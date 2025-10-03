企業は、生産性の次のフロンティアとしてAIエージェントに注目しています。単にアウトプットを生成する従来のモデルとは異なり、エージェントはタスクを連鎖させ、複数のシステムを利用するなどのアクションを実行できます。これにより、反復的なワークフローを自動化し、意思決定を加速し、チームがより価値の高い作業に集中できるようになります。

しかし、この約束には新たなリスクが伴います。エージェントはより自律的に動作するため、意思決定がどのように行われるかを把握し、意図したとおりに動作しているかを確認することが難しくなります。今日の監視業務は、時間がかかり、手作業で、細分化されていることが多く、開発者はシステムの信頼性、追跡、ファイン・チューニングに必要なツールを手に入れていません。スケーラブルなガバナンス・インフラストラクチャーがなければ、企業はエージェント型AIを評価、制御し、自信を持って拡張することが困難になります。

この課題に対処するために、watsonx.governanceの今後のリリースでは、watsonx.governanceにエージェント・モニタリングと洞察を導入する予定です。この新しい機能は、本番環境のエージェント・アプリケーションを監視します。エージェント洞察は、意思決定、動作、性能をリアルタイムで追跡し、メトリクスがしきい値を超えたときにアラートを発行します。これにより、プロアクティブな管理、迅速なトラブルシューティング、およびエージェント主導の成果に対する信頼性の向上が実現します。