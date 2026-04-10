セキュリティー・チームが侵害されたデバイスを特定した場合、手動でのグループ再割り当てとポリシー適用に数時間かかる場合があります。この場合、脅威はアクティブなままであり、ネットワーク全体に影響が広がる可能性があります。OSの更新を受け取ったり、場所を変更したりするデバイスは、次に予定されているグループ更新までの数時間にわたりコンプライアンス要件に違反する可能性があり、監査リスクや規制違反の可能性が生じます。

スマート・デバイス・グループはデバイスの属性を継続的に監視し、通常は属性の変更からほぼリアルタイムでデバイスを自動的に再分類します。アプリ、ポリシー、OEM構成、コンプライアンスに対する更新は即座に適用されます。

これにより、従来のモバイル・デバイス管理（MDM）環境でセキュリティーの脆弱性、コンプライアンス違反、生産性の中断を引き起こすポリシーの遅延が解消されます。