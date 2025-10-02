30周年を迎えたJava：IBMがJavaの未来を切り開く方法

IBM®は、エンタープライズ向けJavaを将来に向けて推進する、新しい4つのソリューションの魅力的なラインナップを発売します。
Javaの長年にわたる人気と影響力に匹敵するプログラミング言語は、ほとんどありません。Javaは発売以来30年近く経った現在でも、エンタープライズのバックエンド言語として第1位を維持しており、世界中の開発者による使用率では一貫して第2位または第3位にランクされています（TIOBE Index／RedMonkランキング）。
金融システムや官公庁・自治体向けアプリケーションの強化から、最新のAIワークロードの実現に至るまで、Javaの適応性と堅牢性は、エンタープライズITの要としての役割を確固たるものにしました。
Javaは、次の理由により成功を続けています。
ミッションクリティカルなワークロードを実行する企業にとって、こうした強みはリスクの低下、予測可能な性能、長期的な価値を意味します。
その強みにもかかわらず、Javaのランドスケープは発展しています。
企業には、ミッションクリティカルなアプリケーションへの投資を維持しながら、最新のクラウドネイティブ・アーキテクチャーの俊敏性を解き放つ方法が必要です。
IBMは、ミッションクリティカルなシステムを長期にわたって保護し、モダナイゼーションを加速させ、ハイブリッドクラウドとAI駆動型ワークロード全体にわたる大胆で新しいイノベーションへの扉を開くことにより、エンタープライズ向けJavaでの可能性を再定義します。
IBMは、数十年にわたるリーダーシップに基づいて、お客様が現在の投資を保護および最適化し、独自のペースでモダナイズおよび拡張し、最先端のランタイムと開発ツールで新しいアプリケーションやマイクロサービスを導入できるようにすることで、エンタープライズ時代に向けてJavaを進化させています。
これは単に明かりを灯し続けるということではなく、進むべき道を明らかにすることです。エンタープライズ向けJava資産の未来は明るいだけではありません。無限に広がっているのです。この目的を達成するために、IBMはエンタープライズ向けJavaを将来に向けて推進する、エキサイティングな新しいソリューションのラインアップを発表します。
IBMは、既存のJava 8アプリケーションの安全性と準拠性を、お客様が必要とする限り維持することに尽力しています。
Java 8から新しいLTSバージョン（Java 11、17、21）や最新のランタイム環境への移行は、リソースを大量に必要とする可能性があります。IBMは、プロセスを自動化および簡素化し、以下を実現するテクノロジーを提供しています。
JSphere Suiteを使用すると、エンタープライズ・アプリケーションをどこに導入するかに関係なく、モダナイゼーションへと迅速に推進できます。このトランスフォーメーションの中心にあるのが、Application Modernization Accelerator（AMA）です。これは、移行を正確に評価、計画、実行するためのコマンド・センターです。
AMAは、アプリケーション資産全体の明確なデータ駆動型ビューを提供し、ターゲットのランタイム環境に到達するための労力、コスト、複雑さを明らかにします。さらに、IDEに直接統合することで、計画の枠を超え、移行を自動化し、開発を加速し、想像以上に早くアプリケーションを新しい環境で実行できるようになります。その結果、ダウンタイムを最小限に抑え、俊敏性を最大限に高め、中断のない最新のJavaランタイムに直接到達できます。
IBMは、ワークロードを実行するあらゆる場所でJavaを提供します。今日のニーズと将来のオンプレミス、クラウド、またはVMやコンテナ上での成長に合わせて構築された宛先ランタイムにより、進むべき道が明確になるとともに、テクノロジーのサポート態勢が万全に整います。
JSphere Suite for Javaの一部として提供されるこれらのツールは、オンプレミス、パブリッククラウド、エッジを問わず、一貫したクラウドネイティブなJavaエクスペリエンスを実現し、将来を見据えたアプリケーション・ストラテジーの策定に役立ちます。
Javaの次なる領域は、自律型かつAI駆動型のシステムです。
Quarkusは、エンタープライズ・クライアントの要求に合わせて最適化された、スケーラブルで安全なAI導入型のエージェント型AIアプリケーションを構築するチームをサポートするのに最適です。
エンタープライズ向けJavaの旅は最もエキサイティングな章に突入しており、IBMはお客様をその旅へとご案内します。IBMは、エンタープライズ・イノベーションにおける比類のないエクスペリエンスと確かな実績を生かして、お客様が現在必要な安定性と、今後必要となる変革的な機能を提供します。
現在のJava資産の保護と最適化から、前例のない規模でのモダナイゼーションの自動化、クラウドネイティブの性能とAI搭載のアプリケーションを実現するまで、IBMのJSphere Suiteは、自信を持って迅速に動き出すためのツールを提供します。これは単なるアップグレードではありません。Javaがビジネスにもたらす可能性の改革です。
ITリーダーにとって、何を選択するかは明らかです。今を捉え、IBMのイノベーションを活用し、今後30年間のJavaをこれまで以上に強力なものにしましょう。エンタープライズ向けJavaの未来はここにあります。IBMを活用すれば、ミッションクリティカルな投資を保護し、迅速にモダナイズし、クラウドネイティブとAIのイノベーションの次の波を主導できます。Javaのこれからの30年を共に構築しましょう。
アプリ開発ロードマップ・セッション：2966（10月7日火曜日午前10時30分）
Javaの未来を守るためのIBMの取り組みについて詳しくはこちら