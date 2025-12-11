AIエージェントは、プロトタイプから実際の運用ワークロードに移行しています。しかし、従来のアプリとは異なり、エージェントは非決定的で、マルチステップで、ツール主導であるため、「アップタイム」だけでは、信頼性が高く、安全で、コスト効率よく行動しているかどうかはわかりません。

こうした理由から、IBM® watsonx Orchestrateでのエージェント・モニタリングの一般提供（GA）を発表するにあたり、IBM® watsonx.governanceとの統合を活用することにしました。