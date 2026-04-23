IBMはwatsonx.dataでのOpenSearchを発表します。700万以上のダウンロード数を持つオープンソースの検索・分析エンジンであるOpenSearchを、IBMのAI向けハイブリッド・データ・プラットフォームに直接統合します。
OpenSearchは、Apache Lucene上に構築されたオープンソースのApache 2.0ライセンスの分散検索および分析エンジンです。Linux Foundationがホストし、幅広いオープンソースコミュニティーによって開発されたこのプロジェクトは、IBMからの重要な進行中の作業を含め、多くの組織からの貢献を通じて進化し続けています。
watsonx.dataに統合されたOpenSearchにより、組織は、統一されたスケーラブルな検索エンジンを使用して、エンタープライズ検索エクスペリエンス、分析ワークフロー、AIアプリケーションを推進できます。
このリリースは、IBMが最近発表したオープンでエージェント型の検索フレームワークであるOpenRAG内の主要コンポーネントとしても機能し、企業の知識をAIのための信頼できるコンテキストに、安全かつ大規模に変換するように設計されています。OpenRAGは、3つの優れたオープンソース・テクノロジーをコンポーザブルな基盤に統合し、組織が企業のナレッジ・ソースに接続し、複雑なドキュメントを処理し、エージェント型AIワークフローを調整できるようにします。OpenSearchは、これらのシステムを可能にする高い性能の検索層を提供します。
組織がデータとAIの使用を拡大するにつれて、1つの機能、つまり検索がますます重要になっています。
検索は以前からエンタープライズ・データにアクセスするために不可欠でしたが、データ量の拡大とAIの導入が加速するにつれて、その重要性は高まっています。
従業員は、Web上で使用しているものと同様に、企業システム全体での高速で直感的な検索エクスペリエンスを期待しています。同時に、最新のAIシステムは、有用な回答や洞察を生成するために必要な情報にアクセスするために、高品質の検索に依存しています。
エンタープライズ・データが複雑化する（構造化、半構造化、非構造化形式のデータベース、ファイル・システム、SaaSアプリケーション、データ・プラットフォームにまたがる）につれて、課題は、これらの多様なデータ・タイプを、大規模にインデックス作成、検索、分析できるシステムに統合することです。
つまり、正確なキーワード・マッチングと意味論的理解を組み合わせることを意味します。これは、従来の検索アプローチでは実現しにくいことが多いものです。そこにOpenSearchがぴったり合います。
OpenSearchがwatsonx.dataに統合されたことで、チームは、データ・プラットフォーム内で直接、高度な検索機能を実現することができます。
OpenSearchは、いくつかの補完的な検索手法をサポートしています。
これらの機能を組み合わせることで、エンタープライズ・ナレッジの発見からAI駆動型アプリケーションまで、幅広いワークロードの検索品質が向上します。
watsonx.dataのOpenSearchは、さまざまなユースケースにわたって高スループットで実稼働規模のワークロードをサポートするように設計されています。
組織はOpenSearchを使用して以下のことを実現できます。
OpenSearchはwatsonx.data上で動作するため、構造化ソースと非構造化ソースにまたがるデータのインデックス作成とクエリーが可能で、同時にプラットフォームのガバナンス、セキュリティー、統合機能の恩恵を受けることができます。
OpenSearchは急速に最も広く採用されているオープンソース検索エンジンの1つになり、コミュニティーは急速に成長し、世界中で数億件のダウンロードが行われています。
watsonx.dataにOpenSearchを統合することで、IBMは、オープンソースの柔軟性と、エンタープライズ・デプロイメントに必要な運用機能を組み合わせています。組織は、オープンで拡張可能な検索エンジンのメリットを享受すると同時に、ミッションクリティカルなワークロードの実行に必要なガバナンス、セキュリティー、および統合機能も利用できます。
watsonx.dataのOpenSearchを使用して、IBMは、単一のオープン・データ・プラットフォームから検索、分析、AIアプリケーションを実現することで、組織がデータの価値を解き放つことを支援しています。