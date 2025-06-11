データをよりスマートに活用：IBM Cloud Pak for Data 5.2の新機能

IBM® Knowledge Catalog（IKC）の新しいリリースにより、IBMはIBM® Power Architectureのネイティブ・サポートを導入し、エンタープライズ・データ・ガバナンス機能をより幅広いインフラストラクチャー環境に拡張しました。IBM Cloud Pak for Data Enterprise Editionに含まれるIKC on Powerにより、組織はIBM® Powerシステムの性能と信頼性を活用しながら、データ・ガバナンスを自動化し、データ・アクセシビリティー、信頼性、セキュリティー、コンプライアンスを確保できます。ビジネス・メタデータのエンリッチメント、ガバナンス・アーティファクト管理、共同プロジェクトのワークスペース、一元化されたカタログ、多様なデータ・ソースへの安全な接続などの主要な機能が包括的にサポートされているため、企業は、x86プラットフォームとPowerプラットフォーム間でガバナンスと分析ワークフローを統合できます。

このリリースは、ハイブリッドクラウド環境全体で一貫したAI対応のデータ基盤を提供するための、IBMによる戦略的モダナイゼーションの取り組みに沿ったものです。基本的な機能はすべて利用できますが、Data Quality、Relationship Explorer、Semantic Enrichmentなどいくつかの高度な機能はPowerではまだサポートされておらず、今後の更新で計画されています。全体として、この拡張は、ミッションクリティカルなPowerベースのワークロードが、IBM Cloud Pak for Dataのエコシステム全体で使用されているツールと同様に、エンタープライズ・グレードのデータ・カタログ化およびガバナンス・ツールのメリットを享受できるようにするための、大きな一歩を示しています。

さらに、IKCは、メタデータ・ジョブの実行ウィンドウ、エクスプローラー・キャンバス上の間接的な関係ビュー、およびカスタマイズ可能な表示名により、柔軟性と可視性を向上させました。これらの機能強化により、ユーザーはコンプライアンスとセキュリティを維持しながら、データ・ランドスケープをよりよく理解し、制御できるようになります。IKCは、より多くのユーザーが表示のみの権限であってもガバナンスに参加できるようにすることで、より包含的でスケーラブルなデータ・ガバナンス文化を育み、企業がより深い洞察を引き出し、より賢明な意思決定を促進できるよう支援します。