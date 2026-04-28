Maximo Application SuiteがFedRAMP認証を取得

複雑な施設、インフラストラクチャー、設備ポートフォリオを担当する組織にとって、安全な資産管理プラットフォームは、施設の維持とミッションへの準備をサポートする上で不可欠な役割を果たします。

1. 遅れた保守によるリスクを低減する

遅れた保守は、連邦施設および運用システム全体で増え続けています。米国共通役務庁（GSA）は、2025年3月時点で170億米ドルを超える遅延保守残債を報告しています。インフラストラクチャーの老朽化により、設備の故障、安全性に関するインシデント、サービス中断のリスクが高まります。Maximo Application Suiteは、資産の状態と保守の必要性を可視化し、政府機関が問題を早期に検知して、障害が発生する前に対処できるようにします。

2. 連邦政府からの投資に対する説明責任を実証する

連邦政府の資金提供プログラムでは、政府機関は測定可能な成果と公的リソースの責任ある管理を実証することが求められています。データ駆動型の資産管理により、組織は資産性能を追跡し、保守活動に優先順位を付け、ストラテジーを資金調達要件や監督要件に合わせて調整することができます。

3. ミッションクリティカルなオペレーションの信頼性を向上させる

運用への準備は、信頼性の高いインフラストラクチャーにかかっています。医療システムから運用設備に至るまで、故障はミッションの遂行や公共サービスを中断させる可能性があります。資産の性能と保守のスケジュールの可視性が向上することで、政府機関はミッションクリティカルな施設や設備の稼働時間を増やすことができます。

4. セキュリティー・コンプライアンスを維持しながらライフサイクル・コストを削減する

保守の遅れを早期に解決することで、政府機関は修理コストの増大を回避し、運用上の非効率性を削減できます。安全なクラウド・プラットフォームはまた、連邦のサイバーセキュリティー要件に沿ったセキュリティー管理を埋め込み、コンプライアンスを簡素化します。