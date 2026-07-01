IBM® SQL Data Insights Proで、AI駆動型のデータ洞察の統合と管理が容易に

IBM® SQL Data Insights Proの最新アップデートにより、組織はIBM® Z上で直接AIを使用して、企業データに隠されたパターン、類似性、関係を発見することができます。
今年の初め、2026年3月に、当社はAIをデータに直接導入するIBM® SQL Data Insights Proをリリースしました。これにより、組織は使い慣れたSQLインターフェースを使用して、ミッションクリティカルな情報をその場で分析できるようになります。その結果、より迅速な洞察が得られ、複雑さが軽減され、すでにビジネスを運営しているシステムでAIを運用できるようになります。
業種・業務全体にわたって、組織は膨大な量の価値の高いデータを保有しており、それらのデータはDb2 for z/OS、IMS、VSAMなどのコア・システム内に閉じ込められていることがよくあります。これらのデータは、金融取引やサプライチェーンから顧客記録や規制報告に至るまで、クリティカルなビジネス・オペレーションを強化します。しかし、従来の分析アプローチでは、このデータを新しいプラットフォームに移動する必要があるため、レイテンシー、コスト、リスク、ガバナンスの課題が生じます。
SQL Data Insights Proは、そのモデルを変革します。
AI搭載の類似性分析、セマンティック検索、パターン検知をデータが存在する場所に直接埋め込むことで、組織は次のことが可能になります。
これにより、AIを実験としてではなく、日常のビジネス・オペレーションに統合されたものとして活用します。SQL Data Insights ProはDb2 for z/OSデータの分析に採用されています。一方、企業ではワークフローの統合を容易にし、本番環境でのチームの管理とトラブルシューティングを簡素化するために、すべてのコア・データ・ソースにわたるより広い洞察を必要とするようになっています。
SQL Data Insights Proは、IBM® Data Virtualization Manager（DVM）と連携して動作することで、IMSやVSAMなどのより広範なエンタープライズ・データ・ソースにAI駆動型の分析機能を拡張します。これらを組み合わせることで、組織はAIを使用して多様なデータ・ソースをシームレスに分析し、構造化データと半構造化データのサイロを解消し、企業のビジネス・オペレーション全体でより豊富で包括的な洞察を得ることができるようになります。
これにより、クロスドメイン分析の新たな可能性が開かれ、チームはこれまでシステム間で隠されていた関係を明らかにすることができます。
SQL Data Insights Proは、Db2 for z/OSを超えて、IMSおよびVSAMを含むデータ仮想化を介してアクセスできるエンタープライズ・データを分析できるようになりました。つまり、組織は、データを移動したり変換したりすることなく、AI駆動型のパターン検知と類似性分析を、ミッションクリティカルなデータの広範なセットに適用できるということです。
これにより、より包括的な洞察、データ・サイロの削減、既存のデータ投資からの価値の向上が可能になります。
SQL Data Insights Proは、拡張されたREST APIとコマンドライン・インターフェイス（CLI）ベースのオペレーションをサポートします。これにより、企業がAI駆動型の洞察を企業アプリケーション、ビジネス・プロセス、オートメーションのフレームワークに組み込むことができるようになりました。
これにより、SQL Data Insights proの導入が加速し、管理オペレーションのオートメーションが容易になり、アプリやワークフローとの統合が簡素化され、エンジニアリング・チームの柔軟性が向上します。
本番環境でAIソリューションを運用するには、診断情報とオペレーション・ステータスに効率的にアクセスする必要があります。SQL Data Insights Proは、ユーザー・インターフェイスを通じて、オペレーション・ログおよびモデル・トレーニング・ログへの直接アクセスを提供する新しい統合ログ・ビューアーを導入しています。
これにより、監視とトラブルシューティングが簡素化され、問題の診断と解決が迅速化され、管理者とエンジニアリング・チームに対するオペレーションの透明性が向上し、エクスペリエンスが向上します。
このアップデートにより、SQL Data Insights Proは、IBM® Z上のミッションクリティカルな環境のAI搭載分析としての役割を強化します。インプレースAI処理と強化された統合およびオペレーションの可視性を組み合わせることで、組織はSQL Data Insights Proをより簡単にデプロイし、より効率的に運用できるようになります。同時に、AI駆動型の洞察をエンタープライズ・アプリケーションや、それに依存するビジネス・プロセスに近づけることができます。これらの主要な機能は、2026年6月26日から利用可能になります。
SQL Data Insights Proがエンタープライズ・データの隠れた洞察を発見し、それをビジネス・ワークフローに統合するのにどのように役立つかについて、興味はありますか。