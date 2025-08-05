多くの組織は、小規模なAI試験運用では成功していますが、拡張する段階になると苦労します。部門ごとに数十人（または数百人）のエージェントを管理するには、コンピューティング能力以上のものが必要です。標準化、可観測性、運用規律が必要です。

watsonx Orchestrateは、これら 3 つすべてを提供します。再利用可能なエージェント・カタログ、迅速なプロトタイピングを可能にするローコードビルダー、組み込みのモニタリングと分析機能、そしてバージョン管理を支援します。これにより、組織は一度設計してテストを行えば、地域や事業機能を超えて展開を繰り返すことができます。

AWS上で稼働することで、このプラットフォームは柔軟な拡張性、グローバルな展開力、そしてクラウドネイティブ・サービスとの深い統合といったメリットを享受できます。組織は、コードの書き直しやパイプラインの再構築や、大幅な運用オーバーヘッドの追加を行わずに拡張できます。

この拡張性により、オートメーションがコストの発生源から成長手段に変わります。調達部門に10人のエージェントを導入する場合でも、カスタマー・サービス全体に1,000人のエージェントを導入する場合でも、watsonx Orchestrate on AWSは、その複雑さをスムーズにサポートします。