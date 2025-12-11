Now GA：watsonx Orchestrateを使用してランタイム時にエージェントを監視
このリリースでは、ライブ・エージェントにランタイムの可視性がもたらされるため、企業全体にエージェントの自動化を自信を持って拡張できます。
AIエージェントは、プロトタイプから実際の運用ワークロードに移行しています。しかし、従来のアプリとは異なり、エージェントは非決定的で、マルチステップで、ツール主導であるため、「アップタイム」だけでは、信頼性が高く、安全で、コスト効率よく行動しているかどうかはわかりません。
こうした理由から、IBM® watsonx Orchestrateでのエージェント・モニタリングの一般提供（GA）を発表するにあたり、IBM® watsonx.governanceとの統合を活用することにしました。
watsonx Orchestrateのエージェント・モニタリングにより、開発者はユーザーがエージェントとどのようにやり取りしているか、エージェントがどのように実行されているかを理解することができます。その中心には、エージェントが稼働した後に最も重要なメトリクスを表示する直感的なダッシュボードを通じて、ランタイム時にエージェントを監視する機能があります。
モニタリングにより、チームは次のことが可能になります。
従来のモニタリングは、決定論的なシステムを前提としています。エージェントは3つの点で異なります。
実稼働モニタリングは、アップタイムだけでなく、「ランタイムの真実」を提供します。エージェントが実際のユーザーにサービスを提供している間、エージェントが正確、安全、効率的であることを検証でき、そうでない場合にも迅速に対応できます。
エージェントが本番環境に導入されると、watsonx Orchestrateはあらゆる対話から豊富なテレメトリーを自動的にキャプチャします。ランタイム・モニタリングUIは、そのデータを次の3つのレイヤーに整理します。
ランタイム・モニタリングは、エージェント運用ストラテジーの重要な部分であり、エージェント開発ライフサイクルの重要な部分です。エージェント運用は、どこでも構築され、どこでも実行される、安全で準拠したエージェントを監視、評価、最適化する機能をもたらします。
実稼働中のエージェントをモニタリングすることにより、企業全体で自信的かつ安全にエージェントの自動化を拡張します。
