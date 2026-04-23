OpenSearchは、Apache Lucene上に構築されたオープンソースのApache 2.0ライセンスの分散検索および分析エンジンです。Linux Foundationがホストし、幅広いオープンソースコミュニティーによって開発されたこのプロジェクトは、IBMからの重要な進行中の作業を含め、多くの組織からの貢献を通じて進化し続けています。

watsonx.dataに統合されたOpenSearchにより、組織は、統一されたスケーラブルな検索エンジンを使用して、エンタープライズ検索エクスペリエンス、分析ワークフロー、AIアプリケーションを推進できます。

このリリースは、IBMが最近発表したオープンでエージェント型の検索フレームワークであるOpenRAG内の主要コンポーネントとしても機能し、企業の知識をAIのための信頼できるコンテキストに、安全かつ大規模に変換するように設計されています。OpenRAGは、3つの優れたオープンソース・テクノロジーをコンポーザブルな基盤に統合し、組織が企業のナレッジ・ソースに接続し、複雑なドキュメントを処理し、エージェント型AIワークフローを調整できるようにします。OpenSearchは、これらのシステムを可能にする高い性能の検索層を提供します。

組織がデータとAIの使用を拡大するにつれて、1つの機能、つまり検索がますます重要になっています。