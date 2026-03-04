新しいNew IBM MaaS360 Kiosk Designer機能

Androidキオスクをデプロイするためのより迅速で予測可能な方法。
Androidキオスクを大規模に導入することは、従来、時間がかかる反復的なプロセスでした。管理者は多くの場合、エンドユーザー・エクスペリエンスを検証するために、複数のポリシーの公開、物理的なテストデバイス、試行錯誤に頼っています。成果は、ロールアウトサイクルが長くなり、運用コストが増大し、本番環境への構成エラーが発生するリスクが増大します。
IBM MaaS360 Kiosk Designerは、キオスクの構成を試行錯誤から視覚的で予測可能なワークフローに移行することで、これらの課題に対処します。Kiosk Designerは、管理者が物理的なハードウェアを必要とせずに、コンソールで直接キオスク・エクスペリエンスを設計、プレビュー、検証できるようにすることで、チームがより迅速にデプロイし、エラーを削減し、より自信を持ってキオスクの展開を拡張できるように支援します。
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これらの機能強化により、リアルタイムの視覚的検証と、管理者が導入前に設計、構成、プレビューできる統合された構成ワークフローが組み合わせられ、Androidキオスクのデプロイメントが変革されます。
Designer Viewは、キオスクのホーム画面をリアルタイムでインタラクティブにプレビューしたものです。デバイスをテストして、キオスクがどのように動作するかを確認するためにポリシーを適用するのではなく、管理者はエクスペリエンスを視覚的に設計し、即座に検証できるようになりました。
管理者は、コンソールで直接、アプリの配置、フォルダーの作成、ブランド要素の適用、テキストと色のカスタマイズ、レイアウトの調整を行うことができます。すべての変更はすぐに反映されるため、ポリシーを公開する前に使いやすさや外観を簡単に確認できます。このアプローチにより、デプロイメントの失敗が大幅に減少し、専用のテストデバイスの必要性が最小限に抑えられます。
Designer Viewは、複数のフォーム・ファクター（携帯電話やタブレットを含む）のプレビューもサポートしており、管理者は向きやズームレベルを切り替えることができます。これにより、デプロイメントを開始する前に、ユーザーが使用するデバイスに合わせてキオスク・エクスペリエンスが最適化されます。
Kiosk Designerは、構成と視覚化を1つのワークフローにまとめることで、MaaS360におけるAndroidキオスク・ポリシーのエクスペリエンスをモダナイズします。管理者は、長い属性リストを扱ったり、同じポリシーの複数の反復を管理したりする代わりに、1か所からエンドツーエンドのキオスク・エクスペリエンスを設計できます。
Android MDMポリシー内から、チームはキオスク・モードの設定、アプリの選択、ユーザー制御の定義、最終的な体験のプレビューを、物理的なハードウェアに依存することなく行うことができます。この統一されたアプローチにより、テストサイクルが短縮され、初回デプロイメント時の成功率が向上します。
キオスクの構成を簡素化するために、Kiosk Designerは設定を4つの論理タブ（Enablement、Basic、Designer、Advanced）にまとめます。この構造により、必要な設定を簡単に見つけられると同時に、詳細オプションも乱雑にならずに利用できます。
「有効化（Enablement）」タブでは、管理者は、専用のチェックイン・ステーションであるか、タスクベースの共有デバイスであるかなど、対象とするユースケースに応じて単一アプリ・キオスク・モードとマルチ・アプリ・キオスク・モードのいずれかを選択できます。これを前もって確立することで、プロセス後の構成ミスを減らすことができます。
「基本（Basic）」タブには、最もよく使用されるキオスク設定がわかりやすく合理化されたレイアウトで表示されます。管理者は、承認されたアプリを迅速に選択したり、特殊なワークフローのバックグラウンド・アプリを許可したり、画面の明るさやシステムへのアクセスなどのエンドユーザー権限を制御したりできます。
システムのUI要素の非表示やナビゲーション・ボタンの無効化などの視覚的な設定は、ポリシーの変更の繰り返しを減らせるようにグループ化されます。アプリ更新の動作、管理バイパス・オプション、ハードウェア・キーの制限などの一般的なコントロールも簡単に特定できるため、チームは構成からデプロイメントへ迅速に移行できます。
より複雑な環境では、日常の管理者に負担をかけずに、「詳細（Advanced）」タブでより詳細なカスタマイズが可能です。組織は、メーカー固有の設定を構成したり、Bluetooth、近距離無線通信（非接触型決済など）、生体認証、アクセシビリティーなどの機能を管理したり、カスタム・インテントを使用してシステム・アプリの一部を選択的に公開したりすることができます。
この分離により、チームは大規模なデプロイメントや特殊なデプロイメントをサポートしながら、標準的なキオスク構成のクリーンで親しみやすいエクスペリエンスを維持できます。
管理者は、「有効化」タブから目的のキオスク・モードを直接選択できます。
デプロイが完了すると、デバイスは設定済みのキオスク・エクスペリエンスで直接起動し、気が散りや不必要なアクセスが発生することはありません。
Kiosk Designerは、使いやすさとセキュリティーのバランスがとれた高度なエクスペリエンス・コントロールを提供します。ウィジェット、アプリ・バッジ、アイコン・レイアウト・コントロール、自動回転、標準またはカスタム・システム・バー、MaaS360アプリ・カタログからの直接アプリ選択をサポートします。
管理者は、デプロイ前に、携帯電話、7インチ、10インチのタブレットビューでのレイアウトのプレビュー、ポートレート・ビューとランドスケープ・ビューの切り替え、ズームレベルの調整をすべて行うことができます。
MaaS360 Kiosk Designerを使用すると、管理者はキオスク・エクスペリエンスを視覚的に設計および検証してからデプロイメントを行うことができます。これにより、展開の迅速化、構成エラーの減少、テストデバイスの必要性の軽減、場所やデバイスの種類を問わず一貫したエクスペリエンスが実現します。
管理者がDesignerで表示しているものは、ユーザーがデバイスで表示しているものです。これにより、チームはより速く、より確実に、予測可能性を持って設計からデプロイメントまで行えます。試行錯誤を最小限に抑え、ポリシーの作成を合理化することで、ITチームはデプロイメントのトラブルシューティングではなく、戦略的イニシアチブにより多くの時間を費やすことができます。
成果は、キオスク管理に対するスケーラブルで反復可能なアプローチを実現し、運用の複雑さを追加せずに実現します。