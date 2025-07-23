IBM® SevOne 8.0によるネットワーク・オブザーバビリティー：複雑性の時代における戦略的課題

2025年7月24日
企業がシームレスなエクスペリエンスとレジリエント・サービスの提供を急ぐ中、ネットワークオペレーション（NetOps）チームはますますプレッシャーにさらされています。課題はもはや単なるアップタイムではなく、レガシー・システムと最新の分散アーキテクチャーをミックスさせた性能、コンテキスト、応答性、スケールを示すものとなっています。そして、この変革の中心には、ネットワーク内で何が起こっているかをあなたは理解していますか、という極めて単純な質問が横たわっています。
IBM SevOne 8.0のリリースにより、当社は自信を持って行動しながら、その質問に答えます。このリリースは、オブザーバビリティーをITの必須事項としてだけでなく、ビジネスの実現につながるものと考える企業にとって基礎となるものです。
過去10年間で、ネットワークは物理的資産からインテリジェントなソフトウェア定義エコシステムへと進化しました。アプリケーションはパブリッククラウド全体で実行され、SD-WANを経由し、ミリ秒単位で拡張できるコンテナ・クラスターを介してデプロイされます。静的なしきい値、孤立したデータ、手作業による相関関係といった古いモニタリング・パラダイムは、もはや持続可能ではありません。
今日のネットワークでは、デジタル配信チェーン全体で何が起こっているかを継続的かつコンテキストに沿った実行可能な理解を提供するオブザーバビリティーが求められています。しかしながら、多くの組織は依然として、パフォーマンスの問題を解釈するために断片化されたツールや部族的な知識に依存しています。その結果、障害が長期化し、SLAが守られなくなり、最終的には収益を失うことになります。
これからの企業には、そのようなリスクを負う余裕はありません。ネットワーク・オブザーバビリティーは、リアルタイムで、AIを導入した、高度に分散されたアーキテクチャーのニーズを満たすために進化する必要があります。
IBM SevOne 8.0は、NetOpsチームが混沌とした環境の中で制御を取り戻せるように構築されています。最新のインフラストラクチャーを自信を持って運用するために必要な明確さ、スピード、洞察を提供します。
SevOne 8.0が戦略的に前進する理由は次のとおりです。
これらの機能は単なる技術的な機能強化ではなく、ビジネスの俊敏性を可能にするものです。ミリ秒が重要な世界では、ネットワークの動作を確認し、理解し、それに応じて行動する能力が、リードするか遅れを取るかの違いを生み出します。
SevOne 8.0では、企業のニーズに合わせた多くの革新的機能を導入しています。
AWSフローログ収集
フローログは洞察の宝庫です。プライベート・プレビューでは、SevOne 8.0にはAWS VPCとTransit Gateway（TGW）フローログを収集するためのサポートが追加されます。これにより、チームはクラウド・サービス、アベイラビリティーゾーン、ワークロードを包括的に可視化しながら、異常の検知、トラフィック行動の分析、セキュリティー・イベントの調査を行うことができます。
Data Insightの強化された機能
スマートなフロー・フィルタリングにより、アプリケーション固有のトラフィック・パターンを掘り下げることができます。帯域幅の多いアプリケーションの分離、サービス・レベルの低下の追跡、プロトコル・レベルの動作の分析など、SevOneでは、より迅速かつスマートなトラブルシューティングに必要なコンテキストを提供します。Data Insight（DI）のAlert Policy ManagerページやCluster Managerページなどの新しい追加機能により、制御と可視性がさらに強化されます。これらの機能は、使いやすさを向上させ、ユーザー・エクスペリエンスを合理化する刷新された外観を通じて提供されるようになりました。
拡張されたSD-WANモニタリング
SevOne 8.0では、Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN、HPE Aruba SD-WAN（旧SilverPeak）をサポートしており、SD-WAN経由でルーティングされるトラフィックの盲点を排除します。NetOpsチームは、WAN全体のトンネルの健全性、遅延、損失、ジッター、アプリケーション・エクスペリエンスを完全に可視化できるようになりました。これにより、地理的に分散されたネットワーク間でも、根本原因の特定が迅速になり、SLAの順守が向上し、シームレスなエンドユーザー・エクスペリエンスが実現します。
合理化された統合ワークフロー
SevOne 8.0では、Data Insightベースビルドの一部としてWi-Fiウィジェットを組み込むことで、統合ワークフローを合理化し、手作業を減らし、Wi-Fiモニタリングの洞察を得るまでの時間を短縮します。さらに、IBM SevOneのすべてのプラグインにいくつかの機能強化が加えられ、プロセスはより合理化され、ユーザーは数分以内に統合から洞察に移行できるようになります。レポート作成は依然として柔軟なまま、これらの機能強化により初期設定が簡素化され、全体的なワークフロー効率が向上します。
拡張されたGoogle Cloud Platform（GCP）モニタリング
企業がワークロードにGoogleクラウド・プラットフォーム（GCP）を採用するにつれて、オブザーバビリティーはクリティカルになります。SevOne 8.0では、GKE（Google Kubernetes Engine）とGCP ロードバランサ向けの高度なオブザーバビリティーが導入されており、チームにはクラスターの健全性と、地域別、グローバル、またはさまざまなタイプのネットワーク・ロード・バランサーに関する洞察への統一された可視性が提供されます。
ネットワーク・オブザーバビリティーを運用チームの懸念事項と見なしてしまいがちですが、実際には全社的に必要とされるものです。ダウンタイム、レイテンシー、ユーザー・エクスペリエンスの低下は、ブランドの評判、顧客維持、収益に直接影響を与える可能性があります。
次のように考えられます。重要なアプリケーションの停止で被る平均コストは驚くべきものです。しかし、目先の金銭的損失だけでなく、長期的な風評被害、解約の増加、市場の信頼の喪失があります。
SevOne 8.0を使用すると、組織はこれらのリスクを事後的にではなく、事前に対処して軽減できます。これにより、ユーザーが影響を受ける前に問題が検出され、チームが洞察を共有することでコラボレーションが促進され、ネットワークがボトルネックではなくイノベーションの手段となる動的な運用モデルが作り上げられます。
エンタープライズオペレーションで重要なのは自律性、つまり自己診断、自己修復、自己最適化が可能なシステムです。このビジョンはまだ浮上してきたばかりですが、SevOne 8.0で私たちは決定的な一歩を踏み出しました。
インテリジェントなベースライン化、異常検知、閉ループ・アラートにより、チームは反復的な診断の負荷を軽減し、より価値の高いタスクに集中できます。APIにより、ITサービス管理（ITSM）ワークフローの自動化が実現します。サービス・マップとLiveMapsのサポート機能が組み込まれているため、視覚的なリアルタイムの意思決定が可能になります。
これらの機能を組み合わせることで、企業はコストや複雑さを拡張することなく、インフラストラクチャーを拡大するにつれて、オブザーバビリティーを拡張できます。
SevOneでは、世界的な銀行、通信リーダー、ティア1サービス・プロバイダーなど、世界最大規模で最も複雑な組織のネットワークインテリジェンスを強化しています。これらの顧客は、ダッシュボードだけでなく、レジリエントで拡張可能な、リアルタイムオペレーション用に大規模に構築されたソリューションを必要としています。
SevOne 8.0では、エッジ、コア、クラウドにわたって大量のデータ収集、柔軟なAPI連携、強化された性能をサポートするアーキテクチャーでこのレガシーを継続させます。
IBMのPliant社買収により、オブザーバビリティーとローコード・オートメーションを組み合わせる能力がさらに強化され、デジタル・インフラストラクチャー・インテリジェンスのための統合プラットフォームが構築されます。
2025年7月24日に、IBM SevOne 8.0が一般提供されるようになりました。これは製品リリースを意味するだけでなく、インテリジェントなインフラストラクチャーに向けた取り組みのマイルストーンでもあります。
IBMでは企業のリーダー、アーキテクト、オペレーターをお招きして、事前対応型でコンテキストに沿った、自動化されたオブザーバビリティーで何が可能かをご確認いただいています。
