IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8による、意思決定に活用できるエンジニアリング・ワークフロー

現代のエンジニアリング・チームは、分散したさまざまな分野にまたがって、より接続性が高く、ソフトウェア定義型で、構成可能なシステムを構築しています。しかし、システム、ソフトウェア、ハードウェア、機械、電気、安全、およびコンプライアンスの各チームの作業は、統一されたワークフローによってオーケストレーションされていないことが多く、その代わりに、断片化された、連携のない、または手作業による工程に依存しています。このようなコラボレーションと連携の不足は、現実的なリスクを生み出します。

接続されたエンジニアリング・ワークフローは、システム・アーキテクチャーと設計意図が、上流のシステムズ・エンジニアリングから下流の各領域まで一貫して引き継がれるよう支援します。モデリング・プロセス、要件、アーキテクチャー、動作、バリアビリティー、およびエンジニアリング・ライフサイクル全体にわたるコラボレーションを統合する、共有のモデルベース基盤を活用することで、チームは、プログラムの進化に合わせて意思決定とコンプライアンスの証跡を追跡可能かつ再利用可能に保ち、検証もしやすくしながら、大規模で複雑なプログラムを設計できます。

2026年7月9日から一般提供されるIBM Rhapsody Systems Engineering（SE）1.8は、クラウドネイティブなWebベース環境でのSysML v2によるシステムズ・エンジニアリングの導入を支援する機能強化を提供します。特に、ミッションクリティカルなMBSEを大規模に展開するうえで重要となる、モデルの分析方法、ツールチェーンの接続、証跡の収集とガバナンス、および大規模なプログラムや環境にまたがる運用に重点を置いています。