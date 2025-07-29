IBM watsonx BIによるBusiness Intelligenceの再定義

2025年7月29日
watsonx BIは、一般提供を開始したビジネス洞察エージェントです。データの価値を解き放つことで、明確で実行可能な洞察に変換することで、スマートで迅速な意思決定を促進します。すでに使用しているツールに連携して、ビジネス・ニーズに合ったインテリジェントな回答を提供します。
watsonx BIは単なるBusiness Intelligenceツールではありません。それはお客様のビジネスを理解し、即座に実行可能な洞察を提供する会話型洞察エージェントです。質問をするだけで、すべてのデータを分析し、何が起こっているのか、それが重要な理由、新たな傾向、将来の可能性を明らかにします。すべての応答は透明性があり、データソース、フィルター、列、および基礎となるクエリロジックを示すため、洞察が説明可能で信頼できるものになります。
組織が利用できる膨大なデータ量にもかかわらず、多くのビジネス・チームいまだに迅速に実行可能な洞察を導き出すのに苦労しています。ユーザーは依然としてワークフロー全体で摩擦を経験しています。ダッシュボードが多すぎ、管理が難しく、価値ある成果を提供するには遅すぎるのです。よくある状況としては、ダッシュボードがメトリクスで過密になり、一般的なビジネス・ユーザーが活用しづらくなっていることです。その結果、洞察に基づいて行動するのではなく、データの収集に労力が費やされます。
watsonx BIは、生成AIの力を管理されたセマンティック・モデルと統合して、エンタープライズ・グレードの一貫した洞察を提供します。一元化されたセマンティック・レイヤーでビジネス・ロジックを取り込むことで、組織は独自の基準と定義に沿ったメトリクスを定義できます。これにより、すべての洞察は自社の定義に基づいて導かれ、汎用的なAIの前提に依存することなく、信頼性、正確性、そしてチーム間での一貫性を確保できます。
watsonx BIは、洞察の生成プロセス全体を合理化することで、データ・チームと分析チームの生産性を高めます。
多様なデータ・ソースへのコネクターが組み込まれているため、メタデータをインテリジェントに解釈して関係性を明らかにし、データ・タイプを分類し、ビジネス・コンテキストでデータ・セットを充実させます。AI駆動型のオートメーションにより、機能強化からメトリクス作成まであらゆる段階が加速し、手作業が軽減され、より迅速で信頼性の高い洞察が得られます。
データ・スチュワードは、管理されたモデリング・プロセスを通じてビジネス・ロジックとメトリクスを定義する上で重要な役割を果たします。メトリクスを手動で作成したり、データ・パターンに基づいてAIが提案したメトリクスを改良したりすることで、精度とコントロールの両方を確保できます。
watsonx BIは、IBM独自のモデルを含む、キュレートされた大規模な言語モデルをサポートし、他の主要プロバイダーのモデルも利用可能です。これにより、組織はコンプライアンスやガバナンスの要件に合わせてAIの選択肢を柔軟に調整できます。
watsonx BIは、データレイクハウス、自動化ワークフロー、レポート・ツールに接続して、既存のインフラストラクチャーと簡単に統合できます。チームがすでに使用しているプラットフォーム内でコンテキストに沿った洞察を直接提供するため、導入の障壁が低くなり、データと技術への投資のROIが向上します。
相互運用性を考慮して設計されたwatsonx BIは、オープン、ヘッドレス、組み込み統合モデルをサポートします。サードパーティのセマンティック・レイヤーからメトリクスを利用し、外部データ・アプリケーション全体で再利用できる独自のメトリクスを公開することができます。堅牢なAPIにより、watsonx BIはサード・パーティーのアプリケーションに組み込むことも可能で、エコシステム全体でシームレスな統合、迅速なデプロイメント、信頼できる洞察への一貫したアクセスを可能にします。
IBM watsonx BIは、データ駆動型の意思決定の新時代を切り開きます。ビジネス・ユーザーは、複雑な分析やダッシュボードのノイズを発生させることなく、シンプルかつ直感的に答えを得ることができます。ビジネス・ロジックと管理されたメトリクスに基づいた、生成AI駆動型の洞察により、すべての事業単位での迅速かつスマートな意思決定が可能になります。
チームがデータの検索をやめ、それに基づいて行動できるようにします。IBM watsonx BIがどのようにデータを実行可能な洞察へと変革できるかをご確認ください。その強力な機能と性能を体験し、今日から活用を始めて、スマートで影響力のある意思決定を推進しましょう。