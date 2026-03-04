新しいNew IBM MaaS360 Kiosk Designer機能

Androidキオスクを大規模に導入することは、従来、時間がかかる反復的なプロセスでした。管理者は多くの場合、エンドユーザー・エクスペリエンスを検証するために、複数のポリシーの公開、物理的なテストデバイス、試行錯誤に頼っています。成果は、ロールアウトサイクルが長くなり、運用コストが増大し、本番環境への構成エラーが発生するリスクが増大します。

IBM MaaS360 Kiosk Designerは、キオスクの構成を試行錯誤から視覚的で予測可能なワークフローに移行することで、これらの課題に対処します。Kiosk Designerは、管理者が物理的なハードウェアを必要とせずに、コンソールで直接キオスク・エクスペリエンスを設計、プレビュー、検証できるようにすることで、チームがより迅速にデプロイし、エラーを削減し、より自信を持ってキオスクの展開を拡張できるように支援します。

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