Mistral Large 3がIBM watsonxで利用可能になりました
IBMが構築したイノベーションと戦略的コラボレーションを組み合わせることで、クライアントの成果を加速し、製品の差別化を強化します。
本日、Mistral AIの最新鋭のマルチモーダル基盤モデルである Mistral Large 3 がIBM watsonx.aiで利用可能になりました。IBMはローンチパートナーとして、この次世代のオープンウェイトモデルをリリースと同時にお客様に提供し、エコシステム全体で安全かつオープンなエンタープライズ対応AIを拡大するコミットメントを継続しています。
Mistral Large 3は、41Bのアクティブ・パラメーターと675Bの合計パラメーターを備えたきめ細かいMixture of Expertsアーキテクチャーを備えたApache 2.0ライセンスの汎用モデルです。最大256,000トークンのフロンティア・レベルのロングコンテキスト・パフォーマンス、信頼性の高い命令への追従、テキストと画像にわたるマルチモーダル推論、および要求の厳しいエンタープライズ・ワークロードに適した一貫したクロスドメイン動作を実現します。
Mistral Large 3は、そのスケール、効率性、強固なロングコンテキストの理解力により、次のような幅広い高価値アプリケーションを実現します。
IBMは、エッジで運用しているお客様や、軽量なローカルデプロイメントを必要とするお客様向けに、ベース、インストラクション、推論の各バリエーションにわたるMinistral 3シリーズ（3B、8B、14Bモデル）も提供します。これらはすべてマルチモーダルで、Apache 2.0のライセンスが付与されています。
Mistral-Large-2512（Mistral Large 3）は、ダラスのデータセンターでマルチテナント構成で稼動し、ダラス、フランクフルト、シドニー、トロントのIBMのグローバル拠点でデプロイメントが可能です。
IBMは最近、2025 Gartner Magic Quadrant™のデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門でリーダーに選出され、柔軟なエンタープライズ対応AIを提供する強みを実証してきました。Red Hat OpenShift上に構築されたwatsonx.aiを通じて、組織はオープンソースおよび独自のフレームワーク、モデル、ツール、デプロイメント・オプションの統一されたコレクションを手に入れ、チームはベンダー・ロックインされることなく、データが存在する場所で作業することができます。
このオープンでモジュール化されたアプローチにより、企業はビジネスニーズに合わせてコストと性能を最適化するモデルを選択し、実験から本番稼動へとシームレスに移行し、現実のAI成果を加速するために必要な自由と拡張性を得ることができます。
この発表は、拡大するIBMとMistralとの協力関係に基づいており、オープン・モデルが企業のイノベーションを加速させるという私たちの共通の信念を強調するものです。IBMはMistralとのオープンなマルチモデル戦略をさらに拡大し、IBM、Mistral AI、watsonxプラットフォームの総合力を活用することで、世界中の、特にヨーロッパの顧客が、効率的で柔軟かつ責任ある方法で生成AIを構築、デプロイ、拡張できるようにします。
Mistralとのパートナーシップおよびwatsonxポートフォリオ内で最高水準の性能を誇るモデルを利用することで、IBMが構築したイノベーションと戦略的コラボレーションを組み合わせて当社のwatsonx戦略を強化し、お客様の成果を加速し、製品の差別化を強化します。このアプローチにより、IBMはエンタープライズAIの最前線に立ち続け、オープンソースとパートナーのイノベーションの長所を最大限に活用すると同時に、幅広い基盤モデルから柔軟に選択して生産性を最大化することができます。
