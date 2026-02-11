Netezza in 2026: Powering the future of enterprise analytics

エンジニアリング、ロードマップ・イノベーション、ハイブリッド・エコシステムの統合への継続的な投資は、強力で将来に備えた分析エンジンの提供というIBMの注力を反映しています。
Netezzaは、フルマネージドのクラウドからBYOC、オンプレミス・アプライアンス、ソフトウェアのみまで、デプロイメント・モデル全体でシンプルさ、スピード、信頼性を実現し、組織がビジネスにとって最も合理的な場所で分析を実行できるようにします。過去数年間、この取り組みはNetezzaの歴史の中で最も重要なイノベーション・サイクルの1つを推進してきました。
2026年に向けて、当社の製品への投資は次に進むだけでなく、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド、ガバナンス、セキュリティー、AI駆動型ワークロード全体で加速しています。
ここ数年、お客様がNetezzaをデプロイし、利用する方法は大きく変わりました。
2024年初頭には、AWSおよびAzureでのフルマネージドNPSaaSサービスの提供が拡大され、柔軟なスケーリング、IAM/SAML/OIDCサポート、より豊富なオブザーバビリティー、従量課金制の料金体系が提供され、価値実現までの時間短縮のドアを開き、運用負担を大幅に軽減しました。
私たちは、Bring Your Own Cloud（BYOC）オプション（最初はAWS、次にAzure）でデプロイメントの選択肢を拡大し続け、お客様がコミットしたクラウド費用を使用して、優先されるセキュリティーとネットワック境界を維持しながら自社のVPC内でNetezzaを直接実行できるようにしました。
同時に、NetezzaのフットプリントをSaaSをはるかに超えて拡大しました。次世代のBarracudaオンプレミス・アプライアンスは、2025年に一般提供され、より高い性能、Hammerhead社からのシームレスな移行パス、顧客のペースでモダナイズする機能を実現しました。そして、私たちのソフトウェアのみのオプションを立ち上げることで、組織はNetezzaを独自のx86ハードウェアまたはOpenShift環境で実行できるようになり、必要に応じて完全にエアギャップされたデプロイメントもサポートできるようになりました。
これらの進歩を組み合わせることで、お客様はアーキテクチャーと規制のニーズに最適なデプロイメント・モデルを完全に自由に選択できるようになります。
デプロイメントの選択肢だけでなく、コアのNetezzaエンジンの強化を継続してきました。
IBMは、クラウド・フットプリントのコンピューティングとストレージを分離するネイティブなクラウド・オブジェクト・ストレージの機能を導入し、大規模にストレージ効率の新たなレベルを解き放つことで実現しました。Apache Icebergサポートを通じてオープン・テーブル形式との統合を深め、履歴バージョン管理のためにTime Travelを追加し、ハイブリッド・レイクハウス・アーキテクチャーを簡素化する統合メタデータ管理を実現しました。watsonx.data統合の改善により、Kerberosを使用したHadoop/Hiveサポートやより豊富なパフォーマンスの最適化など、エコシステムの接続性がさらに拡張されました。
また、AIを活用したNetezza Database Assistantなど、運用をより簡単かつインテリジェントにするイノベーションも導入しました。自然言語によるトラブルシューティングや、メトリクスの取得、構成の洞察を可能にすることで、DBAはログやドキュメンテーションを検索することなく、より迅速に問題を解決できます。
モニタリング、アラート、複製の強化は、HIPAA-ReadyやSOC 2 Type 2認証などの主要なセキュリティー・マイルストーンとともに、信頼性と安心への取り組みを強調するものです。
IBMの2026年計画は、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのデプロイメント全体に重点的に投資することで、過去数年間の勢いをさらに発展させています。IBMは、Google Cloud PlatformのBYOCサポートによってNetezzaのマルチクラウド・カバレッジを拡大し、お客様が独自のクラウド環境でNetezzaを実行する別のオプションを提供する予定です。
オンプレミスのBarracudaアプライアンスは、より低コストで保持できる階層型ストレージを備えたネイティブ・オブジェクト・ストレージを実現するとともに、スケーリングと保守を簡素化するモジュラー・アップグレードとインプレース・ノードの拡張も計画されています。クラウドでは、AWS上のNPSaaSとBYOCは、TCOを改善し、大規模な分析をサポートするように設計された純粋なオブジェクト・ストレージ・アーキテクチャーへと進化することが計画されています。これらの更新は、災害復旧の強化、可用性の向上、および拡張性の拡大によって補完されることが期待されています。
また、Azure上のIceberg RESTカタログ、Unity Catalog、AWS GlueやAzure Purviewとの接続などの統合を通じてNetezzaの相互運用性を拡大し、ハイブリッド・ガバナンスとメタデータ管理をより統合する予定です。エンジン内の非構造化テキスト処理とカスタムMLモデルをサポートするために、さらなる拡張性の更新が計画されています。
デプロイメント・モデル全体で、プラットフォームをRHEL 9にアップグレードし、SOC 2 Type 2のカバレッジを拡大することも計画しており、セキュリティーと運用の卓越性への取り組みを強化する予定です。
Netezzaの進化は、ハイブリッド・アーキテクチャー、マルチクラウドの柔軟性、オープン・フォーマット、管理されたコラボレーション、よりスマートな自動化、AI対応ワークロードなど、お客様のニーズを反映しています。これまでに行った投資、そして今後も続ける投資は、Netezzaが今後何年にもわたってシンプルさ、性能、信頼性のエンジンであり続けるように設計されています。
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