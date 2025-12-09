大規模に AI の信頼を実現する IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

接続されていないツールでAIガバナンスを管理すると、盲点が生じ、導入が遅れます。実験からエンタープライズ規模のAIに移行するには、組織は信頼を築き、コンプライアンスを確保し、イノベーションを加速する統一フレームワークが必要です。

watsonx.governanceでエンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータには、次の3つのコア機能があります。

管理されたAI資産のカタログと自動化されたオンボーディング： 自動化された承認ワークフローにより、AI資産（データ、モデル、エージェント、アプリケーション、プロセス）の管理されたインベントリーを作成します。これにより、すべての AI イニシアチブの開始時からポリシー管理が実施され、コンプライアンスが確保されます。 管理された使用要求と組み込みのアセスメント： アセットの再利用承認を標準化し、責任あるテクノロジーとコンプライアンスの準備状況について統合アセスメントを実行し、すべての段階で監査可能性を確保します。 統合洞察ダッシュボード・ダッシュボード： 経営幹部は、リスク・レベル、ポリシー順守、モデル・パフォーマンスについての洞察を取得し、データ駆動型のガバナンスの意思決定を可能にします。

これらの能力は、現実世界のビジネスへの影響に直接関係します。すでに、組織はAIプログラム全体でエンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータをどのように適用していますか？