この発表は、相互運用可能なリネージュに対するIBMのアプローチにおける重要な一歩を示しています。IBM製品は、独自のメタデータ・モデルではなく、オープンソース標準を使用して相互に統合されています。
11月、IBMはwatsonx.data intelligenceにおけるOpenLineageサポートの拡大を発表し、顧客はOpenLineageフォーマットのリネージ・イベントをインポートして利用できるようになりました。この機能により、外部システム全体のリネージュの範囲が拡張されました。
このリリースにより、IBMはループを完成させました。watsonx.dataとwatsonx.data integrationは実行時にOpenLineageイベントを生成し、watsonx.data intelligenceがそれらを消費します。
その結果、コミュニティー主導の仕様に基づいて構築された生産者・消費者モデルが実現します。IBMは、内部のリネージュ形式を介して製品を緊密に結合するのではなく、ベンダーやツール間の相互運用性を目的に設計された共有標準であるOpenLineageを通じて、それらの製品を調整しました。
その選択が重要です。
最新のデータ・アーキテクチャーは、単一システム内に存在することはほとんどありません。構造化クエリーは1つのエンジンで実行され、取り込みパイプラインは非構造化コンテンツを別の場所で処理します。オーケストレーション・ツールはワークフローを調整します。そしてガバナンス・プラットフォームが事後にリネージュ・ビューを組み立てます。
設計時リネージュと実行時リネージュは補完的な目的を果たします。設計リネージュはパイプラインと依存関係の構造的なビューを提供し、実行時リネージュは運用コンテキストを追加し、実際に何が実行されたか、どのデータセットが使用されたか、特定の実行中にどのような出力が生成されたかを把握します。
watsonx.dataは、クエリーおよび処理エンジンからOpenLineageイベントを出力し、構造化ワークロードの実行時リネージュを取得できるようになりました。watsonx.data integrationは、非構造化データを処理するイベントを含む取り込みパイプラインおよびトランスフォーメーション・パイプラインからOpenLineageイベントを出力します。
組織が分析、取り込みパイプライン、レイクハウス・アーキテクチャーを組み合わせることで、可視性を構造化データと非構造化データの両方のジャーニーに拡張する必要があります。ランタイムに標準化されたリネージュを送信すると、より広範なリネージュの全体像に運用の深さが追加されます。
現代のデータ環境は、マルチエンジンとマルチクラウドです。リネージュ・メタデータが独自の形式で定義されると、統合は硬直的になり、拡張が困難になります。各接続にはカスタム・マッピングが必要であり、拡張されるたびに複雑さが増します。
OpenLineageは、ジョブ、実行、データセットを記述するための共有ボキャブラリーという異なるモデルを提供しています。リネージュ・グラフが複数のシステムにまたがるのは、システムが共通の語彙を共有しているためであり、ベンダーを共有しているからではありません。
OpenLineage形式でリネージュを出力することにより、watsonx.dataとwatsonx.data integrationは、そのメタデータを移植可能なものにします。標準をサポートするダウンストリームのガバナンスおよびオブザーバビリティー・プラットフォームは、独自のアダプターを使用せずに、データを直接取り込めます。
顧客は、こうした姿勢をますます期待しています。データ・フローを記述するメタデータが、移植性、耐久性、ベンダーに対する中立性を維持することを求めています。相互運用性は1つのプラットフォームで実現できるものではありません。それは、エコシステム全体での共有されたコミットメントから生まれます。
オープン・スタンダードはロックインを減らすだけではありません。イノベーションの条件を作り出します。
リネージュの仕様とそれを実装するツールを分離することで、エコシステムは柔軟性を維持します。ベンダーは、メタデータ交換の共通基盤に依存しながら、視覚化、ガバナンス、自動化で革新を起こすことができます。
リネージュが標準化されると、以下が可能になります。
watsonx.dataとwatsonx.data integrationがOpenLineageのプロデューサーとして運用されるようになり、watsonx.data intelligenceがこれらのイベントを消費することで、IBMはOpenLineageエコシステムにおける役割を強化すると同時に、オープンな相互運用性への取り組みを強化しています。
IBMがOpenLineageのサポートをwatsonx.dataとwatsonx.data integrationに拡張したことで、特定の高度なリネージュ・シナリオでは、サポートされていた以前のバージョンの仕様よりも追加のメタデータ・カバレッジとよりきめ細かな詳細が必要になりました。
IBMは、これらのシナリオでより豊富なメタデータとより詳細なリネージュを取得するために、OpenLineage仕様の機能強化に貢献してきました。これらの貢献は、IBM製品だけでなく、エコシステム内の他のプロデューサーのリネージュ・イベントの完全性と品質の向上に貢献しています。
OpenLineageコミュニティーと協力して仕様を拡張することで、IBMは標準の進化を継続して、実装全体でのリネージュの忠実度の向上を促進します。
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