリティーに対する最新のアプローチがなければ、組織はイノベーションを遅らせて、運用コストを増加させ、増大する脅威ランドスケープに重要な資産をさらす恐れがあります。
顧客資産の保護は、IBMの中核的な取り組みです。DataPower Gateway X4アプライアンスは、DataPowerの物理的アプライアンスの特徴である堅牢なアプリケーション・セキュリティーと統合サービスを、使いやすい操作性と低い総所有コストで提供します。
このゲートウェイは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境向けの統合セキュリティー・フレームワークをサポートします。ネットワーク・エッジおよびDMZにデプロイされると、不正アクセスをブロックし、サービス拒否攻撃を軽減し、トラフィック・ルーティングを最適化するのに役立ちます。DataPower Virtual Editionと組み合わせることで、組織は同じレベルの保護をクラウド展開に拡張し、すべての環境で一貫したアプリケーション・セキュリティーを確保できます。このゲートウェイは、Kafka、gRPC、GraphQLサービスを使用したAPIベースのアプリケーション、イベント駆動型、ストリーミング・サービスなどの最新のワークロードで、従来のWebサービスを保護します。
IBMは、量子コンピューティングとITセキュリティーの両方のリーダーとして認知されています。IBMの研究者が開発した暗号方式を、NISTは公開鍵暗号方式を強化するための標準として採用しています。DataPower Gateway X4アプライアンスには、TLSサーバーおよびクライアント・プロファイルを使用して受信接続と送信接続の両方に構成できる耐量子計算機暗号（PQC）機能が含まれています。ハイブリッド暗号アルゴリズムも提供されており、耐量子安全と従来の方法を組み合わせて、セキュリティー強度と性能のバランスを取っています。IBM DataPowerを使用すると、組織は自信を持ってサービスの提供を保護、管理、最適化しながら、開発の労力を軽減し、ビジネス・リスクを軽減できます。
DataPower Gateway X4は、エンタープライズ・アーキテクト、セキュリティー・チーム、プラットフォーム・エンジニア向けに設計された、迅速にデプロイ可能なプラグ・アンド・プレイ物理アプライアンスで、以下を実現します。
DataPower Gateway X4アプライアンスは、2026年3月26日に一般提供される予定です。DataPower v11.0も、DataPower Virtual Editionのデプロイメントの対象として、同日に一般提供される予定です。
IBMの将来の方向性と意図に関する記述は目標や目的を表すものに過ぎず、予告なしに変更または撤回されることがあります。