watsonx.data intelligenceの中核にあるのは、AIを搭載した一連のアクセラレーターを通じて、実用的かつ効果的なエンタープライズ・ワークフローを提供するという運用原則です。この取り組みは、データ・ガバナンス、リネージュ、品質、およびデータ製品に関するIBMの広範な専門知識を統合し、次世代の情報アーキテクチャーの基盤を整えます。watsonx.data intelligenceは、構造化データと非構造化データの両方のキュレーション、管理、配信を簡素化することで、組織の進化するニーズに対応します。

watsonx.data intelligenceは、単にAI機能を増やすだけではありません。クライアントのニーズに合った機能を優先することに重点を置きます。この合理化されたアプローチにより、中小企業の関与が減ってパフォーマンスが向上し、組織の継続的な管理が容易になり、リソースがより戦略的な活動に解放されます。