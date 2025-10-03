Netezza Native Cloud Object Storage（NCOS）サポートのご紹介

Netezzaは現在、AWSやAzureなどの主要なクラウド・プラットフォームでSaaSおよびBring Your Own Cloud（BYOC）製品として利用できます。これらのクラウド・プラットフォームは、安価でスケーラブルかつ高性能なObject Storageを提供します。例えば、AWS S3は、AWSクラウドを通じてデプロイできる人気のObject Storageであり、コストを最小限に抑えながら非常に優れた拡張性を実現します。また、バージョン管理、冗長性、アクセス制御のためにストレージ・バケットを構成することもできます。

ハイブリッド・ストレージ・アプローチでは、お客様はテーブル作成時にテーブルのストレージ・タイプをオプションで指定できます。DDLでストレージ・タイプが定義されていない場合、Netezzaは構成可能なデータベースのデフォルト設定またはデフォルトのシステム構成に基づいて、ストレージ・タイプを自動的に選択します。

Netezzaは分散コンピューティングとMPPアーキテクチャーの概念に基づいて構築されていきます。