長期ログと短期間で実感できる効果：IBM Guardium Data Protection 12.2.1の新機能

長い間、データ保持は義務的な作業に過ぎませんでした。ログを保管し、要件を満たし、すべてを長年にわたって保存します。しかし、高コストで複雑なツールが必要で、日々の業務で得られる価値はほとんどありませんでした。今日のセキュリティーおよびコンプライアンスチームは、あらゆる面で強い圧力にさらされています。規制はますます厳しくなり、監査はより詳細になり、インシデントへの対応もより迅速に求められています。

ほとんどのチームはすでに、データが分散していること、監査が厳しくなっていること、そして3年前のアクセス要求への対応には数時間、場合によっては数日かかることを認識しています。ここで、これらの新機能が登場し、複雑さやコストを増やすことなく、作業を簡素化し、重要なデータをしっかりと管理できるようになります。