現在一般提供中のwatsonx.data上のOpenRAGは、非構造化データを検索可能なエンタープライズ・ナレッジへと変換する、すぐに使えるエージェント型RAGソリューションをチームに提供します。すでに大手企業では、調達、税務、社内ナレッジなどのユースケースで活用されています。
AIエージェントやアプリケーションの有用性は、アクセスし、解釈し、活用できる知識の質によって決まります。これは、社内の知識を検索する従業員、顧客の問題を解決するサポート・チーム、または複雑な文書をレビューする税務チームのいずれであっても、絶え間ない課題です。そして、これらのワークフローに必要な知識は、ほとんどの場合、さまざまなドキュメント、形式、システムに分散しています。
watsonx.data上のOpenRAGは、Google Drive、Microsoft OneDrive、AWS S3など、コンテンツがすでに存在するソースに接続し、PDF、画像、PowerPointファイル、Excelファイルなどの一般的なファイル・タイプで動作します。OpenRAGはそこから、そのコンテンツを準備し、検索可能にし、適切な情報を適切なタイミングで提供します。
実際には、チームが未加工コンテンツによる有用なAIアプリケーションのサポートを妨げる障壁を乗り越えられるよう支援することを意味します。
EYの税務テクノロジーサービス担当プリンシパルであるChris Aiken氏は、次のように述べています。「税務部門では膨大な量の文書を扱っており、多くの場合、Excel、Word、PDFなどの形式で100万件を超えるファイルに及びます。現在では、多くの業務が、必要な情報を見つけるために税務部門の担当者がこれらのファイルを手作業で検索することに依存しています。OpenRAGには大きな期待を寄せています。AIエージェントが、この膨大なコーパスを検索可能にし、実際に活用できるようになるためです。MCPを通じてOpenRAGをEY.ai GTPのインテリジェンス層に組み込むことで、複雑な税務関連の問い合わせに対応する際に、エージェントが関連情報をより効果的に特定し、取り込み、推論できるよう、必要なコンテキストを提供できると期待しています。」
OpenRAG on watsonx.dataは、エンタープライズ・ワークフロー向けのさまざまなAIアプリケーションを支えるように設計されています。
「私たちは、OpenRAGが、大量の文書コレクションから信頼できる情報を見つける必要がある宇宙機関の内部知識検索をサポートする可能性に大きな期待を寄せています。」と、DiGi ONEのCEOであるAndrea Di Donato氏は述べています。「まずは、ユーザーが必要な知識に迅速にアクセスできるよう支援することです。将来的には、打ち上げに関連する文書を含む、より専門的なユースケースにも展開できる可能性があると考えています。」
IBMチームはまた、企業のナレッジの検索と利用を容易にするために、社内でOpenRAGを適用しています。例えば調達部門では、チームは交渉に入る前に、複数のシステムに分散した契約書、サプライヤー情報、財務文書を確認する必要が生じることがよくあります。
IBMのCIO（エンタープライズ・テクノロジー・プラットフォーム担当CIO）であるMatt Lyteson氏は、「OpenRAGのおかげで、主要なユースケースにおける会話型エクスペリエンスに必要な作業を加速することができます」と述べています。「IBMの調達チームは多くの場合、過去の契約を手動でレビューし、複数のシステムで数百ページを精査していたため、交渉の準備を迅速に行うことが困難でした。OpenRAGにより、契約条件、サプライヤー情報、財務文書を1か所に集約した、統一された会話型エクスペリエンスへの移行を進めています。この移行により、重要なインサイトを数時間ではなく数分で得られるようになり、手作業を大幅に削減するとともに、調達担当者がより戦略的な交渉に集中できるようになります。」
RAGの主な目的は、AIモデルにトレーニングデータ以外の情報にアクセスできるようにすることです。RAGは、モデルがすでに知っていることだけに依存するのではなく、AIアプリケーションが回答を生成する前に関連情報を取得できるように支援します。
一般的なRAGフローでは、データが取り込まれ、小さなチャンクに分割され、インデックスが作成され、検索可能になります。ユーザーが質問すると、システムはそのインデックスを検索し、関連するチャンクの限られたセットを取得してモデルに渡し、即座に回答を生成します。
このアプローチは、関連情報が簡単に見つけられ、少数のソースに含まれている場合に、単純な質問に対して効果的であることがよくあります。しかしその一方で、単一の検索ステップに大きく依存することにもなります。検索で重要なコンテキストが欠落している場合や、回答の一部だけが取得された場合でも、モデルは不完全な情報に基づいた応答を生成します。AIシステムには、その情報が何を意味するのか、それがタスクにどのように関連しているのか、追加の証拠が必要かどうかを理解するのに十分なコンテキストも必要です。
エンタープライズ・ワークフローでは、一度きりの検索では不十分な場合が少なくありません。ユーザーは、解釈し、複数のステップに分解し、複数のソースを検索し、さまざまな証拠と照合する必要がある質問を頻繁に行います。このような場合、検索は推論の開始前に発生する静的なステップであってはなりません。それは推論プロセス自体の一部であるべきです。
OpenRAGを使用すると、AIエージェントはタスクへのアプローチ方法を判断し、必要に応じて検索と情報取得を行い、クエリーを改良し、ツールを呼び出し、応答前に十分な情報がそろっているかどうかを検証できます。OpenRAGは、固定された検索と生成のパターンに頼るのではなく、質問の複雑さに合わせて検索を適応させます。
AIエージェントやその他の知識に基づくアプリケーションを構築するチームにとって、これはより信頼性の高いAIアウトプットを意味します。
CrushBankのCTOであるDavid Tan氏は、「私たちのテストでは、watsonx.data上のOpenRAGは、従来のRAGにおける最も難しい課題の1つである、コーパスが拡大しても完全性を維持した検索において、はるかに優れた成果を上げています」と述べています。従来のアプローチは数千件の文書であれば十分に機能しますが、数万件から数十万件規模になると精度が急激に低下します。また、契約書、作業指示書、発注書のような文書では、関連するファイルを1つ見落とすだけで回答が大きく変わる可能性があります。OpenRAGは、そのような大規模環境でも、より完全な検索結果を提示し、すぐに利用できるAIエクスペリエンスのための、より強固な基盤を提供してくれました。」
watsonx.data上のOpenRAGは、基盤を自ら構築・運用することなく、すぐに利用できるエージェント型RAGワークフローの構築環境をチームに提供します。IBMのオープンソースOpenRAGフレームワークを基盤として、次の3つの強力なオープンソース・テクノロジーを単一のスタックに統合しています。
watsonx.data上のOpenRAGを利用することで、ユーザーは次のことができます。
そこからOpenRAGは、次の機能により、エンタープライズ・コンテンツ全体にわたる検索の準備、インデックス作成、オーケストレーションを支援します。
このアプローチにより、未加工のコンテンツからエージェント型RAGまでの導入を迅速化し、チームはスタック管理に費やす時間を減らして、エンタープライズ・ナレッジを効果的に活用するAIアプリケーションの構築により多くの時間を割けるようになります。
「社内のナレッジ・ベースには、化学式を含む高度に専門的な文書があり、英語だけでなく複数の言語の文書も含まれています」と、JSR株式会社 MI Initiativeゼネラル・マネージャーのTomoki Nagai氏は述べています。「OpenRAGの初期段階で価値を感じているのは、このような専門知識をどのように扱い、チームが情報をより効果的に検索・推論できるよう支援してくれるかを実際に確認できたことです。」
実稼働向けRAGには、適切なガバナンスを備え、安全性が確保され、運用可能な基盤が必要です。watsonx.data は、AI にリアルタイムのコンテキストを提供する IBM のハイブリッドでオープンなデータプラットフォームであり、組織が AI システムに必要なビジネス上の意味、ガバナンス、信頼性を備えた構造化データと非構造化データを利用できるように支援します。
watsonx.data上のOpenRAGを利用することで、チームは適切なガバナンスを備えたエンタープライズ・ナレッジをAIの根拠として活用できるようになります。同時に、アクセス管理、データ保護、利用拡大に伴うAIワークフローの可視性向上に必要なコントロールも活用できます。また、取り込み、インデックス作成、検索、オーケストレーションのためのインフラをすぐに利用できる形で提供することで、エージェント型RAGの運用負荷も軽減します。
watsonx.data上のOpenRAGは現在IBM Cloudで一般提供されており、6月24日にオンプレミスでのデプロイメントが利用できるようになります。
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