大規模に AI の信頼を実現する IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

watsonx.governanceエンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータは、透明性、説明責任、信頼性に重点を置き、ガバナンスの運用とAIライフサイクル全体にわたる責任あるテクノロジーの評価の改善に重点を置いた新しい機能セットです。

公開日 2025年12月9日
接続されていないツールでAIガバナンスを管理すると、盲点が生じ、導入が遅れます。実験からエンタープライズ規模のAIに移行するには、組織は信頼を築き、コンプライアンスを確保し、イノベーションを加速する統一フレームワークが必要です。

watsonx.governanceでエンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータには、次の3つのコア機能があります。

  1. 管理されたAI資産のカタログと自動化されたオンボーディング： 自動化された承認ワークフローにより、AI資産（データ、モデル、エージェント、アプリケーション、プロセス）の管理されたインベントリーを作成します。これにより、すべての AI イニシアチブの開始時からポリシー管理が実施され、コンプライアンスが確保されます。

  2. 管理された使用要求と組み込みのアセスメント： アセットの再利用承認を標準化し、責任あるテクノロジーとコンプライアンスの準備状況について統合アセスメントを実行し、すべての段階で監査可能性を確保します。

  3. 統合洞察ダッシュボード・ダッシュボード： 経営幹部は、リスク・レベル、ポリシー順守、モデル・パフォーマンスについての洞察を取得し、データ駆動型のガバナンスの意思決定を可能にします。

これらの能力は、現実世界のビジネスへの影響に直接関係します。すでに、組織はAIプログラム全体でエンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータをどのように適用していますか？

測定可能なビジネス成果を実現

このアクセラレーターは、組織が自信を持ってAIを拡張し、大きなインパクトをもたらすのを達成するのに役立ちます。

  • 合理化されたオンボーディングとライフサイクルの自動化により、ユースケースの承認サイクルを短縮します。
  • 開発スピードを損なうことなく、チームが責任を持って拡張できるようにします。
  • 監査可能なガバナンス記録を通じて、顧客、規制当局、株主に対する透明性を高めます。

統合されたガバナンス・エコシステム

IBMは、信頼できる責任あるAIのグローバル・リーダーであり、企業がデータを管理し、リスクを管理し、透明性の高いAIシステムを構築するのを支援してきた数十年の経験があります。リスク、コンプライアンスおよび整合性チームによって管理されるIBMの統合ガバナンス・アプローチは、倫理的で安全な、コンプライアンスに準拠したAIが大規模に実現可能であることを保証します。

エンタープライズ・ガバナンス・アクセラレータが、信頼を次の差別化要因にする方法をご覧ください。

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM