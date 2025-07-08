IBM Technology Lifecycle ServicesでIBM Power11を最大限に活用

標準的な故障修正モデルでは、IBM Power11を含む高性能な環境の複雑さに対処できないことがよくあります。毎日何十億ものワークフローが処理されているため、効率的な最適化、堅牢なサイバーセキュリティー、継続的な機能強化には、スムーズなオペレーションと、最新のマルチベンダーのテクノロジー・スタックとの効率的な統合が不可欠です。

TLSのIBM Power11向けAI対応オファリングの最新のExpert Careポートフォリオが優れているのはこの点であり、標準の保証をはるかに超えた、迅速でプロアクティブな多面的なケアを提供します。新しい IBM Power11 Expert Care TLSサービス・ポートフォリオは、次のようなパッケージ化されたシステムおよびソフトウェアサポートを提供します。

Expert Care Premiumでシステムの可用性を最大化：

IBM TLS Expert Care Premiumは、ミッションクリティカルなワークロード向けに設計されたIBMの最高サービス・レベルであり、予測分析、事前対応型で実用的な推奨事項、優先的なサービス対応、テクニカル・サポートを含む高度なスキルを持つIBMエンジニアへのアクセスの統合により、パーソナライズされたサポート・エクスペリエンスで迅速な対応を実現します。アカウント・マネージャー（TAM）など、全員がPowerインフラストラクチャーの利用可能性を維持し、パフォーマンスを最適化するため取り組んでいます。

TLS サービスでインフラストラクチャのオペレーションを簡素化：

IBM Power11ライフサイクルのマイルストーン全体にわたって、TLSは、IBM Powerのインストール、構成、更新に対する専門家のオンサイト支援、クリティカルな資産の保護を支援するより強力なデータ保護、中断のないことを保証するための修理時間の保証など、オペレーションを簡素化するための付加価値サービスを提供します。ビジネス・オペレーション。

自信を持ってIBM Power11にAIを導入：

IBM TLSにより、IBM Spyre™ Accelerator for IBM Powerなどの統合AI機能のセットアップおよびチューニング・サービスを利用できるようになります。IBM Spyre™ Acceleratorは2025年第4四半期中に利用可能の予定です。

迅速な自律的なエラー対応と解決：

IBMは、2024年にCall Home経由のリクエストの90%が自動化によって解決されたため、クライアントにIBM Call Homeの有効化を強く推奨しています。1。Call Homeは、エラーが検出されるとIBM TLSに自動的に警告を発するIBM Power® の主要な機能です。これにより、多くの場合、IBM TLSは、クライアントが問題を報告する前に、サポート・ケースを積極的に開き、技術ログを受け取り、トラブルシューティングを開始することができます。さらに、IBM Power11のサポートは、サポート・ケースの作成と自動ログ収集、Call Homeによるシームレスなログ送信、AIによる根本原因分析と修復の迅速化を組み合わせた統一インターフェースによって強化されています。