IBM® SQL Data Insights Proで、AI駆動型のデータ洞察の統合と管理が容易に

今年の初め、2026年3月に、当社はAIをデータに直接導入するIBM® SQL Data Insights Proをリリースしました。これにより、組織は使い慣れたSQLインターフェースを使用して、ミッションクリティカルな情報をその場で分析できるようになります。その結果、より迅速な洞察が得られ、複雑さが軽減され、すでにビジネスを運営しているシステムでAIを運用できるようになります。

業種・業務全体にわたって、組織は膨大な量の価値の高いデータを保有しており、それらのデータはDb2 for z/OS、IMS、VSAMなどのコア・システム内に閉じ込められていることがよくあります。これらのデータは、金融取引やサプライチェーンから顧客記録や規制報告に至るまで、クリティカルなビジネス・オペレーションを強化します。しかし、従来の分析アプローチでは、このデータを新しいプラットフォームに移動する必要があるため、レイテンシー、コスト、リスク、ガバナンスの課題が生じます。

SQL Data Insights Proは、そのモデルを変革します。

AI搭載の類似性分析、セマンティック検索、パターン検知をデータが存在する場所に直接埋め込むことで、組織は次のことが可能になります。

顧客の行動パターンを特定してパーソナライゼーションを改善

サプライチェーンと物流における運用上の非効率性を発見

規制とコンプライアンス分析の迅速化

信頼できるリアルタイム・データを使用して、よりスマートな意思決定を推進

これにより、AIを実験としてではなく、日常のビジネス・オペレーションに統合されたものとして活用します。SQL Data Insights ProはDb2 for z/OSデータの分析に採用されています。一方、企業ではワークフローの統合を容易にし、本番環境でのチームの管理とトラブルシューティングを簡素化するために、すべてのコア・データ・ソースにわたるより広い洞察を必要とするようになっています。

SQL Data Insights Proは、IBM® Data Virtualization Manager（DVM）と連携して動作することで、IMSやVSAMなどのより広範なエンタープライズ・データ・ソースにAI駆動型の分析機能を拡張します。これらを組み合わせることで、組織はAIを使用して多様なデータ・ソースをシームレスに分析し、構造化データと半構造化データのサイロを解消し、企業のビジネス・オペレーション全体でより豊富で包括的な洞察を得ることができるようになります。

これにより、クロスドメイン分析の新たな可能性が開かれ、チームはこれまでシステム間で隠されていた関係を明らかにすることができます。