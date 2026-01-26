IBM Netezzaは、AWSとAzureの両方で一般提供可能なNative Cloud Object Storage（NCOS）をリリースしました。これによりデータ分析チームは、高い性能とガバナンスを維持しながら、コスト効率よく拡張できるようになります。
Native Cloud Object Storage（NCOS）は、クラウド・オブジェクト・ストレージ上に直接テーブルを作成できるようにすることで、Netezzaのハイブリッド・ストレージを拡張するため、分析ワークロードに求められる価格／性能の期待に応えながら、事実上無制限の容量を利用することができます。
ストレージ集中型または低頻度のデータは、コスト効率の高いオブジェクト・ストレージ上に保存できます。一方、性能が重要なワークロードは、使い慣れたNetezzaエクスペリエンスの下で高性能ブロック・ストレージから引き続きメリットを得られます。ブロック・ストレージ用に構築された既存のアプリケーションは、コードや構成を変更することなく、オブジェクト・ストレージで動作します。
NCOSは目に見えないように設計されており、内部ですべての複雑さを処理するため、データ専門家はインフラストラクチャーではなく分析に集中できます。
数字がすべてを物語っています。ストレージ・コストはブロック・ストレージよりも5～15倍安価です。1
Netezzaは、高性能キャッシングや最適化されたバッチ書き込みなどの高度な技術を通じて、従来のクラウド・データウェアハウスでは苦労しているオブジェクト・ストレージAPIのコストを大幅に削減します。請求金額を増やすことなく、クラウド・オブジェクト・ストレージの経済性を実現できます。
読み取り専用クエリー、混合分析、書き込み集約型オペレーション、複数ユーザーによる同時実行シナリオなど、多様なワークロードにわたる内部テストにより、オブジェクト・ストレージがブロック・ストレージと同等の性能を実現し、総所有コストを一貫して削減できることが示されています。
言い換えれば、コスト削減と速度のトレードオフはありません。両方が得られます。
クラウド・ストレージ料金体系における最大の問題点の1つは、予測不可能性です。NCOSは、実際に使用するデータ量（データ量とAPI呼び出し）に直接関連付けられた、透明性の高い使用量ベースの課金によってこの問題を解決します。隠れた手数料はありません。想定外の請求を受けることはありません。予測して管理できる、明確で予測可能なコストだけです。
DBAもきめ細かい制御が可能です。新しいstoragetypeキーワードを使用して、テーブル、データベース、セッション、またはグローバル・レベルでストレージ・ポリシーを設定します。このテーブルを高速のブロック・ストレージに格納したい場合、コマンド1つで可能です。1年前のデータをオブジェクト・ストレージにアーカイブしたい場合も、同じくらい簡単です。データが増加し、アクセス・パターンが変化するにつれて、ストレージ戦略もそれに伴って進化する可能性があります。
Netezzaのシングルプッシュ移行ツールであるnz_migrateは、ブロックからオブジェクト・ストレージへの移行を迅速かつ簡単に実現します。コード不要の変更とSQLの完全な互換性を組み合わせることで、ハイブリッド・ストレージ・ストラテジーへのパスは中断なくスムーズなものになります。
NCOSは、Netezzaストレージ・エンジンに深く統合されており、データがクラウドに存在する場合でも、まるでローカルのような性能を実現します。専用のローカル・キャッシュは、ホット・データをコンピューティングの近くに保持し、自動化されたライフサイクル管理がバックグラウンドで古いオブジェクトをクリーンアップします。
データの増加が予算を上回り、クラウドへの移行が加速する中、組織は性能を犠牲にしたりチームが分析スタックを再学習したりすることなく、ストレージ・コストを削減してモダナイズする方法を必要としています。NCOSなら、まさにそれが可能です。
NCOSは、両方の主要なクラウド・プラットフォームで本番環境に対応できます。ストレージ・コストの削減、ほぼ無制限の拡張性の実現、より柔軟で将来に備えた分析プラットフォームの構築を目指す場合でも、今こそ行動すべき時です。
小規模から始めましょう。選択したワークロードをオブジェクト・ストレージに組み込み、ストレージタイプでストレージ戦略を改良し、クラウド対応の経済性を解き放ちながら、チームがすでに使い慣れている、信頼できるNetezzaデータベースとツールを維持します。
NCOSが既存のNetezza環境とどのように連携できるかについては、IBM営業担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせいただき、パイロット版をご利用ください。
1 この数値は社内ベンチマークに基づいています。