IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloudの提供開始

2025年6月24日
IBM Netezza as a Service の Bring Your Own Cloud（BYOC）は、クラウド・データおよび分析ソリューションに革新的な飛躍をもたらします。
この革新的なサービスは一般提供されており、企業が自社の仮想プライベート・クラウド（VPC）内にNetezzaを直接導入できるため、データ・セキュリティーが強化され、インフラストラクチャーの管理における柔軟性が向上します。BYOC導入モデルは、業界やグローバルな地域に関係なく、お客様の特定のニーズを満たすように調整されています。クラウド環境を柔軟に選択できるようになっています。Netezzaの機能を活用し、独自のクラウド環境内に導入することで、企業はクラウド・データと分析戦略を変革できます。
このソリューションは、NetezzaのPowerを利用しながらインフラストラクチャーの制御を維持したい組織にとって特に有益です。BYOC導入モデルは、既存のSaaSサービスと併せて選択肢を提供します。データ主権、規制遵守、独自のクラウド環境の管理の優先など、BYOCは魅力的なソリューションを提供します。
このサービスは、お客様の既存のクラウド環境とシームレスに連携します。堅固なフレームワークを提供し、スムーズな移行と操業の中断を最小限に抑えます。
Netezza SaaS向けのBYOC製品には、魅力的な機能がいくつかあります。
データと分析の領域では、情報に基づいた迅速な意思決定を行う能力が最も重要です。IBM Netezza as a Service BYOCは、高性能の分析機能を提供することで、このニーズに対応します。この革新的なソリューションを採用することで、企業はデータ・セキュリティーを強化し、コンプライアンスを改善し、コストを最適化し、インフラストラクチャーの管理を維持できます。安全で柔軟なクラウド環境内で高度な分析機能を活用できるよう支援します。
企業が膨大な量のデータを生成し、それらのデータに依存し続ける中、IBM Netezza as a Service BYOCは、データ管理と分析の複雑さを次に進む上で極めて重要な役割を果たします。
今すぐクラウド・データと分析戦略を変革する次のステップを踏み出しましょう。