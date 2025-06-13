Amazon RDS for Db2用のIBM Db2 AdvancedおよびEnterpriseサーバー・エディションの新しいアドオン

2025年6月13日

執筆者

Miran Badzak

Program Director

Databases

Wesley Gyure

Director

IBM Security Product Management

IBM Db2 Advanced Enterprise Server EditionおよびIBM Db2 Enterprise Server Editionの新しいアドオンの導入により、IBMはBYOLモデルを拡張して、これらのエディション用のPVUベースのライセンスを含め、アドオンを購入したお客様が既存のPVUライセンスをAmazon RDS上でデプロイできるようにしています。新たに導入されたアドオンは以下のとおりです。

  1. IBM Db2 Advanced Enterprise Server Editionマネージド・クラウド・サービス向けアドオン
  2. IBM Db2 Enterprise Server Editionマネージド・クラウド・サービス向けアドオン

Db2の新しいアドオンのメリット

Amazon RDS 向けのライセンス持ち込み（BYOL）モデルは、導入以来、IBM Db2 Advanced EditionおよびIBM Db2 Standard EditionのVPCベース・ライセンスに限定されています。

アドオン用のVPC数を算出するにあたり、インスタンスのvCPU容量をフルにデプロイする場合、IBMは「70 PVU = 1 VPC = 1 物理コア = 2 vCPU」として換算します。これは、EC2の「Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type」ページに物理コア数が公開されているすべてのEC2インスタンスに適用されます。ここで、vCPU数が物理コア数の2倍である場合（すなわちハイパースレッディング／同時マルチスレッディング（SMT）の度数が2に設定されていることを意味します）に基づきます。「インスタンスタイプごとのCPUコアあたりのCPUコアとスレッド数」を参照してください。

これらのアドオンの導入は、Db2への既存の投資を保護し拡張するための柔軟なクラウド・ライセンス・オプションの提供へのIBMの取り組みを次に進むことを反映したものです。

利用規約

  • IBM Db2 Enterprise Server Edition Managed Cloud Services 向けアドオン 12.1：プログラム識別子は5765-F41、ライセンス情報文書番号はL-EQMX-2YU7ECです。
  • IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition Managed Cloud Services向けアドオン12.1：プログラム識別子5725-L47、ライセンス情報文書番号はL-DMVG-Y7E4DSです。

テクニカル・サポート

プログラムのテクニカル・サポートは、IBM Software Support Lifecycle Policiesページに詳細が記載されているSupport Cycle 5ポリシーに基づいています。その他の詳細は、製品ライフサイクル・ページで確認できます。

IBMサポート・オファリングは追加サービスを提供し、ソフトウェアへの投資の寿命を延ばすのに役立ちます。追加情報については、「IBM Advanced Supportおよび IBM Extended Support」を参照してください。

注文情報

Passport Advantage（PPA）

  • IBM Db2 Enterprise Server Edition Managed Cloud Services向けアドオン、D11NFZX
  • IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition Managed Cloud Services向けアドオン、D11N0Z

本発表に記載されている製品は、すべての国または地域で購入できるわけではありません。購入可能性は、サポート提供状況、サービス提供状況、政府規制など、複数の要因によって影響を受ける可能性があります。購入可否の詳細については、IBM の担当者または IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせください。

米国の輸出規制に基づくオファリングの輸出管理ステータスは、IBM Software Classification Look-up Toolで参照できます。購入可能性については、IBMの担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせください。

IBM Db2の詳細はこちら

IBM Db2をAmazon RDS上のフルマネージド・サービスとして実行する方法について詳しくは、Amazon RDS for Db2をご覧ください。

