Native Cloud Object Storage（NCOS）は、クラウド・オブジェクト・ストレージ上に直接テーブルを作成できるようにすることで、Netezzaのハイブリッド・ストレージを拡張するため、分析ワークロードに求められる価格／性能の期待に応えながら、事実上無制限の容量を利用することができます。

ストレージ集中型または低頻度のデータは、コスト効率の高いオブジェクト・ストレージ上に保存できます。一方、性能が重要なワークロードは、使い慣れたNetezzaエクスペリエンスの下で高性能ブロック・ストレージから引き続きメリットを得られます。ブロック・ストレージ用に構築された既存のアプリケーションは、コードや構成を変更することなく、オブジェクト・ストレージで動作します。

NCOSは目に見えないように設計されており、内部ですべての複雑さを処理するため、データ専門家はインフラストラクチャーではなく分析に集中できます。