IBM watsonx.data intelligenceのOpenLineageエクスポートにより、レガシーおよび最新のデータ・エコシステム間の相互運用性を拡張

IBMは、watsonx.data intelligenceにおけるOpenLineageエクスポートを導入し、組織がカスタム統合や独自形式を使用することなく、すでに使用しているガバナンス・ツールやオブザーバビリティー・ツール全体で統一されたデータ・リネージュを共有できるようにします。
IBM watsonx.data intelligenceでは、リネージュをOpenLineage形式でエクスポートできるようになり、外部のガバナンス、メタデータ管理、オブザーバビリティー・プラットフォームとのオープン・フォーマットによる相互運用性が実現しました。
この機能により、watsonx.data intelligence外でも利用できる貴重なリネージュ・メタデータが提供され、組織はそれをより広範なデータ・エコシステム全体で再利用し、既存の投資からより多くの価値を引き出せるようになります。
現在、多くの企業では複数のガバナンス、カタログ、オブザーバビリティー、およびメタデータ管理プラットフォームを利用しています。それぞれが、スチュワードシップとコンプライアンスから運用の監視と分析まで、ガバナンス・プロセスのさまざまな部分をサポートします。
これらのツールの多くは、すでにリネージュ情報を生成できます。しかし、そのリネージュは作成されたプラットフォーム内に閉じたままになっていることが少なくありません。それをシステム間で共有するには通常、独自のAPI、カスタム統合、またはフォーマット変換が必要であり、これらはいずれも時間の経過とともに保守が難しくなります。
環境が拡大するにつれて統合作業も増加し、組織全体で一貫したリネージュ・ビューを維持することが難しくなります。同時に、プラットフォーム、ワークフロー、スキルにすでに投資していることを考えると、リネージュ共有を改善するために既存のツールを置き換えることは、ほとんど現実的ではありません。
これらの課題は回避できます。組織は、既存のシステムを交換することなく、リネージュのポータビリティーを実現できます。これにより、データの一貫性と信頼性のあるビューを維持しながら、ガバナンスとメタデータの戦略を進化させることができます。
ここでIBM watsonx.data intelligenceが統合レイヤーとして機能し、組織が環境全体のデータ・フローを自動的に収集して、トランスフォーメーション、依存関係、データ間の関係を単一のグラフに統合するのを支援します。チームは、影響分析、トラブルシューティング、根本原因分析、データ品質ワークフローをサポートするために、追加の技術的およびメタデータ・コンテキストでこのリネージュを強化できます。
その結果、データがシステム間でどのように移動するか、変更やデータの問題がデータセット全体（列レベルを含む）にどのように伝播するかをより深く理解できるようになります。
この基盤が整備されたことで、watsonx.data intelligenceは、OpenLineage標準を通じてさまざまなツールがリネージュ情報を交換できるようになりました。
watsonx.data intelligence内では、スキャナーによって導き出された関係が、データ・セット、処理ステップ、およびシステム全体にわたる依存関係をモデル化した接続型のリネージュ・ビューとして表現されます。
OpenLineageエクスポートの一部として、watsonx.data intelligenceは、自動化されたリネージュ表現をOpenLineageデータ・モデルにマッピングします。論理的な処理ステップをOpenLineageジョブとして表現し、そのインプットとアウトプットをデータ・セットとして表します。また、OpenLineage仕様で定義された関係を出力することで、依存関係を保持します。
このアプローチにより、watsonx.data intelligenceはさまざまなテクノロジーにまたがる複雑なリネージュを処理し、他のツールが容易に利用できる共通フォーマットで提供できるようになります。ベンダー中立でコミュニティ主導の標準に基づいているため、リネージュを交換する際にシステム同士が密結合になることを回避できます。
リネージュが相互運用可能になると、組織はガバナンス・アーキテクチャーを構築する方法を再考できるようになります。データ・フローを単一のカタログまたはガバナンス・プラットフォームに緊密に結合する代わりに、リネージュを複数のダウンストリーム・ワークフローをサポートする共有インフラストラクチャーとして扱うことができます。
このモデルでは、watsonx.data intelligenceが企業全体の正確な依存関係情報を維持し、他のシステムはポリシー、スチュワードシップ、ユーザー向けのガバナンス・プロセスに重点を置いています。この分離により、ガバナンスおよびメタデータ・ツールは、リネージュの取得や維持の方法とは独立して進化できます。
現在、IBM watsonx.data intelligenceはOpenLineageのインポートとエクスポートの両方をサポートしており、完全なデータ・リネージュの相互運用性を実現しています。
OpenLineageインポートにより、最新のプラットフォームとカスタム・パイプラインからのリネージュがwatsonx.data intelligenceに取り込まれ、自動スキャナーによって取得されたリネージュと統合されます。これにより、組織のデータ環境全体で共有ビューが作成されます。
インポートとエクスポートを組み合わせることで、チームは複数のソースからリネージュを統合し、エコシステム全体で一貫して共有できるようになり、watsonx.data intelligenceを中核となるリネージュ・ハブとして位置付けることができます。
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