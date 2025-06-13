Amazon RDS 向けのライセンス持ち込み（BYOL）モデルは、導入以来、IBM Db2 Advanced EditionおよびIBM Db2 Standard EditionのVPCベース・ライセンスに限定されています。

アドオン用のVPC数を算出するにあたり、インスタンスのvCPU容量をフルにデプロイする場合、IBMは「70 PVU = 1 VPC = 1 物理コア = 2 vCPU」として換算します。これは、EC2の「Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type」ページに物理コア数が公開されているすべてのEC2インスタンスに適用されます。ここで、vCPU数が物理コア数の2倍である場合（すなわちハイパースレッディング／同時マルチスレッディング（SMT）の度数が2に設定されていることを意味します）に基づきます。「インスタンスタイプごとのCPUコアあたりのCPUコアとスレッド数」を参照してください。

これらのアドオンの導入は、Db2への既存の投資を保護し拡張するための柔軟なクラウド・ライセンス・オプションの提供へのIBMの取り組みを次に進むことを反映したものです。