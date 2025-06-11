データをよりスマートに活用：IBM Cloud Pak for Data 5.2の新機能

2025年6月11日
IBM® Cloud Pak for Dataの最新リリース、バージョン5.2には、ユーザビリティー、データ・ガバナンス、性能に重点を置いたさまざまな新しい機能強化が追加されています。組織がデータ管理を簡素化し、洞察へのアクセスを加速し、有意義なビジネス成果を実現できるようにサポートします。
さらに、以前のリリースで分離されたプラットフォームであるIBM Software Hubは、デプロイメントおよび管理オプションの柔軟性を高めています。
企業は、データサイロ、時代遅れのツール、洞察の遅さ、コンプライアンスリスクの増大など、増え続ける課題に直面しています。革新性を維持し、スマートな意思決定を行うために、組織は現在、これまで以上にインテリジェントでスケーラブルなソリューションを必要としています。
IBM Cloud Pak for Data 5.2は、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で組織がデータを収集、整理、分析する方法を簡素化するために設計された統合プラットフォームとして、進化を続けています。モジュール式でコンテナ化されたアーキテクチャーにより、このプラットフォームでは、チームは基本的なものから始めて、必要なサービスのみを有効にすることで、迅速な拡張が可能になります。Match 360で信頼できるデータを活用する、データ仮想化を介して分散型データにアクセスする、IBM® Knowledge Catalogでガバナンスを強化する、またはWatson Studioでデータを分析する場合でも、お客様はAIと分析を加速するための強力なデータ基盤を構築できます。
バージョン5.2では、これらのコア・サービスなどが更新され、柔軟性、性能、洞察がさらに向上しています。
IBM® Match 360では、マスターデータ管理を効率化するための強力な機能拡張が導入されています。これには、潜在的なオーバーレイ・タスクの修復を目的としたツールの改善（改善された比較表と簡素化された修復管理によって、データ管理者が更新を安心して解決できるようにサポート）と、データ・エンジニアがすべてのデータ・タイプを1か所で構成および管理できる集中型のデータ・タイプ画面が含まれており、属性、エンティティー、関係タイプ、およびカスタム・マッチング構成に対する全面的な可視性と制御をすべて単一の直感的なインターフェースから提供します。
データ仮想化は、現代ビジネスの高まる需要を満たすために進化し、データの透明性、セキュリティ、ガバナンスを強化する新機能を提供しています。MANTA Automated Data Lineageの統合により、組織はデータの全行程を追跡し、データの発信元、流れ、最終的な送信先を理解できるようになりました。この可視性は、コンプライアンス、影響分析、データの信頼性の向上をサポートします。さらに、新しい「読み取り時のマスキング」機能により、クエリーが処理される前から機密データが保護されるため、企業はパフォーマンスを維持しながら、厳しいプライバシー規制を満たせるようになります。
データ仮想化は機能をさらに強化し、レガシーのHadoopテーブルに代わるDb2データレイク・テーブルをサポートすることで、Cloud Object Storageへの効率的なアクセスを実現しました。この変化により、使い慣れたSQL構文と向上したパフォーマンスでデータ管理が簡素化されます。一方、管理対象カタログ間での共有プロパティを導入することで、環境全体でデータ資産の一貫したガバナンスが可能になり、コンプライアンスとメタデータの管理を合理化できます。これらの機能強化を組み合わせることで、企業は制御、セキュリティー、俊敏性を維持しながら、データ・インフラストラクチャーをモダナイズできます。
IBM® Knowledge Catalog（IKC）の新しいリリースにより、IBMはIBM® Power Architectureのネイティブ・サポートを導入し、エンタープライズ・データ・ガバナンス機能をより幅広いインフラストラクチャー環境に拡張しました。IBM Cloud Pak for Data Enterprise Editionに含まれるIKC on Powerにより、組織はIBM® Powerシステムの性能と信頼性を活用しながら、データ・ガバナンスを自動化し、データ・アクセシビリティー、信頼性、セキュリティー、コンプライアンスを確保できます。ビジネス・メタデータのエンリッチメント、ガバナンス・アーティファクト管理、共同プロジェクトのワークスペース、一元化されたカタログ、多様なデータ・ソースへの安全な接続などの主要な機能が包括的にサポートされているため、企業は、x86プラットフォームとPowerプラットフォーム間でガバナンスと分析ワークフローを統合できます。
このリリースは、ハイブリッドクラウド環境全体で一貫したAI対応のデータ基盤を提供するための、IBMによる戦略的モダナイゼーションの取り組みに沿ったものです。基本的な機能はすべて利用できますが、Data Quality、Relationship Explorer、Semantic Enrichmentなどいくつかの高度な機能はPowerではまだサポートされておらず、今後の更新で計画されています。全体として、この拡張は、ミッションクリティカルなPowerベースのワークロードが、IBM Cloud Pak for Dataのエコシステム全体で使用されているツールと同様に、エンタープライズ・グレードのデータ・カタログ化およびガバナンス・ツールのメリットを享受できるようにするための、大きな一歩を示しています。
さらに、IKCは、メタデータ・ジョブの実行ウィンドウ、エクスプローラー・キャンバス上の間接的な関係ビュー、およびカスタマイズ可能な表示名により、柔軟性と可視性を向上させました。これらの機能強化により、ユーザーはコンプライアンスとセキュリティを維持しながら、データ・ランドスケープをよりよく理解し、制御できるようになります。IKCは、より多くのユーザーが表示のみの権限であってもガバナンスに参加できるようにすることで、より包含的でスケーラブルなデータ・ガバナンス文化を育み、企業がより深い洞察を引き出し、より賢明な意思決定を促進できるよう支援します。
IBMは、AIプロジェクトの生産性、コラボレーション、展開を強化する強力な新機能をWatson StudioとWatson Machine Learningに導入しました。
Watson Studioには、プロジェクトのドキュメンテーションを作成および管理するためのDocumentエディターが含まれ、チームの連携と組織が改善されました。また、Git統合プロジェクトにおけるwatsonx資産のインポートと公開もサポートし、資産の再利用とバージョン管理を合理化します。一方、Watson Machine Learningでは、最新のランタイム25.1を使用したモデルのデプロイメントが可能になり、Spark 3.5でトレーニングされたモデルもサポートされるため、性能、拡張性、互換性が向上します。
これらの更新プログラムにより、企業はイノベーションを加速し、複雑さを軽減し、AIソリューションをより効果的に拡張できるようになります。
IBM Cloud Pak for Data 5.2を使用すると、組織はデータを統合し、ガバナンスを強化し、AI駆動型の洞察を加速するための強力で柔軟なプラットフォームを手に入れることができます。これらの進歩は、今日のデータ駆動型経済における意思決定の迅速化、リスクの軽減、イノベーションの基盤強化につながります。