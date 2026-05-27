IBM watsonx.data intelligenceのOpenLineageエクスポートにより、レガシーおよび最新のデータ・エコシステム間の相互運用性を拡張

現在、多くの企業では複数のガバナンス、カタログ、オブザーバビリティー、およびメタデータ管理プラットフォームを利用しています。それぞれが、スチュワードシップとコンプライアンスから運用の監視と分析まで、ガバナンス・プロセスのさまざまな部分をサポートします。

これらのツールの多くは、すでにリネージュ情報を生成できます。しかし、そのリネージュは作成されたプラットフォーム内に閉じたままになっていることが少なくありません。それをシステム間で共有するには通常、独自のAPI、カスタム統合、またはフォーマット変換が必要であり、これらはいずれも時間の経過とともに保守が難しくなります。

環境が拡大するにつれて統合作業も増加し、組織全体で一貫したリネージュ・ビューを維持することが難しくなります。同時に、プラットフォーム、ワークフロー、スキルにすでに投資していることを考えると、リネージュ共有を改善するために既存のツールを置き換えることは、ほとんど現実的ではありません。

これらの課題は回避できます。組織は、既存のシステムを交換することなく、リネージュのポータビリティーを実現できます。これにより、データの一貫性と信頼性のあるビューを維持しながら、ガバナンスとメタデータの戦略を進化させることができます。