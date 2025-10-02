30周年を迎えたJava：IBMがJavaの未来を切り開く方法

IBMは、ミッションクリティカルなシステムを長期にわたって保護し、モダナイゼーションを加速させ、ハイブリッドクラウドとAI駆動型ワークロード全体にわたる大胆で新しいイノベーションへの扉を開くことにより、エンタープライズ向けJavaでの可能性を再定義します。

IBMは、数十年にわたるリーダーシップに基づいて、お客様が現在の投資を保護および最適化し、独自のペースでモダナイズおよび拡張し、最先端のランタイムと開発ツールで新しいアプリケーションやマイクロサービスを導入できるようにすることで、エンタープライズ時代に向けてJavaを進化させています。

これは単に明かりを灯し続けるということではなく、進むべき道を明らかにすることです。エンタープライズ向けJava資産の未来は明るいだけではありません。無限に広がっているのです。この目的を達成するために、IBMはエンタープライズ向けJavaを将来に向けて推進する、エキサイティングな新しいソリューションのラインアップを発表します。