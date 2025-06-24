IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloudの提供開始

IBM Netezza as a Service の Bring Your Own Cloud（BYOC）は、クラウド・データおよび分析ソリューションに革新的な飛躍をもたらします。

この革新的なサービスは一般提供されており、企業が自社の仮想プライベート・クラウド（VPC）内にNetezzaを直接導入できるため、データ・セキュリティーが強化され、インフラストラクチャーの管理における柔軟性が向上します。BYOC導入モデルは、業界やグローバルな地域に関係なく、お客様の特定のニーズを満たすように調整されています。クラウド環境を柔軟に選択できるようになっています。Netezzaの機能を活用し、独自のクラウド環境内に導入することで、企業はクラウド・データと分析戦略を変革できます。

このソリューションは、NetezzaのPowerを利用しながらインフラストラクチャーの制御を維持したい組織にとって特に有益です。BYOC導入モデルは、既存のSaaSサービスと併せて選択肢を提供します。データ主権、規制遵守、独自のクラウド環境の管理の優先など、BYOCは魅力的なソリューションを提供します。

このサービスは、お客様の既存のクラウド環境とシームレスに連携します。堅固なフレームワークを提供し、スムーズな移行と操業の中断を最小限に抑えます。