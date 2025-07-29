IBM watsonx BIによるBusiness Intelligenceの再定義

watsonx BIは、洞察の生成プロセス全体を合理化することで、データ・チームと分析チームの生産性を高めます。

多様なデータ・ソースへのコネクターが組み込まれているため、メタデータをインテリジェントに解釈して関係性を明らかにし、データ・タイプを分類し、ビジネス・コンテキストでデータ・セットを充実させます。AI駆動型のオートメーションにより、機能強化からメトリクス作成まであらゆる段階が加速し、手作業が軽減され、より迅速で信頼性の高い洞察が得られます。

データ・スチュワードは、管理されたモデリング・プロセスを通じてビジネス・ロジックとメトリクスを定義する上で重要な役割を果たします。メトリクスを手動で作成したり、データ・パターンに基づいてAIが提案したメトリクスを改良したりすることで、精度とコントロールの両方を確保できます。

watsonx BIは、IBM独自のモデルを含む、キュレートされた大規模な言語モデルをサポートし、他の主要プロバイダーのモデルも利用可能です。これにより、組織はコンプライアンスやガバナンスの要件に合わせてAIの選択肢を柔軟に調整できます。