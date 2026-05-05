ハイブリッド環境全体でのAIのリアルタイム・コンテキスト

AIシステムがコア・ビジネス・プロセスでの実行に近づくにつれて、AIシステムに対する期待も変化します。意思決定には、手作業による検証に頼らずに、最新かつ正確で、管理されたデータを反映する必要があります。

これを解決するために、IBMは独自に提供するAIのためのリアルタイム・コンテキストを提供します。それはつまり、AIシステムが推論または行動する瞬間に動的に適用されるアクセス・ポリシーとともに、最新の企業データ（その意味を含む）について共有され、管理された理解です。この機能は現在、watsonx.dataのContextを通じて利用可能で、ConfluentのReal-Time Context Engineと合わせて、ハイブリッド環境を横断し、オープンで相互運用可能なテクノロジーと管理されたデータ・インテリジェンスによってサポートされています。

watsonx.data intelligence内のConfluentからのリアルタイム・ストリーミングとエージェント機能が追加されたことで、watsonx.dataはハイブリッドなオープン・レイクハウスから、分散したデータ資産全体にコンテキストを提供するプラットフォームへと進化します。 これによりAIシステムは、ビジネス全体に存在するエンタープライズ・データと一貫した方法で連携することができ、データ、意味、ガバナンス、リアルタイム・シグナルを接続して、何が起こっているかをより明確に理解した上でシステムを動作させることができます。