Netezza Native Cloud Object Storage（NCOS）サポートのご紹介

Netezzaは、ネイティブのCloud Object Storageサポートをエンジン内に直接導入することで、モダナイゼーションの取り組みにおいて大きな飛躍を遂げました。
この強力な新機能により、ユーザーはS3互換のObject Storage上にNetezzaデータ形式のユーザー・テーブルを作成できるようになり、拡張性、柔軟性、コスト効率の新しいレベルが解き放たれます。
この機能強化は単なる技術的なアップグレードではありません。Netezzaがクラウドネイティブ・アーキテクチャーのメリットを活用できるようにするための戦略的変更です。Netezzaは、Object Storageをネイティブに統合することで、次のことを実現します。
この新機能は、Netezzaの既存のBlock Storageサポートを補完し、ハイブリッド・ストレージを形成します。ユーザーはワークロードをブロックからObject Storageにシームレスに移行できるようになり、クラウドネイティブ・デプロイメントへのスムーズな移行パスが可能になります。
このハイブリッド・モデルは、データ・インフラストラクチャーをモダナイズしながら、性能とコストの最適化を目指すお客様にとって画期的なモデルです。
Netezzaは現在、AWSやAzureなどの主要なクラウド・プラットフォームでSaaSおよびBring Your Own Cloud（BYOC）製品として利用できます。これらのクラウド・プラットフォームは、安価でスケーラブルかつ高性能なObject Storageを提供します。例えば、AWS S3は、AWSクラウドを通じてデプロイできる人気のObject Storageであり、コストを最小限に抑えながら非常に優れた拡張性を実現します。また、バージョン管理、冗長性、アクセス制御のためにストレージ・バケットを構成することもできます。
ハイブリッド・ストレージ・アプローチでは、お客様はテーブル作成時にテーブルのストレージ・タイプをオプションで指定できます。DDLでストレージ・タイプが定義されていない場合、Netezzaは構成可能なデータベースのデフォルト設定またはデフォルトのシステム構成に基づいて、ストレージ・タイプを自動的に選択します。
Netezzaは分散コンピューティングとMPPアーキテクチャーの概念に基づいて構築されていきます。
ストレージ・タイプは、NPSフロントエンドに対して不透明です。これは、ユーザーが基盤となるストレージ・タイプを気にせずにテーブルにクエリを実行して結合できるようにすることを意味します。
NetezzaはObject Storageを提供する一方で、Block StorageからObject Storageへのデータとワークロードの移行を容易にするために、Block Storageを引き続きサポートします。Object Storageが構成されると、顧客は新しく作成されたテーブルのストレージ・タイプを選択できます。シンプルなSQLを使用して、Object StorageとBlock Storageの間で必要に応じてデータをコピーできます。
ユーザーは、NPSインスタンスごとに個別のバケットを作成する必要があります。
オブジェクト保管に格納される各オブジェクトは、構造化されたプレフィックス形式
「/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>」に従っています。
Object Storageには、テーブルとメタデータに対応するオブジェクトが含まれています。各データ・スライスには独自のメタデータ・オブジェクトがあります。メタデータは、IOのレイテンシーを改善するために大きなバッファーに保管されます。
NetezzaのObject Storageアーキテクチャーでは、ドロップされたテーブル、切り捨てられたテーブル、またはグルーミングされたテーブルから生じるようなオブジェクトが、削除リスト・オブジェクトを使用して追跡されます。このリストは、これらのオペレーション中に生成されます。次に、非同期ガーベッジ・クリーナーが、オブジェクト保管からのオブジェクトを実際に削除します。
このため、Netezzaはバックグラウンドで自動的にクリーンアップを処理し、手動介入を必要とせずに効率的なストレージ管理を実現します。
パフォーマンスを向上させ、運用コストを削減するために、NetezzaのObject Storageはローカルキャッシュを活用します。このキャッシュ層は、低遅延と高いスループットを実現します。カスタム・キャッシング実装は、Netezzaストレージ・エンジン専用に開発されており、迅速な反復とNetezza固有のアーキテクチャーとの緊密な統合が可能になっています。
Netezzaのネイティブ・オブジェクト・ストレージ統合は、既存のワークフローまたはアプリケーションを中断することなく、ユーザーに強力なメリットをもたらします。主なメリットを以下に紹介します。
Object Storageの効率と信頼性を評価するために、読み取り専用クエリー、混合分析オペレーション、書き込み集約型タスク、複数ユーザーが同時に実行するワークロード・シナリオなど、多様なワークロードが実行されました。
主なハイライト：
ネイティブのObject Storageをサポートするために、Netezzaはstoragetypeキーワードを導入し、ユーザーがさまざまな構成レベルで目的のストレージ・タイプを指定できるようにします。
1. ストレージ・タイプの解決階層：CREATE TABLEでテーブル・レベルが指定されている場合、そのテーブルは定義されたストレージ・タイプを使用します。
2. 例：CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype'object';セッション・レベル：テーブル・レベルで指定されていない場合、ストレージ・タイプはセッションから継承されます。例：
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. データベース・レベル：セッション・レベルで指定されていない場合、ストレージタイプはデータベースから継承されます。例：
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. グローバル設定：データベース・レベルでも指定されていない場合、システムはシステム構成で設定されたグローバル・デフォルトのストレージ・タイプにフォールバックします。例：
SET default_storage_type = ‘object’;
この階層により、デプロイメント間の一貫性を維持しながら柔軟性が確保されます。
Netezza向けCloud Object Storageは現在、パブリック・プレビューで利用可能であり、AWSおよびAzureでの一般提供は2025年第4四半期に予定されています。
NetezzaはネイティブのCloud Object Storageをサポートし、ユーザーがS3互換のクラウドストレージ上でテーブルを直接作成、管理できるようになりました。Block StorageとObject Storageを組み合わせたこのハイブリッド・モデルは、優れた拡張性、低コスト、シームレスなSQL互換性を実現します。
Netezzaは、キャッシュ、非同期クリーンアップ、storagetypeキーワードによる柔軟なストレージ構成により、一貫したユーザー・エクスペリエンスを維持しながら、価格性能を向上させます。Netezza NCOSパブリック・プレビューは、ユーザーを魅了する新機能の波を促進するための強固な基盤です。
ユーザーがワークロードを実行することによってObject Storageを探索し、データとワークロードのニーズに最適なバランスを決定することをお勧めします。