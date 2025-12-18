AI（人工知能） ITの自動化

IBM、Model Based Systems Engineeringの新しいAIオートメーションとEngineering Lifecycle Managementのその他のイノベーションを発表

2025年12月18日に、IBM Engineering Lifecycle Managementチームは、エンジニアリング・チームによる重要かつソフトウェア定義の複雑なシステムの発案、構築、提供の方法をさらに前進させる重要な製品リリースを発表しました。

製品を製造するロボット機械の組立ライン

IBM® Engineering AI Hubは、ハードウェア、エレクトロニクスを含むソフトウェア集約型システムのエンジニアリングを可能にする反復的なタスクを自動化し、明確さを高め、意思決定を加速するために設計されています。バージョン1.1では、新しいエージェントと機能強化が導入され、チームがシステムズ・エンジニアリング、要件、ワークフロー管理にAIを適用できる方法が拡大しました。

IBM Engineering AI Hub v1.1：AI駆動型オートメーションをMBSEに拡張

Engineering AI Hub 1.1の重要な追加機能は、Model-Based Systems Engineering（MBSE）のユースケース・ディスカバリー・エージェントです。これは、自然言語要件を解釈し、Rhapsody Systems EngineeringおよびRhapsody 10（前者に対してSysML v2、後者に対してSysML v1）において対応するモデルを作成します。この機能は、初期モデリングの労力を軽減し、MBSE実践者の認知負荷を軽減し、要件とシステム・モデル間のトレーサビリティーを通じてデジタル継続性を向上させるのに役立ちます。これは、MBSE実務者向けに、AI搭載のオートメーションの実現に向けて当社が提供する最初の例です。

Engineering AI Hub 1.1には、要件品質分析、作業項目の概要、管理制御のための洗練されたエクスペリエンスが含まれており、チームは組織のニーズに最適な大規模言語モデル（LLM）を構成できます。

これらのアップデートは、エンジニアが情報に迅速にアクセスし、要件の明確さを向上させ、レビューを合理化し、モデリング・ワークフローを加速できるようにすると同時に、AIが提案するあらゆるアウトプットを人間の専門家が完全に制御できるようにすることを目的としています。

IBM Engineering Lifecycle Management 7.2：エンジニアリングの基盤の拡大

新しくリリースされたIBM® ELM 7.2は、コンプライアンスや複雑なシステム開発に必要なエンド・ツー・エンドのトレーサビリティーをサポートしながら、エンジニアリング・チームの効率的な作業を支援するために設計された、一連のユーザビリティーと性能向上を実現します。ELMは、要件、ワークフローとテスト管理、構成管理とレポート作成、システムとソフトウェアのモデリングのためのエンジニアリング・ライフサイクル基盤を提供し、チームのより大規模な運用を支援する最適化が行われました。

エンジニアがより迅速に共同作業し、レポート、ダッシュボード、生成されたドキュメントで記録システム・エンジニアリング・データをより簡単に使用できるようにするための改善には次のようなものがあります。

  • 作業項目とテスト・アーティファクトの刷新された編集エクスペリエンスと、IBM Engineering Rhapsodyモデル要素について、ブラウザーで直接コメントできる新しいスレッド型コメント機能。
  • 事前定義やカスタム履歴メトリクスの拡張、レポート表示の改善、要件収集のトレーサビリティの強化など、新しいレポート機能で、エンジニアリング・リーダーがプログラム全体を明確に把握できるようになります。より見やすいExcelアウトプットや画像／テーブル処理などの更新プログラムを公開することで、監査に対応した成果物の作成が容易になります。

計画立案とソフトウェア開発の改善には次のようなものがあります。

  • Quick Plannerでカスタム属性を使用し、より効率的な計画を立案します。
  • エンジニアリング・ワークフロー管理（EWM）用の新しいVS Code拡張機能を使用し、Project Bobやその他のエージェントAIシステムでこの拡張機能を使用する機能を含む、ELMでソースコードを管理する開発者の生産性を高めたワークフロー。

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6：複雑な製品に対するモデルベース・エンジニアリングの推進

Systems Engineeringは、ソフトウェア定義で学際的なシステムの開発において、ますます重要な役割を果たしています。MBSEのユースケース・ディスカバリー・エージェントに加え、IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6では、メソッド&ツール・チーム、OEMおよびISVパートナーが、それぞれのユーザー・コミュニティー向けにRhapsody Systems Engineeringをカスタマイズし、拡張するための新機能が追加されました。追加のユーザー・エクスペリエンスの最適化は、実務者の労力と認知負荷を軽減するように設計されています。

次のステップ

IBMは、エンジニアリング・チームのイノベーションの迅速化を支援するためのイノベーションを続けています。これらの新しいリリースの詳細については、IBM Engineering Lifecycle Managementの専門家によるデモを予約するか、以下の参考情報を参照してください。

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM