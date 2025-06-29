エージェント型AIを活用したIBM Instana Intelligent Incident Investigationでインシデントをより迅速に解決

Instanaでは、インシデント調査を行うAIエージェントの推論とアクションがリアルタイムで表示されるため、SREは思考のトレーニングを監視し、調査結果を検証することができます。InstanaのIntelligent Incident Investigationの初期ユーザーは、インシデントの調査にかかる時間を最大80％高速化したと報告しています。

「Instanaの新しいIntelligent Incident Investigationを使用できることに感激しています」とクライアント・ゼロIBM CIO組織のMahesh Billaは述べています。「これにより、当社のオペレーションチームはインシデント検知から調査、修復までを記録的な速さで行うことができます」