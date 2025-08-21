IBM watsonx Orchestrateのエージェント・オブザーバビリティーとガバナンスの機能でAIエージェント管理を変革

最新情報：IBM® watsonx Orchestrateは、AIエージェント管理を合理化して性能を向上させるために設計された新しいオブザーバビリティーとガバナンスの機能を導入しました。

Orchestrateの新しいエージェント・ガバナンス機能により、マルチエージェント・システムの管理とシステムの可視性の維持が容易になりました。

従来の監視ツールでは、しばしばAIエージェントの追跡に十分に対応できませんでした。AIエージェントはモニタリングを必要とするだけでなく、継続的に学習し改善するためのフィードバック・ループも不可欠です。最新のAIシステムの分散型の性質によって問題はさらに複雑になっており、分散型のトレースが不可欠になっています。ここでwatsonx Orchestrateのオブザーバビリティー機能の出番です。OpenTelemetryやTraceloopなどの標準を活用し、エージェントのインタラクションやAIエージェントのヘルスに関する包括的な洞察をリアルタイムで提供します。

さらにAIエージェントの品質と有効性を確保するために、Orchestrateのガバナンス機能では、ジャーニー完了率、ツール呼び出し精度、回答の正確性、指示の順守といった評価指標を提供します。こうしたメトリクスを活かして、ガバナンスの行き届いたAIエージェントのカタログを作成し、高品質のエンタープライズ対応エージェントのみを確実にデプロイすることができます。

IBM watsonx Orchestrateの3つの主要な機能：

IBM watsonx Orchestrateは、構築から運用までのエージェント・ライフサイクル全体にわたってガバナンスのメリットをもたらします。

  • エージェントのオブザーバビリティで、エージェント環境の全体像を把握できるようになります。使用状況、成功率、レイテンシーを統合ダッシュボードから簡単に監視できます。特に重要なのは、この機能により、各エージェントのアウトプット品質について個々のトランザクションまで掘り下げた詳細な洞察が得られることです。
  • watsonx Orchestrateのエージェント・ガバナンス機能は、エージェントのデプロイメントに関する事前評価のための強固なフレームワークを提供します。エージェント開発キット（ADK）またはノーコードのエージェント・ビルダーを利用して、開発者は、ジャーニーの完了、応答の適切さ、ツール呼び出しの精度など、さまざまな側面にわたってエージェントを評価することができます。Orchestrateはエージェントのオンボーディングに対するガバナンスもサポートしており、カタログへの追加前にエージェントの品質、セキュリティー、コスト、レイテンシーに関する厳格なテストを可能にするステージング・エリアを備えています。こうした評価に基づいてシステムが品質スコアを計算し、エージェントの準備状況についての透明性の高いベンチマークを提供します。
  • AIエージェントの運用監視機能は、事前定義されたガードレールとポリシーを自動的に適用し、プロンプト・インジェクション攻撃や不正なデータ・アクセスなどの問題を防ぎます。

どのように機能しますか？

エージェントのオブザーバビリティー機能は、エージェントからテレメトリー・データを取得して視覚化し、リアルタイムの洞察を提供します。既存のツールとシームレスに統合され、業界標準に準拠して、互換性と使いやすさを確保しています。

一方、ガバナンスは多段階のプロセスで機能します。デプロイメントの前に、エージェントはユーザー定義の明示的な質問やファイルのアップロードなどに関して、ADKまたはエージェント・ビルダーを通じた評価を受けます。その後、ジャーニーの完了率、ツール呼び出しの精度、回答の適切さなど、幅広いメトリクスをシステムが算出して表示します。

エージェントのパフォーマンスに満足したら、本番稼働に移行し、継続的な監視と自動ポリシー適用によって最適なパフォーマンスを維持します。

マルチエージェント・システムの管理が簡単になりました

IBM watsonx Orchestrateの新しいエージェント・オブザーバビリティーとガバナンスの機能は、複雑なマルチエージェント・システムの管理に画期的な進歩をもたらします。可視性を高め、エージェントの品質を向上させ、堅牢なガバナンスを確保することで、watsonx Orchestrateは企業によるAIエージェントの活用方法を変革し、最終的には効率向上と価値創出を大規模に実現します。

watsonx Orchestrateの詳細はこちら

watsonx Orchestrateを無料でお試しください

