IBM® SevOne 8.0によるネットワーク・オブザーバビリティー：複雑性の時代における戦略的課題

SevOne 8.0では、企業のニーズに合わせた多くの革新的機能を導入しています。

AWSフローログ収集

フローログは洞察の宝庫です。プライベート・プレビューでは、SevOne 8.0にはAWS VPCとTransit Gateway（TGW）フローログを収集するためのサポートが追加されます。これにより、チームはクラウド・サービス、アベイラビリティーゾーン、ワークロードを包括的に可視化しながら、異常の検知、トラフィック行動の分析、セキュリティー・イベントの調査を行うことができます。

Data Insightの強化された機能

スマートなフロー・フィルタリングにより、アプリケーション固有のトラフィック・パターンを掘り下げることができます。帯域幅の多いアプリケーションの分離、サービス・レベルの低下の追跡、プロトコル・レベルの動作の分析など、SevOneでは、より迅速かつスマートなトラブルシューティングに必要なコンテキストを提供します。Data Insight（DI）のAlert Policy ManagerページやCluster Managerページなどの新しい追加機能により、制御と可視性がさらに強化されます。これらの機能は、使いやすさを向上させ、ユーザー・エクスペリエンスを合理化する刷新された外観を通じて提供されるようになりました。

拡張されたSD-WANモニタリング

SevOne 8.0では、Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN、HPE Aruba SD-WAN（旧SilverPeak）をサポートしており、SD-WAN経由でルーティングされるトラフィックの盲点を排除します。NetOpsチームは、WAN全体のトンネルの健全性、遅延、損失、ジッター、アプリケーション・エクスペリエンスを完全に可視化できるようになりました。これにより、地理的に分散されたネットワーク間でも、根本原因の特定が迅速になり、SLAの順守が向上し、シームレスなエンドユーザー・エクスペリエンスが実現します。

合理化された統合ワークフロー

SevOne 8.0では、Data Insightベースビルドの一部としてWi-Fiウィジェットを組み込むことで、統合ワークフローを合理化し、手作業を減らし、Wi-Fiモニタリングの洞察を得るまでの時間を短縮します。さらに、IBM SevOneのすべてのプラグインにいくつかの機能強化が加えられ、プロセスはより合理化され、ユーザーは数分以内に統合から洞察に移行できるようになります。レポート作成は依然として柔軟なまま、これらの機能強化により初期設定が簡素化され、全体的なワークフロー効率が向上します。

拡張されたGoogle Cloud Platform（GCP）モニタリング

企業がワークロードにGoogleクラウド・プラットフォーム（GCP）を採用するにつれて、オブザーバビリティーはクリティカルになります。SevOne 8.0では、GKE（Google Kubernetes Engine）とGCP ロードバランサ向けの高度なオブザーバビリティーが導入されており、チームにはクラスターの健全性と、地域別、グローバル、またはさまざまなタイプのネットワーク・ロード・バランサーに関する洞察への統一された可視性が提供されます。