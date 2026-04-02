最新のランサムウェア攻撃が、迅速かつ明示的な暗号化に依存していることはほとんどありません。代わりに、攻撃者は静かに動きます。認証情報の侵害が1つ発生するだけで、Object Storageへの書き込みアクセス権を取得し、時間の経過とともにデータが段階的に破損する可能性があります。こうしたゆっくりとした変化は多くの場合、異常ベースの検知を回避し、通常のアクティビティーに紛れ込んでしまいます。

アラートがトリガーされる時点で、ランサムウェアはすでにデータに埋め込まれています。一方、ランサムウェアや恐喝の活動は拡大し次に進むおり、盗まれた認証情報に関連する侵害は、検知と封じ込めに長期の時間を要しています。

この成果はよくあることですが、危険なギャップです。組織は多くの場合、インシデントがエスカレートするまでどのデータがクリーンであるかを確認できません。