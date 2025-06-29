エージェント型AIを活用したIBM Instana Intelligent Incident Investigationでインシデントをより迅速に解決

2025年6月29日

著者

Stephen Hussey

Instana Group Product Manager

IBM

IBM Instanaの最新のAI機能、エージェント型AIを活用したIntelligent Incident Investigationがプレビューで利用可能になりました。Instanaはすでに因果AIを使用して、インシデントの想定される根本原因を特定しています。しかし、今ではシングルクリックで、ユーザーはインシデントに対する完全なエージェント型AI調査を開始でき、Instanaは問題の詳細、発生場所とその影響を特定するための仮説を即座に構築し、インシデントに関する完全な知識を数秒で提供します。

ITICによれば、中規模企業および大規模企業でダウンタイムのコストが1時間あたり300,000米ドルを超えており、秒単位で重要なものになっています。多くの企業が運用するマイクロサービスコンテナ化クラウドネイティブ・パターンハイブリッドおよびマルチクラウドのアーキテクチャーなどの動的な分散環境と相まって、ITシステムは現在、信じられないほど大規模かつ複雑になっています。さらに、これらの環境では膨大な量の運用データが生成されるため、ノイズから信号を識別することが困難になります。

IBM Instanaなどのフルスタックのエンドツーエンドのオブザーバビリティー・ツールには、問題の特定、追跡、解決を加速し、MTTRを短縮する自動化機能とAI機能が含まれています。しかし、アプリケーションやインフラストラクチャー全体を調査してトラブルシューティングを行うには、それでも時間と専門知識が必要です。

IBM Instana Intelligent Incident Investigationでインシデント調査を迅速化

午前2時、オブザーバビリティー・ツールがビジネスに影響を与えるインシデントを検出しました。オンコール担当のSREが呼び出され、ノートPCを開きます。その使命は、具体的な問題が何であるのか、原因は何かを把握し、できるだけ早く解決することです。アプリケーションやインフラストラクチャー全体のインシデントのスレッドを追ってダッシュボードからダッシュボードへと移動するのではなく、SREがエージェント型AIを使用して迅速かつ簡単に調査作業を行えるとしたらどうなるでしょうか。

Instanaでは、インシデント調査を行うAIエージェントの推論とアクションがリアルタイムで表示されるため、SREは思考のトレーニングを監視し、調査結果を検証することができます。InstanaのIntelligent Incident Investigationの初期ユーザーは、インシデントの調査にかかる時間を最大80％高速化したと報告しています。

「Instanaの新しいIntelligent Incident Investigationを使用できることに感激しています」とクライアント・ゼロIBM CIO組織のMahesh Billaは述べています。「これにより、当社のオペレーションチームはインシデント検知から調査、修復までを記録的な速さで行うことができます」

IBM Instana Intelligent Incident Investigationの主要なメリット

1. より迅速に修復する

インシデントを調査し、Instanaの仮説を検証した後、修復の時が来ます。Instanaではここでもエージェント型AIを使用しています。SREは、インシデントの調査の結果を使用して、インシデントを修復するために作成された、段階的なアクションの手順を評価できます。現在、SREは、実施するアクションを完全に制御しながら、問題を解決するための行動に時間を集中しています。

2. MTTRをさらに短縮するための自動化

特定のアクションに関する引数とパラメーターを午前2時に思い出すことはできないかもしれません。苦労しているのはお客様だけではありません。Instanaはここでも役立ちます。数回クリックするだけで、各ステップのBashスクリプトが作成され、レビュー、テスト、デプロイメントのためにGitHubにエクスポートできます。

3. ドキュメンテーション自体に書かせる

インシデント後のクリティカルかつ面倒な作業は、何が起こったかを正確に文書化し、利害関係者と共有することです。Instanaはその処理も担当します。「要約を生成」をクリックすると、Instanaが根本原因、ビジネスへの影響、実行されたアクションなどの重要な情報を含むインシデントを要約します。

Instana Intelligent Incident Investigationはゲームチェンジャー

組み込みのエージェント型AIは、より迅速で包括的かつ正確な根本原因の特定を行うため、インシデントに関する完全な知識を数秒で得ることができます。インテリジェントなインシデント調査と修復により、次のことが可能になります。

  • インシデントをより迅速かつ適切に把握
  • 対応と復旧を加速
  • インシデントの修復と復旧を自動化
  • インシデントの要約などの手作業を排除

IBM Instanaでは、アプリケーション、サービス、インフラストラクチャー全体にわたる完全な可視性を提供し、問題の迅速な検知と解決を可能にします。他のオブザーバビリティー・ツールやAPMツールではなくInstanaを選ぶ理由として以下が挙げられます。

  • 受賞歴：Instanaは、オブザーバビリティー、アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）、ITインフラ監視、Kubernetes監視の分野でTrustRadius 2025 Top Rated賞を受賞しました。また、CRNの2024年Product of the Year（APMおよびオブザーバビリティー部門）にも選ばれました。
  • 直感的に開始・使用できる：シングルエージェントのインストールとアプリケーションの自動検出により、数分以内にセットアップを完了できます。使いやすいUI、すぐに使えるダッシュボード、プラットフォームのあらゆる部分にわたる自動化とAIにより、学習曲線、手作業、ダウンタイムが削減されます。
  • 死角がない：他のオブザーバビリティー・ベンダーがデータをサンプリングして平滑化するのに対し、Instanaはすべてのトレースを100％リアルタイムで収集し、完全な可視性、根本原因分析の強化、迅速な復旧を実現します。
  • シンプルで予測可能、手頃な料金体系：隠れた料金や法外な料金のない分かりやすい料金体系により、競合他社と比較してコストを削減します。
  • デプロイメントが柔軟：SaaSのみのベンダーとは異なり、InstanaはSaaSとオンプレミスの両方で提供されます。主要な機能は同等であり、真に柔軟なデプロイメントを実現します。

次のステップ

IBM Instana Intelligent Incident Investigationは現在プレビューを実施中です。自分でお試しいただく場合は、トライアルに登録してください。完全なウォークスルーとご質問への回答をご希望の場合、デモの予約を行ってください。

