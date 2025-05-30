保険を再考して保険料の成長とエクイティ収益率を実現

HFS Horizons研究社のInsurance Services 2025レポートでIBMがマーケット・リーダーとして認められたことを共有できることを誇りに思います。この評価は、保険会社が変化に適応するだけでなく、変化をリードし、プラットフォームのモダナイゼーションを加速し、未活用データからの収益を解き放つ、測定可能なROIを実現するAIのデプロイ、シームレスなエコシステム・コラボレーションを可能にし、競争上の優位性を生み出すサービス提供を再定義するための当社のアプローチを検証するものです。

保険会社は、デジタル・ディスラプションや規制圧力の強化から、データ管理の問題、標準化の欠如、不正行為の防止と検知に関する懸念の高まりまで、次々と複雑な課題に直面しています。このような圧力により、競争力を維持し、高まる顧客の期待に応えることがますます困難になっています。

主要テクノロジー・リーダーに属する唯一のグローバル・コンサルティング部門として、IBM Consultingは、高度なAIと科学ベースのアプローチを活用して最もクリティカルな課題に所在地ことで、大きな効果をもたらす成果を生み出しています。私たちは、業種・業務の深い専門知識とAI搭載のデリバリー・プラットフォームであるIBM Consulting Advantageを組み合わせて、クライアントにトランスフォーメーションと永続的な変化を提供します。実際、HFS Horizonsによると、IBMは業種・業務に特化したプラットフォーム、エンドツーエンドのトランスフォーメーション機能、共同イノベーション・モデルを組み合わせることで、他社との差別化を図っています。私たちはレガシー・システムをモダナイズし、生成AI、組み込みディストリビューション、高度なアナリティクス、エコシステム・オーケストレーションを通じてビジネスの成果達成を推進しています。コンサルティング、テクノロジー、オペレーションを大規模に橋渡しできる当社は、Property and Casualty（P&C）とLife and Annuities（L&A）の両方の保険分野で信頼できるトランスフォーメーションパートナーです。