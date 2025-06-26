IBM TurbonomicのTop Actionsのご紹介：よりスマートなクラウドの最適化はここから始まる

2025年6月26日
最適化の取り組みを簡素化し、加速するために設計されたIBM Turbonomicの機能Top Actionsの開始を発表できることを嬉しく思います。
Top Actionsは、クラウド環境全体で最も影響力があり、中断を伴わないアクションを迅速に特定し、優先順位を付けるのに役立つスマートで直感的な機能です。スマートなアクション・ランキングと事前定義されたカテゴリーを活用することで、Top Actionsでは、明確にグループ化されランク付けされた最も価値のある推奨事項を表示するので、お客様は自信を持って迅速に意思決定を行うことができます。
CloudOpsチームは、大量の推奨事項に埋もれないよう性能を最適化し、コストを削減するというプレッシャーに常にさらされています。Turbonomicユーザーから、このプラットフォームは最適化のための強力な洞察が得られるものの、その膨大なアクションには圧倒されるという声が届いていました。優先順位を付ける明確な方法がなければ、クリティカルな性能改善やコスト削減の機会を逃してしまう可能性があります。
Top Actionsでは、以下の方法でこれらの課題に正面から対処します。
推奨事項のフィルタリングに費やす時間が短縮され、価値の実現にかかる時間が増えます。
初期のテストでは、Top Actionsを使用している顧客から、最適化タスクの実行までの時間が短縮されたと報告され、多くの企業から意思決定に対する信頼性が向上したという報告を受けました。最も関連性の高いアクションを最初に提示することで、チームは決断力を持って行動し、大規模なクラウド環境にしばしば伴う分析の麻痺を回避できます。この効率化は、ROIを加速させるだけでなく、動的なクラウドオペレーションでチームがアジャイル性を保つのにも役立ちます。
Top Actionsは、Turbonomicアクションを実行し、測定可能な結果を推進する責任を負うCloudOpsプロフェッショナル向けに構築されています。目標がクラウド関連の支出を削減することであろうと、サービスの中断を防ぐことであろうと、企業は最も重要なことに集中できるようになります。
CloudOpsのリーダーが次のことを共有してくれました。「Top Actionsの前には、どの推奨事項を最初に実行すべきかを考えるのに多大な時間を費やしていました。今では、性能であれコスト削減であれ、最も影響力のあるアクションは目の前にあり、明確に優先順位が付けられており、簡単に実行できます」
Top Actionsが、TurbonomicのCloudホームページで利用できるようになりました。ログインするだけで、新しいウィジェットの動作を確認できます。Turbonomicのドキュメンテーションにアクセスして、開始方法の詳細を確認することもできます。
最初のリリースではクラウドのアクションに焦点を当てていますが、すでに他の環境へのサポートの拡大にも取り組んでいます。