Elastio社は、IBM Cloud Object Storageの詳細オブジェクト検査のサポートを導入しています。このソリューションは、必要とされる決定論的なランサムウェア検知と証明可能な復旧をデータ層に直接もたらします。
Object Storageは、現代の企業の基盤となっています。IBM Cloud Object Storageは、実稼働ワークロード、AIトレーニング・データ、規制アーカイブ、およびミッションクリティカルなシステムのバックアップをサポートします。これらは長期利用に耐え、世界中からアクセス可能で、ランサムウェアの進化によってますます標的にされるようになっています。
最新のランサムウェア攻撃が、迅速かつ明示的な暗号化に依存していることはほとんどありません。代わりに、攻撃者は静かに動きます。認証情報の侵害が1つ発生するだけで、Object Storageへの書き込みアクセス権を取得し、時間の経過とともにデータが段階的に破損する可能性があります。こうしたゆっくりとした変化は多くの場合、異常ベースの検知を回避し、通常のアクティビティーに紛れ込んでしまいます。
アラートがトリガーされる時点で、ランサムウェアはすでにデータに埋め込まれています。一方、ランサムウェアや恐喝の活動は拡大し次に進むおり、盗まれた認証情報に関連する侵害は、検知と封じ込めに長期の時間を要しています。
この成果はよくあることですが、危険なギャップです。組織は多くの場合、インシデントがエスカレートするまでどのデータがクリーンであるかを確認できません。
IBM Cloud Object Storageは、エンタープライズ・グレードの耐久性、拡張性、不変性、アクセス・ガバナンスを提供します。これらの機能は不可欠ですが、オブジェクトの内容は検査されません。
最新のランサムウェア・イベントでは、この違いがクリティカルです。セキュリティー・チームと復旧チームは、どのデータがクリーンで、復旧はどこから始まるのかという点に対する明確な答えを必要としています。
詳細なオブジェクト検査は、IBM Cloud Object Storage内でオブジェクトを直接検査することで、整合性のギャップを埋めます。このサービスは、IBM Cloud Catalogの統合オプションとして Elastic社から利用可能で、ストレージ・アーキテクチャーやワークロードを変更することなく、適切な場所のデータをスキャンします。
Elastioを搭載し、この検査エンジンはファイルの内容、構造、暗号化の挙動を分析します。発行時点の脅威インテリジェンスに基づいて、2,300以上のランサムウェア・ファミリーと10,000種類以上の亜種でトレーニングされており、新たなランサムウェアのパターンと脅威を検知するために継続的に更新されています。各オブジェクトは、既知のランサムウェア・ファミリー（クリーンまたは侵害を受けている）に対する明確で決定的な判定を受け取り、推論や推測なしで最大99.995％の精度を実現します。
詳細なオブジェクト検査によって、即時の明確性と信頼できるリカバリーが可能になるため、インシデント対応をモダナイズできます。すべてのオブジェクトがスキャン、分類、タイムスタンプ付けされて、クリーンなデータをVerifyし、侵害された資産を正確に特定し、その結果がSIEMおよびSOCツールに直接共有されます。
履歴バージョンから最後の既知のクリーンな状態を正確に特定することで、推測ではなく監査可能な時点からリカバリーが開始されます。脅威が検出されると、チームは何が影響を受けたのか、いつ攻撃が始まったのか、安全に復旧できる場所を即座に把握できます。その一方で、隔離されたクリーンルームのワークフローにより、復元とフォレンジックが進行する間、侵害されたデータが封じ込められます。
Elastioは、新規または既存のIBM Cloud Object Storageソリューションとシームレスに統合するように設計されています。スキャンは自己管理型で、オブジェクト内で行われます。これは以下のことを意味します。
対象範囲は、本番データ、複製データ、バックアップおよびアーカイブ・ワークロードに及び、ランサムウェア保護はデータ層に直接拡張されます。
IBMデータ侵害のコストに関する調査によると、攻撃や情報漏えいによって組織が被るコストは拡大次に進む。パブリッククラウド・ストレージへの侵害は最も高い平均インシデント・コストがかかる可能性がある一方で、ランサムウェアの滞留期間は増加次に進む。企業は、システム障害後にのみデータの整合性を検証する余裕はなくなりました。ランサムウェア攻撃は、もはやノイズの多い高速暗号化には依存していません。今日の攻撃者は静かに侵入します。
IBM X-Force脅威インテリジェンス·インデックス2026によると、アクティブなランサムウェアおよび恐喝グループは前年比で49%増加し、攻撃者はオペレーションを拡張するためにオートメーションとAIを使用するケースが増えています。同時に、盗まれた認証情報が関連する侵害では、検知と封じ込めにかつてないほどの時間がかかっています。
認証情報を1つ漏洩させることで、攻撃者はObject Storageへの書き込みアクセス権を取得し、数日または数週間かけてゆっくりとデータを暗号化できます。こうした小さな増分変化は、異常ベースの検知を回避し、通常のアクティビティーに紛れ込んでしまいます。アラートがトリガーされる時点で、ランサムウェアはすでにデータに埋め込まれています。
IBM Cloud Object StorageとElastioを使用すると、組織はこれまでIBM Cloud Object Storage内でネイティブに利用できなかった機能を手に入れることができます。
どのようなデータがクリーンで、どこから復旧が始まるのかという、すべてのランサムウェア・インシデントを定義する質問に対する実証可能な回答です。
Elastio for IBM Cloud Object Storageは現在利用可能であり、チームは独自の環境で決定論的な検査と証明可能なリカバリーを評価できます。
テクニカル・ブリーフィングや概念実証については、今すぐIBM—Elastio社のセールスおよびテクニカル・スペシャリストにお問い合わせください。
Elastio社は、クラウド環境に最適なサイバー・ストレージ保護を提供します。そのプラットフォームは、ライブ・データ、複製データ、バックアップ・データのゼロデイ・ランサムウェア、内部脅威、マルウェアを検査し、クラウド環境とハイブリッド環境全体で実証可能な復旧を提供します。Elastic社は、データ層にまで及ぶセキュリティー管理を必要とするエンタープライズおよび規制業種・業務の顧客にサービスを提供しています。