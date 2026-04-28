Maximo Application SuiteがFedRAMP認証を取得

IBMは、連邦政府機関向けの資産ライフサイクル管理機能と、連邦市場向けの安全な資産ライフサイクル管理ソリューションの拡張を続けています。
官公庁・自治体向けのIBM Maximo Application Suite as a Serviceは、FedRAMP Moderate認証を取得しており、連邦政府機関がクラウド上にあるミッションクリティカルな資産や施設を安全に管理できるようにしています。
このマイルストーンは、IBMの官公庁・自治体向けの信頼できるソリューションのポートフォリオを拡大し、Maximo Application Suite全体に安全なクラウド機能を拡張します。
連邦政府機関は、施設、インフラストラクチャー・システム、運用設備の複雑なポートフォリオの管理を担当しています。同時に、多くの組織が、厳格なサイバーセキュリティー要件へのコンプライアンスを確保しながら、増加する延期された保守のバックログに対処しています。
政府機関がこれらの資産の維持に取り組む中、最近の連邦政府投資は、課題の緊急性と機会の規模の両方を浮き彫りにしています。2026年度の軍事建設、退役軍人問題（VA）、および関連省庁歳出法には、1330億米ドル以上の裁量資金が含まれ、建設、施設維持、保守プログラムを支援します。
追加の投資詳細には以下が含まれます。
政府機関がさまざまなプレッシャーに直面する中、資産の老朽化が進み、保守の未処理分が増加し、サイバーセキュリティーへの期待が高まります。これらの課題に対処するには、資金だけでなく、政府機関が資産をより効果的に管理するのに役立つテクノロジーを確保することも必要です。
IBMは、連邦政府機関向けの資産ライフサイクル管理機能の拡張を続けています。これらの投資は、Maximo EAM and TRIRIGA（現Maximo Real Estate and Facilities）など、既存のFedRAMP対応製品に基づいています。
このFedRAMP中程度の承認は、連邦政府による導入の安全な基盤を提供します。政府機関は、承認されたMaximo機能の使用をすぐに開始し、承認の進行に応じてアプリケーションを追加できます。同時に、私たちは時間の経過とともに、より高いFedRAMP認証レベルを継続しています。
官公庁・自治体向けのMaximo Application Suite as a Serviceは、強化されたユーザーエクスペリエンスをもたらし、オペレーションと保守チーム全体の使いやすさを向上させ、より先を見越した資産および施設管理を可能にします。
解決策には以下が含まれます。
連邦コンプライアンス（FIPS、FISMA、FedRAMP）に対応して、Maximo Application Suite内のMonitor、Health、Predict、外観検査、その他のアドオンの準備プロジェクトが進行中です。
政府機関は運用の可視性と意思決定を向上させるためにクラウド・テクノロジーへの依存度が高まるにつれ、セキュリティーの保証が不可欠になってきています。FedRAMPは、連邦政府機関が使用するクラウド・サービスを評価および承認するための標準化されたフレームワークを提供します。
FedRAMPは、官公庁・自治体全体で一貫したセキュリティー要件を確立することで、セキュリティー評価の重複を減らしつつ、クラウド・ソリューションがサイバーセキュリティー基準を満たしていることを保証します。
主なセキュリティー機能は次のとおりです。
複雑な施設、インフラストラクチャー、設備ポートフォリオを担当する組織にとって、安全な資産管理プラットフォームは、施設の維持とミッションへの準備をサポートする上で不可欠な役割を果たします。
1. 遅れた保守によるリスクを低減する
遅れた保守は、連邦施設および運用システム全体で増え続けています。米国共通役務庁（GSA）は、2025年3月時点で170億米ドルを超える遅延保守残債を報告しています。インフラストラクチャーの老朽化により、設備の故障、安全性に関するインシデント、サービス中断のリスクが高まります。Maximo Application Suiteは、資産の状態と保守の必要性を可視化し、政府機関が問題を早期に検知して、障害が発生する前に対処できるようにします。
2. 連邦政府からの投資に対する説明責任を実証する
連邦政府の資金提供プログラムでは、政府機関は測定可能な成果と公的リソースの責任ある管理を実証することが求められています。データ駆動型の資産管理により、組織は資産性能を追跡し、保守活動に優先順位を付け、ストラテジーを資金調達要件や監督要件に合わせて調整することができます。
3. ミッションクリティカルなオペレーションの信頼性を向上させる
運用への準備は、信頼性の高いインフラストラクチャーにかかっています。医療システムから運用設備に至るまで、故障はミッションの遂行や公共サービスを中断させる可能性があります。資産の性能と保守のスケジュールの可視性が向上することで、政府機関はミッションクリティカルな施設や設備の稼働時間を増やすことができます。
4. セキュリティー・コンプライアンスを維持しながらライフサイクル・コストを削減する
保守の遅れを早期に解決することで、政府機関は修理コストの増大を回避し、運用上の非効率性を削減できます。安全なクラウド・プラットフォームはまた、連邦のサイバーセキュリティー要件に沿ったセキュリティー管理を埋め込み、コンプライアンスを簡素化します。
FedRAMP Moderate認証により、政府機関は信頼できる連邦サービス・プロバイダーが提供するMaximo Application Suite SaaSを使用できます。このソリューションは、資産ライフサイクル管理、予測分析、運用上の洞察を組み合わせることで、組織が従来のエンタープライズ資産管理を超えることができるようにします。施設システム、運用設備、IT環境からのデータを統合することで、政府機関は資産の性能を統一的に把握できます。
高度な分析により、チームは故障を早期に予測し、保守投資に優先順位を付け、ミッションクリティカルな資産の信頼性を向上させることができます。
連邦政府機関は、施設、持続、資産ライフサイクル管理の新たな段階に入っています。これは、運用インテリジェンス、安全なクラウド・プラットフォーム、データ駆動型の意思決定を組み合わせたものです。政府機関が延期された保守に対処し、老朽化した施設を維持し、オペレーショナル・レジリエンスを強化し続ける中、信頼できるプラットフォームは、ミッションクリティカルな資産を管理し、一般市民に信頼性の高いサービスを提供する上で重要な役割を果たします。