オーケストレーションから成果まで：IBM watsonx Orchestrateの新しいエージェント型ワークフローとドメイン・エージェント

さまざまな業種・業務の組織は、実験の枠を超えて、エージェント型AIの時代へと移行しつつあります。インテリジェントなエージェントがリクエストに対応するだけでなく、推論、協力、行動を行い、実際の成果をもたらします。

今日は、エージェント型AIを次のレベルに引き上げるIBM watsonx Orchestrateの新しい機能をご紹介します。

エージェント型ワークフローを使用すると、開発者は複数のエージェントとツールを一貫して確実に順序付ける、標準化された再利用可能なフローを構築できるため、スケーリング時に壊れてしまう脆弱なスクリプトに依存する必要がなくなります。

Langflowとwatsonx Orchestrateの統合により、開発者はドラッグ・アンド・ドロップを使用してエージェントとフローの構築を継続できます。

エージェント・ガバナンスとオブザーバビリティーにより、エージェント評価が、デプロイメント前から本番環境までの総合的なオブザーバビリティー・エクスペリエンスに変換されます。

HR、調達および営業部門における既存の構築済みエージェントのカタログへの追加として、財務とサプライチェーン用の新しい事前構築エージェントをリリースし、業種・業務の深い専門知識とアクセラレーターを一般的なビジネス課題に提供します。

事前構築されたカスタマー・サービス・エージェントは、電話、チャット、またはテキストを通じて、顧客が問題を迅速かつ正確に解決できるよう支援します。

これらのイノベーションにより、企業は適応性と説明責任を備えたインテリジェントなエージェントをオーケストレーションすることで、自信を持って迅速に行動できます。