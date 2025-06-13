2025年6月13日
IBM Db2 Advanced Enterprise Server EditionおよびIBM Db2 Enterprise Server Editionの新しいアドオンの導入により、IBMはBYOLモデルを拡張して、これらのエディション用のPVUベースのライセンスを含め、アドオンを購入したお客様が既存のPVUライセンスをAmazon RDS上でデプロイできるようにしています。新たに導入されたアドオンは以下のとおりです。
Amazon RDS 向けのライセンス持ち込み（BYOL）モデルは、導入以来、IBM Db2 Advanced EditionおよびIBM Db2 Standard EditionのVPCベース・ライセンスに限定されています。
アドオン用のVPC数を算出するにあたり、インスタンスのvCPU容量をフルにデプロイする場合、IBMは「70 PVU = 1 VPC = 1 物理コア = 2 vCPU」として換算します。これは、EC2の「Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type」ページに物理コア数が公開されているすべてのEC2インスタンスに適用されます。ここで、vCPU数が物理コア数の2倍である場合（すなわちハイパースレッディング／同時マルチスレッディング（SMT）の度数が2に設定されていることを意味します）に基づきます。「インスタンスタイプごとのCPUコアあたりのCPUコアとスレッド数」を参照してください。
これらのアドオンの導入は、Db2への既存の投資を保護し拡張するための柔軟なクラウド・ライセンス・オプションの提供へのIBMの取り組みを次に進むことを反映したものです。
プログラムのテクニカル・サポートは、IBM Software Support Lifecycle Policiesページに詳細が記載されているSupport Cycle 5ポリシーに基づいています。その他の詳細は、製品ライフサイクル・ページで確認できます。
IBMサポート・オファリングは追加サービスを提供し、ソフトウェアへの投資の寿命を延ばすのに役立ちます。追加情報については、「IBM Advanced Supportおよび IBM Extended Support」を参照してください。
本発表に記載されている製品は、すべての国または地域で購入できるわけではありません。購入可能性は、サポート提供状況、サービス提供状況、政府規制など、複数の要因によって影響を受ける可能性があります。購入可否の詳細については、IBM の担当者または IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせください。
米国の輸出規制に基づくオファリングの輸出管理ステータスは、IBM Software Classification Look-up Toolで参照できます。購入可能性については、IBMの担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせください。
