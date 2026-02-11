Netezza in 2026: Powering the future of enterprise analytics

ここ数年、お客様がNetezzaをデプロイし、利用する方法は大きく変わりました。

2024年初頭には、AWSおよびAzureでのフルマネージドNPSaaSサービスの提供が拡大され、柔軟なスケーリング、IAM/SAML/OIDCサポート、より豊富なオブザーバビリティー、従量課金制の料金体系が提供され、価値実現までの時間短縮のドアを開き、運用負担を大幅に軽減しました。

私たちは、Bring Your Own Cloud（BYOC）オプション（最初はAWS、次にAzure）でデプロイメントの選択肢を拡大し続け、お客様がコミットしたクラウド費用を使用して、優先されるセキュリティーとネットワック境界を維持しながら自社のVPC内でNetezzaを直接実行できるようにしました。

同時に、NetezzaのフットプリントをSaaSをはるかに超えて拡大しました。次世代のBarracudaオンプレミス・アプライアンスは、2025年に一般提供され、より高い性能、Hammerhead社からのシームレスな移行パス、顧客のペースでモダナイズする機能を実現しました。そして、私たちのソフトウェアのみのオプションを立ち上げることで、組織はNetezzaを独自のx86ハードウェアまたはOpenShift環境で実行できるようになり、必要に応じて完全にエアギャップされたデプロイメントもサポートできるようになりました。

これらの進歩を組み合わせることで、お客様はアーキテクチャーと規制のニーズに最適なデプロイメント・モデルを完全に自由に選択できるようになります。