Mistral Large 3がIBM watsonxで利用可能になりました

本日、Mistral AIの最新鋭のマルチモーダル基盤モデルである Mistral Large 3 がIBM watsonx.aiで利用可能になりました。IBMはローンチパートナーとして、この次世代のオープンウェイトモデルをリリースと同時にお客様に提供し、エコシステム全体で安全かつオープンなエンタープライズ対応AIを拡大するコミットメントを継続しています。

Mistral Large 3は、41Bのアクティブ・パラメーターと675Bの合計パラメーターを備えたきめ細かいMixture of Expertsアーキテクチャーを備えたApache 2.0ライセンスの汎用モデルです。最大256,000トークンのフロンティア・レベルのロングコンテキスト・パフォーマンス、信頼性の高い命令への追従、テキストと画像にわたるマルチモーダル推論、および要求の厳しいエンタープライズ・ワークロードに適した一貫したクロスドメイン動作を実現します。