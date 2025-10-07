AI（人工知能）

オーケストレーションから成果まで：IBM watsonx Orchestrateの新しいエージェント型ワークフローとドメイン・エージェント

出版された 10/07/2025

著者

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

IBM® watsonx Orchestrateの5つの新機能で、次世代のエンタープライズAIをオーケストレーションします。

さまざまな業種・業務の組織は、実験の枠を超えて、エージェント型AIの時代へと移行しつつあります。インテリジェントなエージェントがリクエストに対応するだけでなく、推論、協力、行動を行い、実際の成果をもたらします。

今日は、エージェント型AIを次のレベルに引き上げるIBM watsonx Orchestrateの新しい機能をご紹介します。

  • エージェント型ワークフローを使用すると、開発者は複数のエージェントとツールを一貫して確実に順序付ける、標準化された再利用可能なフローを構築できるため、スケーリング時に壊れてしまう脆弱なスクリプトに依存する必要がなくなります。
  • Langflowとwatsonx Orchestrateの統合により、開発者はドラッグ・アンド・ドロップを使用してエージェントとフローの構築を継続できます。
  • エージェント・ガバナンスとオブザーバビリティーにより、エージェント評価が、デプロイメント前から本番環境までの総合的なオブザーバビリティー・エクスペリエンスに変換されます。
  • HR、調達および営業部門における既存の構築済みエージェントのカタログへの追加として、財務サプライチェーン用の新しい事前構築エージェントをリリースし、業種・業務の深い専門知識とアクセラレーターを一般的なビジネス課題に提供します。
  • 事前構築されたカスタマー・サービス・エージェントは、電話、チャット、またはテキストを通じて、顧客が問題を迅速かつ正確に解決できるよう支援します。

これらのイノベーションにより、企業は適応性と説明責任を備えたインテリジェントなエージェントをオーケストレーションすることで、自信を持って迅速に行動できます。

エージェント型オーケストレーションの信頼性とパフォーマンスの強化

Orchestrateは、ツールに依存せずあらゆる環境に適応できるように設計されており、AIエージェントのスケーラブルなデプロイメントとガバナンスを可能にします。従来の監視ツールでは、AIエージェントの追跡に関しては不十分なことがよくありました。これらのエージェントはモニタリングを必要とするだけでなく、継続的に学習し改善するためのフィードバック・ループも必要とします。最新のAIシステムの分散型の性質により、問題はさらに複雑になり、分散トレースが不可欠になっています。

watsonx Orchestrateの新しいAgentOps機能には、ライフサイクル全体の透明性を実現するオブザーバビリティーとガバナンス・レイヤーが組み込まれています。AgentOpsは、リアルタイムの監視とポリシー・ベースの制御により、エージェントが確実かつ安全に動作できるようにします。

  • エージェントの可観測性により、エージェント環境の全体像を把握できるようになります。統合されたダッシュボードから使用状況、成功率、レイテンシーを簡単に監視できます。
  • watsonx Orchestrateのエージェント・ガバナンス機能は、エージェントのデプロイメント前評価のための強固なフレームワークを提供します。エージェント開発キット（ADK）またはノーコードのエージェント・ビルダーを使用することで、開発者は、ジャーニーの完了、回答の関連性、ツール呼び出しの精度など、さまざまな側面にわたってエージェントを評価することができます。
  • Orchestrateは、AIエージェントの運用監視もサポートし、事前定義されたガードレールとポリシーが自動的に適用されるようにし、プロンプト・インジェクション攻撃や不正なデータ・アクセスなどの問題を防ぎます。

エージェント型管理によるワークフローのスマート化

AIエージェントは自律的に動作するように設計されています。しかし、精度、コンプライアンス、再現性が重要な場合は、自律性に構造が必要です。ここで、watsonx Orchestrateのエージェント型ワークフローの出番です。また、Langflowの統合により、ユーザーは以下を組み合わせた複雑なフローを設計、視覚化、管理できます。

  • 事前定義されたツールチェーン – 適切なシステムが適切な順序で使用されるようにする
  • 条件付きロジック – 分岐、再試行、チェックポイントでエージェントをガイド
  • データ処理の透明性 – 入力と出力が各ステップでどのように処理されるかを制御。

成果は、予測可能、監査可能かつ再利用可能なワークフローを提供し、組織は重要なプロセスが毎回正しく実行されるという確信を得られます。

財務上の承認やコンプライアンス・チェックから、サプライチェーンの例外処理、顧客ケースのルーティングまで、これらの構造化されたフローにより、AIエージェントはビジネス・グレードの信頼性を確保します。

ドメイン・エージェント：各ビジネスのために構築されたAI

ワークフローに加えて、次のセットであるwatsonx Domain Agentを導入します。これは、最も複雑で価値の高いエンタープライズ機能の一部に対応するように設計された、事前構築済みのマルチエージェント・システムです。

財務エージェント

IBM® Planning Analyticsを搭載した財務エージェントは、予算配分、調整、リスク評価などの反復的なタスクを自動化しながら、計画、予測、シナリオ分析を加速します。CFOは、より迅速に洞察を取得し、計画サイクルを加速し、ストラテジーに集中する時間を増やします。

サプライチェーン・エージェント

俊敏性とレジリエンスを向上させるように設計されたサプライチェーン・エージェントは、混乱への対応を迅速化し、インベントリーを最適化し、注文管理を合理化するのに役立ちます。IBM® Sterling、SAP、Oracle、Coupaなどとの組み込み統合により、これらのエージェントは測定可能な効率とコスト削減を実現します。

カスタマー・サービス・エージェント

カスタマー・サービスのリーダーは、コストを増加させることなく、AIエージェントをデプロイして、ケースの解決時間を短縮し、顧客体験を向上させ、サポートを拡張できるようになりました。エージェントは、日常的な問い合わせを処理し、人間のコンタクト・センターの業務のために知識を表面化し、バックエンドのワークフローを自動化することで、人間のチームはより価値の高いやり取りに集中できるようになります。

重要な理由

  • 財務責任者向け：CFOの79%がAIトランスフォーメーションを加速していると回答していますが、信頼性とガバナンスが依然として障壁となっています。Orchestrateは、財務機能に責任ある透明性の高い自動化をもたらします。
  • サプライチェーンのリーダーの場合：62%が、エージェント型AIによってアクションを起こすまでのスピードが加速すると報告し、76%がプロセス効率の向上を確認しています。Orchestrateは、大規模な回復力と俊敏性を実現します。
  • カスタマー・サービスのリーダー向け：顧客の期待がかつてないほど高まる中、AI駆動型のケア・エージェントは、組織が運用コストを削減しながら、より迅速でパーソナライズされたサービスを提供できるよう支援します。

次のステップ

この立ち上げは、統合プラットフォームで推論、オーケストレーション、実行を組み合わせた企業全体でAIを活用するというIBMのビジョンに基づいて構築されています。

Orchestrateに導入されたエージェント型ワークフローとドメイン・エージェントにより、企業は以下を実行するためのツールを利用できるようになりました。

  • 事前構築されたエージェントとフローにより、AIをより迅速にスケーリング
  • ノーコードおよびプロコードツールを使用してビジネスに合わせてカスタマイズ
  • エンタープライズ・グレードの透明性とセキュリティーでエージェント・システムを管理

