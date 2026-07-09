IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8による、意思決定に活用できるエンジニアリング・ワークフロー

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8は、エンタープライズ・エンジニアリング・チームが、SysML v2モデルを設計成果物から、開発ライフサイクル全体にわたって実行可能なエンジニアリング・ワークフローへと転換できるよう支援します。
現代のエンジニアリング・チームは、分散したさまざまな分野にまたがって、より接続性が高く、ソフトウェア定義型で、構成可能なシステムを構築しています。しかし、システム、ソフトウェア、ハードウェア、機械、電気、安全、およびコンプライアンスの各チームの作業は、統一されたワークフローによってオーケストレーションされていないことが多く、その代わりに、断片化された、連携のない、または手作業による工程に依存しています。このようなコラボレーションと連携の不足は、現実的なリスクを生み出します。
接続されたエンジニアリング・ワークフローは、システム・アーキテクチャーと設計意図が、上流のシステムズ・エンジニアリングから下流の各領域まで一貫して引き継がれるよう支援します。モデリング・プロセス、要件、アーキテクチャー、動作、バリアビリティー、およびエンジニアリング・ライフサイクル全体にわたるコラボレーションを統合する、共有のモデルベース基盤を活用することで、チームは、プログラムの進化に合わせて意思決定とコンプライアンスの証跡を追跡可能かつ再利用可能に保ち、検証もしやすくしながら、大規模で複雑なプログラムを設計できます。
2026年7月9日から一般提供されるIBM Rhapsody Systems Engineering（SE）1.8は、クラウドネイティブなWebベース環境でのSysML v2によるシステムズ・エンジニアリングの導入を支援する機能強化を提供します。特に、ミッションクリティカルなMBSEを大規模に展開するうえで重要となる、モデルの分析方法、ツールチェーンの接続、証跡の収集とガバナンス、および大規模なプログラムや環境にまたがる運用に重点を置いています。
技術チームにとって、レポート作成は単にプロジェクトの最後に行う作業ではありません。レポートは、設計レビュー、コンプライアンスの証跡、アーキテクチャーに関する意思決定、分野横断的なコミュニケーション、およびプログラム・ガバナンスを支えます。しかし、エンジニアは、モデルの知見をレビューに利用できる文書へ変換する作業に、多くの時間を費やすことが少なくありません。Rhapsody SE 1.8は、IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishingとの統合により高度なレポート機能を提供し、接続されたモデルおよびライフサイクル・データから、ガバナンスに対応したレポートをチームが生成できるよう支援します。レポート・ワークフローをシステム・モデル情報により直接結び付けることで、Rhapsody SE 1.8は、手作業を削減するとともに、レビュー担当者や利害関係者と共有するエンジニアリング・データの一貫性向上を支援します。
システムズ・エンジニアリングの作業が、単一のツールだけで完結することはほとんどありません。Rhapsody SE 1.8は、クロスアプリケーションのドラッグ・アンド・ドロップによって、サードパーティー製ツールやお客様のツールチェーン内の他のツールとRhapsody Systems Engineeringを統合できるようにし、ツールをまたいだエンジニアリング・ワークフローを強化します。これにより、チームはコンテキストの切り替えを減らし、エンジニアリングの意図をよりシームレスに維持するとともに、手作業による調整を減らしながらアプリケーション間でエンジニアリング情報をやり取りできるようになります。
変更による影響やモデル間の一貫性は、特にプログラムが大規模になるにつれて、手作業で評価することが困難になります。単一のモデルまたは複数のモデルを同時に分析できるよう、このリリースではAI MCP APIをサポートし、データを安全かつ動的に接続するとともに、アーキテクチャー、動作、コンプライアンス・レベル、および変更の影響にわたるモデル認識型分析を可能にします。これにより、エンジニアリング・チームはモデルを比較し、ライフサイクルのより早い段階で潜在的な影響を明らかにできるようになります。
HarmonyIQの機能強化により、プロセス・ガイダンスは、モデル開発と完全に統合された、継続的でリアルタイムなモデル認識型エクスペリエンスへと進化します。プロセス・アクティビティーの依存関係分析ビューにより、エンジニアリング・タスク、成果物、およびモデルに関する意思決定がどのように関連しているかをチームが理解できるようになり、下流工程でリスクとなる前に相互依存関係の可視性を向上できます。
大規模で規制対象となるプログラムでは、運用上の制約に対応できるデプロイメントが求められます。Rhapsody SEを導入しやすく、大規模環境でも運用しやすくするため、このリリースではエアギャップ環境での利用をサポートするとともに、大規模なモデルや多数の同時利用ユーザー・チーム向けに最適化された、エンタープライズ対応の高いパフォーマンスを提供します。
Rhapsody SE v1.8は、PTC Pure Variantsを使用したProduct Line Engineering（PLE）をシステムズ・エンジニアリング・プロセスに導入するための統合機能を、早期アクセスとして提供します。これにより、SysML v2を利用するチームは、バリアビリティー・モデリングをワークフローに直接組み込めるようになります。これはPLEをSysML v2モデリングに統合する初めての取り組みであるため、IBMとPTCは、早期のお客様からのフィードバックを活用して、この分野におけるプロダクト・ライン・エンジニアリングのワークフローをさらに改善し、効率化していく予定です。
これらの機能により、システム・モデルの価値は、単なるモデル作成にとどまらず、さらに広がります。これらの機能により、SysML v2モデルは統合ワークフローの一部となり、エンジニアリング・チームはモデル・データを、意思決定に活用でき、あらゆる規模のプログラムに対応可能な情報へと変換できます。
MBSEは、モデルが単なる設計成果物を超えた存在となることで、その価値を発揮します。システムズ・エンジニアにとって真の目的は、モデルを作成することではなく、そのモデルをエンジニアリング・ライフサイクル全体で活用できるようにすることです。チームでは、設計の進化、レビューの進行、下流工程のチームによる実装に関する意思決定が進んでも、システム・アーキテクチャー、要件、動作、およびバリアントの関連性を維持する必要があります。
IBM Rhapsody Systems Engineeringは、まさにその目的のために設計されており、特に、自動車、航空宇宙・防衛、医療機器などの業界で複雑なシステムを開発するエンジニアリング・チーム向けに提供されています。モダンでクラウドネイティブなWebベース環境により、システムズ・エンジニアリングの実務担当者だけでなく、コンテキストに沿ってモデル情報をレビュー、分析、コメント、および活用する必要がある幅広いステークホルダーもサポートします。
v1.8のリリースにより、Rhapsody SEは、規制対象のチームが文書中心の作業から、一貫性のあるコラボレーション型のシステムズ・エンジニアリングへ移行できるよう支援します。Rhapsody SEは、多分野にわたる組織向けに設計されており、SysML v2モデルを、複雑なプログラム全体での分析、コミュニケーション、再利用、および意思決定を支える日常的なワークフローの一部として活用できます。