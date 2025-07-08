IBM Technology Lifecycle ServicesでIBM Power11を最大限に活用

2025年7月8日
IBM Power11の導入は、AI時代のイノベーションを加速し、ビジネスの生産性と俊敏性を大きく進歩させました。IBMが本日発表した次世代のPowerは、プロセッサー、ハードウェア・アーキテクチャー、仮想化ソフトウェア・スタック全体にわたるイノベーションによって再設計されており、オンプレミスまたはIBM Cloudでのシームレスなハイブリッド導入により、企業が求める可用性、レジリエンス、性能、拡張性を実現します。
IBMのPower11は、IBM Powerに関する深い専門知識で知られるIBM Technology Lifecycle Services（TLS）によってサポートおよびサービス提供されるため、最大限の可用性とパフォーマンスを実現できます。IBM TLSは、初期デプロイメントから24時間体制のプレミアム・サポートまで、IBM Power システムのライフサイクルをカバーする包括的なサービス・スイートを提供することでクライアントの支援を行うため、AIとオートメーションを導入して洞察やレジリエンスを高めます。
標準的な故障修正モデルでは、IBM Power11を含む高性能な環境の複雑さに対処できないことがよくあります。毎日何十億ものワークフローが処理されているため、効率的な最適化、堅牢なサイバーセキュリティー、継続的な機能強化には、スムーズなオペレーションと、最新のマルチベンダーのテクノロジー・スタックとの効率的な統合が不可欠です。
TLSのIBM Power11向けAI対応オファリングの最新のExpert Careポートフォリオが優れているのはこの点であり、標準の保証をはるかに超えた、迅速でプロアクティブな多面的なケアを提供します。新しい IBM Power11 Expert Care TLSサービス・ポートフォリオは、次のようなパッケージ化されたシステムおよびソフトウェアサポートを提供します。
Expert Care Premiumでシステムの可用性を最大化：
IBM TLS Expert Care Premiumは、ミッションクリティカルなワークロード向けに設計されたIBMの最高サービス・レベルであり、予測分析、事前対応型で実用的な推奨事項、優先的なサービス対応、テクニカル・サポートを含む高度なスキルを持つIBMエンジニアへのアクセスの統合により、パーソナライズされたサポート・エクスペリエンスで迅速な対応を実現します。アカウント・マネージャー（TAM）など、全員がPowerインフラストラクチャーの利用可能性を維持し、パフォーマンスを最適化するため取り組んでいます。
TLS サービスでインフラストラクチャのオペレーションを簡素化：
IBM Power11ライフサイクルのマイルストーン全体にわたって、TLSは、IBM Powerのインストール、構成、更新に対する専門家のオンサイト支援、クリティカルな資産の保護を支援するより強力なデータ保護、中断のないことを保証するための修理時間の保証など、オペレーションを簡素化するための付加価値サービスを提供します。ビジネス・オペレーション。
自信を持ってIBM Power11にAIを導入：
IBM TLSにより、IBM Spyre™ Accelerator for IBM Powerなどの統合AI機能のセットアップおよびチューニング・サービスを利用できるようになります。IBM Spyre™ Acceleratorは2025年第4四半期中に利用可能の予定です。
迅速な自律的なエラー対応と解決：
IBMは、2024年にCall Home経由のリクエストの90%が自動化によって解決されたため、クライアントにIBM Call Homeの有効化を強く推奨しています。1。Call Homeは、エラーが検出されるとIBM TLSに自動的に警告を発するIBM Power® の主要な機能です。これにより、多くの場合、IBM TLSは、クライアントが問題を報告する前に、サポート・ケースを積極的に開き、技術ログを受け取り、トラブルシューティングを開始することができます。さらに、IBM Power11のサポートは、サポート・ケースの作成と自動ログ収集、Call Homeによるシームレスなログ送信、AIによる根本原因分析と修復の迅速化を組み合わせた統一インターフェースによって強化されています。
IBM Technology Lifecycle Servicesは、すべてのお客様の専用の成功を提供します。IBMのプレミアム・サポート・サービスに投資することで、計画外のダウンタイムを大幅に削減し、社内スタッフの生産性を高め、システムの可用性を向上させることができます。今日のようにペースの速いデータ中心型のAI駆動型世界では、これらのサービスがかつてないほど不可欠となっています。確立された技術サービス実績、グローバル・リーチ、AI搭載の機能に支えられたIBM TLSは、ミッションクリティカルシステムのスムーズな運用を維持し、顧客がIBM Power11を使用してAI導入を加速できるよう支援しながら、効率的なガイダンスと迅速な問題解決を提供できます。
IBM TLSでIBM Power11を最大限に活用する（PDF）
1 2024システムCall HomeデータにおけるIBM内部アセスメントに基づきます。