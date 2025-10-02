AI（人工知能） ITの自動化

30周年を迎えたJava：IBMがJavaの未来を切り開く方法

出版された 10/02/2025

著者

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM®は、エンタープライズ向けJavaを将来に向けて推進する、新しい4つのソリューションの魅力的なラインナップを発売します。

Javaの長年にわたる人気と影響力に匹敵するプログラミング言語は、ほとんどありません。Javaは発売以来30年近く経った現在でも、エンタープライズのバックエンド言語として第1位を維持しており、世界中の開発者による使用率では一貫して第2位または第3位にランクされています（TIOBE IndexRedMonkランキング）。

金融システムや官公庁・自治体向けアプリケーションの強化から、最新のAIワークロードの実現に至るまで、Javaの適応性と堅牢性は、エンタープライズITの要としての役割を確固たるものにしました。

Javaが依然としてリードしている理由

Javaは、次の理由により成功を続けています。

  • プラットフォームの独立性：Javaのスローガンである「一度書けば、どこでも動く」は、ハイブリッドクラウドの世界ではさらに重要になります。
  • エンタープライズ・グレードのセキュリティーと信頼性：規制対象の業種・業務で実証されているJavaは、フォーチュン500企業の90％以上に利用されています。
  • 大規模なエコシステム：数百万人の開発者、膨大なライブラリー、数十年にわたる最適化により、2026年までに1,900万近くのJava開発者の雇用が創出されます。
  • 互換性の保証：定期的に書き換えることなく、アプリケーションの寿命を保証します。

ミッションクリティカルなワークロードを実行する企業にとって、こうした強みはリスクの低下、予測可能な性能、長期的な価値を意味します。

依然として重要な4つの課題

その強みにもかかわらず、Javaのランドスケープは発展しています。

  1. 古いバージョンのソフトウェア（Java 8など）の保守コストの上昇。
  2. 大規模なモノリシック・アプリケーションとオープンソース・ライブラリーの移行の複雑さ。
  3. ハイブリッドクラウドとAI駆動型ワークロードのモダナイズによる圧力。
  4. 従来のJavaテクノロジーと新興のJavaテクノロジーの両方におけるスキル・ギャップ。

企業には、ミッションクリティカルなアプリケーションへの投資を維持しながら、最新のクラウドネイティブ・アーキテクチャーの俊敏性を解き放つ方法が必要です。

次の30年：IBMとともにJavaの未来を守るためのイノベーション

IBMは、ミッションクリティカルなシステムを長期にわたって保護し、モダナイゼーションを加速させ、ハイブリッドクラウドとAI駆動型ワークロード全体にわたる大胆で新しいイノベーションへの扉を開くことにより、エンタープライズ向けJavaでの可能性を再定義します。

IBMは、数十年にわたるリーダーシップに基づいて、お客様が現在の投資を保護および最適化し、独自のペースでモダナイズおよび拡張し、最先端のランタイムと開発ツールで新しいアプリケーションやマイクロサービスを導入できるようにすることで、エンタープライズ時代に向けてJavaを進化させています。

これは単に明かりを灯し続けるということではなく、進むべき道を明らかにすることです。エンタープライズ向けJava資産の未来は明るいだけではありません。無限に広がっているのです。この目的を達成するために、IBMはエンタープライズ向けJavaを将来に向けて推進する、エキサイティングな新しいソリューションのラインアップを発表します。

1. 企業の安定性のための拡張サポート

IBMは、既存のJava 8アプリケーションの安全性と準拠性を、お客様が必要とする限り維持することに尽力しています。

  • オープンソース・ライブラリーのサポート：コミュニティー・サポート終了後も、Java 8でアプリを安全に実行できます。サポートと修正プログラムには、「ドロップイン」のセキュリティー修正プログラムとIBM SLAを使用して、既存のアプリケーションでSpring Boot／FrameworkとStrutsを引き続き使用します。
  • Java 8サポートの拡張：コミュニティーのスケジュールを大幅に超えるもので、複雑な依存関係により即時のアップグレードが困難な組織にとって非常に重要です。
  • IBM Semeru Runtimes：長期サポート（LTS）を備えたJava SE（OpenJ9）の安全な実稼働グレードのビルドです。

2. モダナイゼーション・ツール：作業の最大95％を自動化

Java 8から新しいLTSバージョン（Java 11、17、21）や最新のランタイム環境への移行は、リソースを大量に必要とする可能性があります。IBMは、プロセスを自動化および簡素化し、以下を実現するテクノロジーを提供しています。

  • 既存のコードベースを分析し、必要な変更を特定します。資産を視覚化し、アプリケーションとそれらが活用しているメッセージング、ライブラリー、データ・ソースを評価します。
  • 各アプリケーションの適切な移行先ランタイム環境とスケジュールを計画して優先順位を付け、資産内の各アプリケーションに最適なものを決定します。
  • コードの更新と構成の調整を自動化し、手作業による移行作業を最大95％削減します。
  • IDEおよびCI/CDパイプラインに統合して、開発、テスト、運用全体にわたるデプロイメントを合理化します。

JSphere Suiteを使用すると、エンタープライズ・アプリケーションをどこに導入するかに関係なく、モダナイゼーションへと迅速に推進できます。このトランスフォーメーションの中心にあるのが、Application Modernization Accelerator（AMA）です。これは、移行を正確に評価、計画、実行するためのコマンド・センターです。

AMAは、アプリケーション資産全体の明確なデータ駆動型ビューを提供し、ターゲットのランタイム環境に到達するための労力、コスト、複雑さを明らかにします。さらに、IDEに直接統合することで、計画の枠を超え、移行を自動化し、開発を加速し、想像以上に早くアプリケーションを新しい環境で実行できるようになります。その結果、ダウンタイムを最小限に抑え、俊敏性を最大限に高め、中断のない最新のJavaランタイムに直接到達できます。

3. ハイブリッドクラウドJava：クラウドネイティブ機能をあらゆる場所で提供

IBMは、ワークロードを実行するあらゆる場所でJavaを提供します。今日のニーズと将来のオンプレミス、クラウド、またはVMやコンテナ上での成長に合わせて構築された宛先ランタイムにより、進むべき道が明確になるとともに、テクノロジーのサポート態勢が万全に整います。

  • Enterprise Application Services for Java（EASeJ）：クラウド内のLiberty上でJavaアプリケーションを構築、デプロイ、実行するのに役立つフルマネージドのIBMプラットフォームです。
  • Modernized Runtime Extension（MoRE）：WAS-ND管理を使用する従来のWebSphereアプリケーションとともに、WebSphere Application Server ND経由でLibertyワークロードを管理できるようにします。
  • IBM WebSphere Liberty：ハイブリッドおよびマルチクラウド環境のベアメタル、VM、コンテナで実行されるエンタープライズ向けJavaアプリケーション用の高速で柔軟な、開発者向けランタイムです。

JSphere Suite for Javaの一部として提供されるこれらのツールは、オンプレミス、パブリッククラウド、エッジを問わず、一貫したクラウドネイティブなJavaエクスペリエンスを実現し、将来を見据えたアプリケーション・ストラテジーの策定に役立ちます。

4. Javaをエージェント・アプリケーションに拡張

Javaの次なる領域は、自律型かつAI駆動型のシステムです。

  • IBMは、大規模言語モデル（LLM）やその他のAI機能をJavaアプリケーションに直接統合するために、クラウドネイティブのJavaランタイムとツールの進化を進めています。
  • エージェント・アーキテクチャー（動的な環境で推論、決定、動作するアプリケーション）をサポートします。
  • フレームワーク・レベルの機能強化により、IBMのJavaソリューションがエンタープライズAIワークロードの信頼できるバックボーンとなるようにします。

Quarkusは、エンタープライズ・クライアントの要求に合わせて最適化された、スケーラブルで安全なAI導入型のエージェント型AIアプリケーションを構築するチームをサポートするのに最適です。

これまでで最もエキサイティングな章に突入

エンタープライズ向けJavaの旅は最もエキサイティングな章に突入しており、IBMはお客様をその旅へとご案内します。IBMは、エンタープライズ・イノベーションにおける比類のないエクスペリエンスと確かな実績を生かして、お客様が現在必要な安定性と、今後必要となる変革的な機能を提供します。

現在のJava資産の保護と最適化から、前例のない規模でのモダナイゼーションの自動化、クラウドネイティブの性能とAI搭載のアプリケーションを実現するまで、IBMのJSphere Suiteは、自信を持って迅速に動き出すためのツールを提供します。これは単なるアップグレードではありません。Javaがビジネスにもたらす可能性の改革です。

ITリーダーにとって、何を選択するかは明らかです。今を捉え、IBMのイノベーションを活用し、今後30年間のJavaをこれまで以上に強力なものにしましょう。エンタープライズ向けJavaの未来はここにあります。IBMを活用すれば、ミッションクリティカルな投資を保護し、迅速にモダナイズし、クラウドネイティブとAIのイノベーションの次の波を主導できます。Javaのこれからの30年を共に構築しましょう。

TechXchange 2025でさらに詳しく見る

エキサイティングなJavaラインナップはこちら

アプリ開発ロードマップ・セッション：2966（10月7日火曜日午前10時30分）

Javaの未来を守るためのIBMの取り組みについて詳しくはこちら

JSphere Suite for Javaポートフォリオはこちら

