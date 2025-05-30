保険を再考して保険料の成長とエクイティ収益率を実現

HFS Horizons研究社のInsurance Services 2025レポートでIBMがマーケット・リーダーとして認められたことを共有できることを誇りに思います。この評価は、保険会社が変化に適応するだけでなく、変化をリードし、プラットフォームのモダナイゼーションを加速し、未活用データからの収益を解き放つ、測定可能なROIを実現するAIのデプロイ、シームレスなエコシステム・コラボレーションを可能にし、競争上の優位性を生み出すサービス提供を再定義するための当社のアプローチを検証するものです。
保険会社は、デジタル・ディスラプションや規制圧力の強化から、データ管理の問題、標準化の欠如、不正行為の防止と検知に関する懸念の高まりまで、次々と複雑な課題に直面しています。このような圧力により、競争力を維持し、高まる顧客の期待に応えることがますます困難になっています。
主要テクノロジー・リーダーに属する唯一のグローバル・コンサルティング部門として、IBM Consultingは、高度なAIと科学ベースのアプローチを活用して最もクリティカルな課題に所在地ことで、大きな効果をもたらす成果を生み出しています。私たちは、業種・業務の深い専門知識とAI搭載のデリバリー・プラットフォームであるIBM Consulting Advantageを組み合わせて、クライアントにトランスフォーメーションと永続的な変化を提供します。実際、HFS Horizonsによると、IBMは業種・業務に特化したプラットフォーム、エンドツーエンドのトランスフォーメーション機能、共同イノベーション・モデルを組み合わせることで、他社との差別化を図っています。私たちはレガシー・システムをモダナイズし、生成AI、組み込みディストリビューション、高度なアナリティクス、エコシステム・オーケストレーションを通じてビジネスの成果達成を推進しています。コンサルティング、テクノロジー、オペレーションを大規模に橋渡しできる当社は、Property and Casualty（P&C）とLife and Annuities（L&A）の両方の保険分野で信頼できるトランスフォーメーションパートナーです。
保険の成功はもはやスタンドアロンのオペレーションによって定義されるのではなく、動的で相互接続されたエコシステムをOrchestrate® する能力によって決まります。
IBMはこの変革を主導し、保険会社が業務運営方法を再考し、バリュー・チェーン全体で連携し、流通を変革し、収益性の高い成長を解き放つことができるよう支援しています。当社独自のIBM Insurance Services HubTMは、基幹システムと外部パートナーおよび社内システムのネットワークとの統合を加速し、保険契約管理、保険金請求、コンタクト・センター、請求書作成の各分野でシームレスなワークフローを実現します。このレベルのオーケストレーションは、データを最大限に活用し、お客様、エージェント、パートナー向けに、統合された、人間中心の、付加価値の高いエクスペリエンスを実現する方法を理解することで実現します。
AIと生成AIの統合は保険業界の重要なトレンドであり、IBMはこのトランスフォーメーションの最前線に立っています。
IBM Institute for Business Valueの調査によると、顧客システムで生成AIを大規模に活用している保険会社は、生成AIをまったく活用していない保険会社と比較して、顧客満足度が大幅な向上をエクスペリエンスしており、顧客維持率が14％、Net Promoter Scoreが48％向上しています。watsonx、Cognitive Document Processing、Insurance洞察PlatformなどのIBMのAI搭載ソリューションは、既にクリティカルな保険ワークフローに深く組み込まれています。引受業務や不正アクセス検知から保険金請求のトリアージやサービス提供まで、IBMの事前トレーニング済みAI基盤モデルは意思決定を加速し、お客様に測定可能な成果を提供します。HFS Horizonsは、IBMは単にAI機能を埋め込みだけでなく、お客様が効率性、成長、顧客体験の面で大きな向上を達成できるよう支援していると指摘しています。
レガシー・プラットフォームのモダナイズは多くの保険会社にとって依然として最優先事項であるため、IBMのハイブリッドクラウド・フレームワークは、コアな保険ワークロードをよりアジャイルで安全、スケーラブルな環境にモダナイズ、最適化、移行するための、実用的で中断の少ないパスを提供します。
進化するセキュリティー、リスク、規制コンプライアンス要件との整合性を確保しながら、ワークフローの最適化や意思決定の迅速化など、お客様が迅速な成果を達成できるよう支援しています。またIBMは、複雑なモデリング、リスク予測、壊滅的な分析に所在地するために、量子コンピューティングなどのテクノロジーにも投資しています。これらのイノベーションは、次世代の保険数理機能と企業のレジリエンスに向けた基盤を築いています。
IBMは単なるテクノロジーとビジネス・プロセスのアウトソーシング・プロバイダーではありません。IBMはイノベーションと価値創造のパートナーです。インテリジェントな自動化とデジタル資産で人間の可能性を高め、サービス・モデルを共創することで、Property and Casualty（P&C）、Life and Annuities（L&A）、グループ・メリットの保険会社が未来の仕事を実現できるよう支援します。さらに、IBMがBPOの機能を拡張次に進む、インシュアテックとのコラボレーションを拡大するにつれて、IBMは今日の複雑さと明日の可能性を乗り越える保険会社にとって、信頼できるトランスフォーメーション・パートナーとしての役割を果たすことに重点を置いています。
保険業種・業務ではエコシステムとモジュラー・ソリューションへの大きな移行が見られ、保険会社は特定のニーズを満たすように設計されたカスタマイズ可能なソリューションを求めています。
IBMの保険会社のお客様は、AWS社、Microsoft社、Salesforce社、Adobe社、Palo Alto社との戦略的パートナーシップや、業種・業務特化型プラットフォームや大手インシュアテックとの連携のメリットを享受しています。このエコシステム・アプローチにより、保険会社は組み込み保険、AIファーストの顧客体験、デジタル請求管理など、新しいソリューションをより迅速に市場に投入できるようになります。
HFS Horizonsは、データとAIエクスペリエンスにおけるIBMのリーダーシップを強調し、保険会社がよりスマートかつ迅速に、よりコンプライアンスに準拠した意思決定を行い、測定可能なビジネス成果を促進できるよう支援する当社の取り組みを評価しています。
保険の未来は、テクノロジー、データ、エコシステムを活用して、リスクを管理し、収益性の高い成長を促進しながら、優れたエクスペリエンスを提供できる組織にかかっています。保険の未来を一緒に築いていきましょう。
HFS Horizons研究社は、洞察と実行可能なストラテジーにより、ITおよびビジネス・トランスフォーメーションを通じてフォーチュン500企業を支援する、世界有数の研究およびアドバイザリー会社です。
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