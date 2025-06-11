2025年6月11日
データ・ガバナンスは従来、広範囲の手作業でのプロセスと調整を伴う厳しい作業でした。watsonx.data intelligenceによるデータ・インテリジェンス機能の革新的な進化により、IBMは生成AIを活用したデータ・ガバナンス、データ・リネージュ、データ品質、データ製品管理の新時代を切り開きます。
watsonx.data intelligenceの中核にあるのは、AIを搭載した一連のアクセラレーターを通じて、実用的かつ効果的なエンタープライズ・ワークフローを提供するという運用原則です。この取り組みは、データ・ガバナンス、リネージュ、品質、およびデータ製品に関するIBMの広範な専門知識を統合し、次世代の情報アーキテクチャーの基盤を整えます。watsonx.data intelligenceは、構造化データと非構造化データの両方のキュレーション、管理、配信を簡素化することで、組織の進化するニーズに対応します。
watsonx.data intelligenceは、単にAI機能を増やすだけではありません。クライアントのニーズに合った機能を優先することに重点を置きます。この合理化されたアプローチにより、中小企業の関与が減ってパフォーマンスが向上し、組織の継続的な管理が容易になり、リソースがより戦略的な活動に解放されます。
watsonx.data intelligenceは、AI搭載の用語集の生成、メタデータの強化、インテリジェントな検索、そしてData Intelligence Assistantによってデータ・ガバナンスを再定義します。これらの新しい機能は、生産性を向上させ、業種・業務規制へのコンプライアンスを簡素化し、有意義なデータをビジネスに提供するために設計されています。
AI対応データの需要はかつてないほど高まっています。IDCによると、83%の組織が生成AIに対応するため、データストラテジーを刷新しました。この変化にもかかわらず、断片化されたデータ・スタックと厳しい業種規制が、データリーダーを悩ませ続けています。watsonx.data intelligenceは、これらの課題に対する総合的なソリューションを提供し、組織がガバナンス、品質、リネージュ、データ共有プロセスを効率的に管理し、持続可能な成長とイノベーションを促進できるようにします。
watsonx.data intelligenceは単なるツール・スイートではありません。watsonx.dataとの統合は、ハイブリッド・アーキテクチャー、データ・タイプ、データ・スタック全体にわたるエンドツーエンドのデータ・インテリジェンスを実現するように設計されています。統一されたユーザー・エクスペリエンスを備えたIBMの共有プラットフォーム・サービス上に構築されているため、データ実務者にとって今までにはなかった生産性が実現します。
データ管理は従来、広範囲の手作業や調整を伴う負担の大きい作業でした。watsonx.data intelligenceは、AI搭載の用語集の生成、メタデータのエンリッチメント、インテリジェントな検索、およびDatta Intelligence Assistantによってこの状況に革命をもたらします。これらの機能は、データ・インテリジェンスが、生産性を向上させ、業種・業務規制への準拠を簡素化し、組織が生成AIを活用できるように設計された実際のワークフローを解き放つ方法を強調します。watsonx.data intelligenceは、LLM、生成AI、AIの最近の進歩を活用しながらイノベーションを推進し、価値実現までの時間を短縮し、競争上の優位性を獲得しながら、複雑化し続ける現代のデータ環境をナビゲートできるようサポートします。
watsonx.data intelligenceがもたらすトランスフォーメーションを直接体験し、詳細情報やデモを入手したり、コンサルティングをスケジュールできます。