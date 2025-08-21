Orchestrateの新しいエージェント・ガバナンス機能により、マルチエージェント・システムの管理とシステムの可視性の維持が容易になりました。

従来の監視ツールでは、しばしばAIエージェントの追跡に十分に対応できませんでした。AIエージェントはモニタリングを必要とするだけでなく、継続的に学習し改善するためのフィードバック・ループも不可欠です。最新のAIシステムの分散型の性質によって問題はさらに複雑になっており、分散型のトレースが不可欠になっています。ここでwatsonx Orchestrateのオブザーバビリティー機能の出番です。OpenTelemetryやTraceloopなどの標準を活用し、エージェントのインタラクションやAIエージェントのヘルスに関する包括的な洞察をリアルタイムで提供します。

さらにAIエージェントの品質と有効性を確保するために、Orchestrateのガバナンス機能では、ジャーニー完了率、ツール呼び出し精度、回答の正確性、指示の順守といった評価指標を提供します。こうしたメトリクスを活かして、ガバナンスの行き届いたAIエージェントのカタログを作成し、高品質のエンタープライズ対応エージェントのみを確実にデプロイすることができます。