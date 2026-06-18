AIエージェントやアプリケーションの有用性は、アクセスし、解釈し、活用できる知識の質によって決まります。これは、社内の知識を検索する従業員、顧客の問題を解決するサポート・チーム、または複雑な文書をレビューする税務チームのいずれであっても、絶え間ない課題です。そして、これらのワークフローに必要な知識は、ほとんどの場合、さまざまなドキュメント、形式、システムに分散しています。

watsonx.data上のOpenRAGは、Google Drive、Microsoft OneDrive、AWS S3など、コンテンツがすでに存在するソースに接続し、PDF、画像、PowerPointファイル、Excelファイルなどの一般的なファイル・タイプで動作します。OpenRAGはそこから、そのコンテンツを準備し、検索可能にし、適切な情報を適切なタイミングで提供します。

実際には、チームが未加工コンテンツによる有用なAIアプリケーションのサポートを妨げる障壁を乗り越えられるよう支援することを意味します。

根拠に基づくAIへの迅速な道筋：取り込み、インデックス作成、検索、オーケストレーションをすぐに使える形で提供することで、watsonx.data上のOpenRAGは、RAGスタックを一から構築・運用することなく、非構造化データをAIエージェントで活用できるようにします。

拡張可能なエンタープライズ・ナレッジ：ほとんどの組織は、エージェントに必要な情報をすでに保有していますが、それらは文書、システム、形式に分散しています。watsonx.data上のOpenRAGは、その分散した知識をより効果的に検索し、適切な情報を活用して、より根拠に基づいたAIの応答を実現するのに役立ちます。

より信頼性の高いAIのアウトプット：エージェントは、単一の検索ステップに頼るのではなく、意図を理解し、検索するタイミングを判断し、各ステップを通じてコンテキストを調整し、必要に応じてツールを活用することで、状況に応じた柔軟なアプローチを取ることができます。

組み込みのセキュリティーとガバナンス：異なるポリシーや運用モデルを持つ複数のベンダーのコントロールを組み合わせるのではなく、組み込みのセキュリティー、コンプライアンス、分離機能を活用します。

EYの税務テクノロジーサービス担当プリンシパルであるChris Aiken氏は、次のように述べています。「税務部門では膨大な量の文書を扱っており、多くの場合、Excel、Word、PDFなどの形式で100万件を超えるファイルに及びます。現在では、多くの業務が、必要な情報を見つけるために税務部門の担当者がこれらのファイルを手作業で検索することに依存しています。OpenRAGには大きな期待を寄せています。AIエージェントが、この膨大なコーパスを検索可能にし、実際に活用できるようになるためです。MCPを通じてOpenRAGをEY.ai GTPのインテリジェンス層に組み込むことで、複雑な税務関連の問い合わせに対応する際に、エージェントが関連情報をより効果的に特定し、取り込み、推論できるよう、必要なコンテキストを提供できると期待しています。」