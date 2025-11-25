IBM Z上でワークロードを実行している企業にとって、AIを運用化するための道は、AIを実行できるかどうかではなく、既存の環境にいかに効率的かつ安全にAIを統合できるかにかかっています。

AIワークロードは、特に生成AIやLLMベースのアプリケーションにおいてますます大規模になり、リソースを大量に消費するようになっています。Z上で、クライアントは以下のバランスを取る必要があります。

プラットフォームから離れることができない、レイテンシーの影響を受けやすいワークロード。

推論の実行場所を制限するコンプライアンスとデータ・レジデンシー要件。

モデルの非効率的なデプロイメントに起因するコンピューティング・コストとエネルギー・コストの上昇。

AI Optimizer for Z 2.1は、こうした現実に合わせて構築されており、企業が推論の配置と最適化に関して手作業での決定を減らし、よりインテリジェントに自動化できるようにします。