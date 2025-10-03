リスクとコンプライアンスのリーダー、セキュリティー・チーム、AIオーナーは、「AIエージェントが本番環境で何をしているのかを正確に確認できるか？」「AIガバナンスとAIセキュリティー体制を統合的に把握できるか？」という2つの疑問によく直面します。
watsonx.governanceを使用すると、その両方に対する答えが「イエス」になります。
これらの主要な機能を組み合わせることで、スプレッドシートの追跡やタブの切り替えを必要とせずに、ポリシー、保護、性能など、AIの信頼性のための包括的なソリューションが実現します。
企業は、生産性の次のフロンティアとしてAIエージェントに注目しています。単にアウトプットを生成する従来のモデルとは異なり、エージェントはタスクを連鎖させ、複数のシステムを利用するなどのアクションを実行できます。これにより、反復的なワークフローを自動化し、意思決定を加速し、チームがより価値の高い作業に集中できるようになります。
しかし、この約束には新たなリスクが伴います。エージェントはより自律的に動作するため、意思決定がどのように行われるかを把握し、意図したとおりに動作しているかを確認することが難しくなります。今日の監視業務は、時間がかかり、手作業で、細分化されていることが多く、開発者はシステムの信頼性、追跡、ファイン・チューニングに必要なツールを手に入れていません。スケーラブルなガバナンス・インフラストラクチャーがなければ、企業はエージェント型AIを評価、制御し、自信を持って拡張することが困難になります。
この課題に対処するために、watsonx.governanceの今後のリリースでは、watsonx.governanceにエージェント・モニタリングと洞察を導入する予定です。この新しい機能は、本番環境のエージェント・アプリケーションを監視します。エージェント洞察は、意思決定、動作、性能をリアルタイムで追跡し、メトリクスがしきい値を超えたときにアラートを発行します。これにより、プロアクティブな管理、迅速なトラブルシューティング、およびエージェント主導の成果に対する信頼性の向上が実現します。
調達を自動化するAIエージェントは、範囲外でベンダー契約を承認しようとする可能性があります。監視を有効にすると、そのアクションにリアルタイムでフラグが立てられるため、チームは下流の問題が発生する前に、エージェントの調査、ポリシーの調整、改良を行うことができます。
AIガバナンスとAIセキュリティーは、並行したワークストリームとして扱われることがよくあります。この状況は、Guardium AI Securityをwatsonx.governanceコンソールに新たに統合することで変わります。リスクやコンプライアンスのリーダーは、ユースケースを承認・管理する場所で、ライブのセキュリティー体制を直接確認できます。
ITチケットを管理するAIエージェントはガバナンスに登録され、ガバナンス内でリスクが階層化されます。Guardiumは、不正使用や漏洩がないかを継続的にテストします。現在では、重大度の高い調査結果、ペネトレーション・テストの日付、ブロックされた試行がリスク・レコードの横に直接表示されるため、完全なコンテキストで承認を迅速に行えるようになりました。
どちらの新機能も、AIプログラムは信頼できる唯一の情報源上で実行されるべきであるという、同じ原則に基づいています。エージェントの監視は、AIエージェントの信頼性、説明責任、整合性を維持するために、管理されたエージェント・カタログ、きめ細かな制御、より豊富なオブザーバビリティーによって進化します。
セキュリティー・メトリクスは、脆弱性や設定ミスの検知を超えて、Guardiumとのより深い統合へと拡大し続けます。
セキュリティーとガバナンスを統一したフローに統合することで、企業は迅速、安全に、かつ自信を持ってAIを管理・拡張できるようになります。
すでにwatsonx.governanceをご利用の場合は、リリースに注目し、これらの主要な機能が利用可能になり次第、最もクリティカルなAIユースケースで有効化できるようにご準備ください。
IBMチームは、お客様が進むべき道を特定し、これらの今後の機能を活用して管理された安全で信頼できるAIを構築するための準備を支援します。