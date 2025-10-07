オーケストレーションから成果まで：IBM watsonx Orchestrateの新しいエージェント型ワークフローとドメイン・エージェント

IBM® watsonx Orchestrateの5つの新機能で、次世代のエンタープライズAIをオーケストレーションします。
さまざまな業種・業務の組織は、実験の枠を超えて、エージェント型AIの時代へと移行しつつあります。インテリジェントなエージェントがリクエストに対応するだけでなく、推論、協力、行動を行い、実際の成果をもたらします。
今日は、エージェント型AIを次のレベルに引き上げるIBM watsonx Orchestrateの新しい機能をご紹介します。
これらのイノベーションにより、企業は適応性と説明責任を備えたインテリジェントなエージェントをオーケストレーションすることで、自信を持って迅速に行動できます。
Orchestrateは、ツールに依存せずあらゆる環境に適応できるように設計されており、AIエージェントのスケーラブルなデプロイメントとガバナンスを可能にします。従来の監視ツールでは、AIエージェントの追跡に関しては不十分なことがよくありました。これらのエージェントはモニタリングを必要とするだけでなく、継続的に学習し改善するためのフィードバック・ループも必要とします。最新のAIシステムの分散型の性質により、問題はさらに複雑になり、分散トレースが不可欠になっています。
watsonx Orchestrateの新しいAgentOps機能には、ライフサイクル全体の透明性を実現するオブザーバビリティーとガバナンス・レイヤーが組み込まれています。AgentOpsは、リアルタイムの監視とポリシー・ベースの制御により、エージェントが確実かつ安全に動作できるようにします。
AIエージェントは自律的に動作するように設計されています。しかし、精度、コンプライアンス、再現性が重要な場合は、自律性に構造が必要です。ここで、watsonx Orchestrateのエージェント型ワークフローの出番です。また、Langflowの統合により、ユーザーは以下を組み合わせた複雑なフローを設計、視覚化、管理できます。
成果は、予測可能、監査可能かつ再利用可能なワークフローを提供し、組織は重要なプロセスが毎回正しく実行されるという確信を得られます。
財務上の承認やコンプライアンス・チェックから、サプライチェーンの例外処理、顧客ケースのルーティングまで、これらの構造化されたフローにより、AIエージェントはビジネス・グレードの信頼性を確保します。
ワークフローに加えて、次のセットであるwatsonx Domain Agentを導入します。これは、最も複雑で価値の高いエンタープライズ機能の一部に対応するように設計された、事前構築済みのマルチエージェント・システムです。
IBM® Planning Analyticsを搭載した財務エージェントは、予算配分、調整、リスク評価などの反復的なタスクを自動化しながら、計画、予測、シナリオ分析を加速します。CFOは、より迅速に洞察を取得し、計画サイクルを加速し、ストラテジーに集中する時間を増やします。
俊敏性とレジリエンスを向上させるように設計されたサプライチェーン・エージェントは、混乱への対応を迅速化し、インベントリーを最適化し、注文管理を合理化するのに役立ちます。IBM® Sterling、SAP、Oracle、Coupaなどとの組み込み統合により、これらのエージェントは測定可能な効率とコスト削減を実現します。
カスタマー・サービスのリーダーは、コストを増加させることなく、AIエージェントをデプロイして、ケースの解決時間を短縮し、顧客体験を向上させ、サポートを拡張できるようになりました。エージェントは、日常的な問い合わせを処理し、人間のコンタクト・センターの業務のために知識を表面化し、バックエンドのワークフローを自動化することで、人間のチームはより価値の高いやり取りに集中できるようになります。
この立ち上げは、統合プラットフォームで推論、オーケストレーション、実行を組み合わせた企業全体でAIを活用するというIBMのビジョンに基づいて構築されています。
Orchestrateに導入されたエージェント型ワークフローとドメイン・エージェントにより、企業は以下を実行するためのツールを利用できるようになりました。