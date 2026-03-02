最新のデータ・アーキテクチャーは、単一システム内に存在することはほとんどありません。構造化クエリーは1つのエンジンで実行され、取り込みパイプラインは非構造化コンテンツを別の場所で処理します。オーケストレーション・ツールはワークフローを調整します。そしてガバナンス・プラットフォームが事後にリネージュ・ビューを組み立てます。

設計時リネージュと実行時リネージュは補完的な目的を果たします。設計リネージュはパイプラインと依存関係の構造的なビューを提供し、実行時リネージュは運用コンテキストを追加し、実際に何が実行されたか、どのデータセットが使用されたか、特定の実行中にどのような出力が生成されたかを把握します。

watsonx.dataは、クエリーおよび処理エンジンからOpenLineageイベントを出力し、構造化ワークロードの実行時リネージュを取得できるようになりました。watsonx.data integrationは、非構造化データを処理するイベントを含む取り込みパイプラインおよびトランスフォーメーション・パイプラインからOpenLineageイベントを出力します。

組織が分析、取り込みパイプライン、レイクハウス・アーキテクチャーを組み合わせることで、可視性を構造化データと非構造化データの両方のジャーニーに拡張する必要があります。ランタイムに標準化されたリネージュを送信すると、より広範なリネージュの全体像に運用の深さが追加されます。