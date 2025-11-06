プロトタイプから本番環境へ：LangflowとIBM watsonx Orchestrateがエージェント型ワークフローを簡素化
watsonx OrchestrateにLangflowを統合することにより、エンタープライズ対応のAIエージェントの導入プロセスを高速化します。迅速に構築し、安全にデプロイし、自信を持って拡張することが可能です。
watsonx OrchestrateにLangflowを統合することにより、エンタープライズ対応のAIエージェントの導入プロセスを高速化します。迅速に構築し、安全にデプロイし、自信を持って拡張することが可能です。
オープンソースのAIツールにより、開発者は従来よりも迅速にプロトタイプを作成できるようになりましたが、ほとんどのエージェントは本番環境での運用にまで到達することはありません。チームは素晴らしいデモを構築しますが、安全な拡張、ワークフローの統合、エンタープライズ要件への準拠において行き詰まります。
開発者は「本番環境で安全に動作させるにはどうすればよいか？」「エージェント型ワークフローとLLMをより深く活用する方法はあるか？」という疑問を抱えています。ここでの問題はイノベーションではなく、デプロイメントにあります。
現在、オープンソースのプロトタイピングから、信頼性が高く、コンプライアンスに準拠したスケーラブルなエンタープライズ・グレードのシステムに移行するシームレスな道筋はありません。オープンソースの導入が爆発的に増加する中、AIチームは、アイデアを本番環境に対応したソリューションに変えるという最も重要なステップで行き詰まっています。
IBMでは、開発者がプロトタイプからエンタープライズ向けのデプロイメントまで妥協することなくプロジェクトを移行できるインフラストラクチャーとワークフローを提供し、このギャップを埋めています。
このリリースにより、オープンソースのプロトタイピングとエンタープライズ向けのデプロイメント間のギャップを解消できます。
この発表は、AIエージェントのライフサイクルにおける大きな前進です。Langflowとwatsonx Orchestrateのシームレスな統合により、開発者、IT、およびビジネス・チームがサンドボックスから拡張までの安全な1つのパイプラインに引き込まれます。
Langflowを使用すると、開発者はRAGとエージェントを視覚的に構築し、ローカルで実験し、迅速に行動することができます。開発者はそのエコシステムにすでに精通しており、ツールチェーンの自然な拡張ができる一方、統合により新たな機能が解き放たれ、さらなる微調整とデバッグが可能になります。
Langflowで構築したものはすべてwatsonx Orchestrate内のツールとなり、他のエンタープライズ・スキルと組み合わせて即座に利用することができます。これにより、ツールの相互運用性の強力なレイヤーが作成され、Langflowで構築された構成要素をより広範なワークフローやクロスドメインのオートメーションにシームレスにプラグインできるようになります。
拡張する際には、Orchestrateは、Langflowで構築されたエージェントを安全に実行するためのエンタープライズ・グレードのランタイムを提供します。これはさらに、SSO、RBAC、監査証跡、オーケストレーション機能を備えています。ビジネス・ユーザーはWorkday、Salesforce、Slackなどのシステムに直接接続するノーコード・インターフェースを利用できる一方で、IT部門はガバナンスとコンプライアンスを一元管理できます。
Langflowとwatsonx Orchestrateは連携して、技術的な効率性だけでなく、ビジネスの俊敏性も実現します。これにより、価値実現までの時間を短縮し、重複した作業を削減し、AIによるイノベーションが安全かつ大規模に本番環境に導入されることを保証します。