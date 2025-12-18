IBM、Model Based Systems Engineeringの新しいAIオートメーションとEngineering Lifecycle Managementのその他のイノベーションを発表

Engineering AI Hub 1.1の重要な追加機能は、Model-Based Systems Engineering（MBSE）のユースケース・ディスカバリー・エージェントです。これは、自然言語要件を解釈し、Rhapsody Systems EngineeringおよびRhapsody 10（前者に対してSysML v2、後者に対してSysML v1）において対応するモデルを作成します。この機能は、初期モデリングの労力を軽減し、MBSE実践者の認知負荷を軽減し、要件とシステム・モデル間のトレーサビリティーを通じてデジタル継続性を向上させるのに役立ちます。これは、MBSE実務者向けに、AI搭載のオートメーションの実現に向けて当社が提供する最初の例です。

Engineering AI Hub 1.1には、要件品質分析、作業項目の概要、管理制御のための洗練されたエクスペリエンスが含まれており、チームは組織のニーズに最適な大規模言語モデル（LLM）を構成できます。

これらのアップデートは、エンジニアが情報に迅速にアクセスし、要件の明確さを向上させ、レビューを合理化し、モデリング・ワークフローを加速できるようにすると同時に、AIが提案するあらゆるアウトプットを人間の専門家が完全に制御できるようにすることを目的としています。