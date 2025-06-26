IBM TurbonomicのTop Actionsのご紹介：よりスマートなクラウドの最適化はここから始まる

CloudOpsチームは、大量の推奨事項に埋もれないよう性能を最適化し、コストを削減するというプレッシャーに常にさらされています。Turbonomicユーザーから、このプラットフォームは最適化のための強力な洞察が得られるものの、その膨大なアクションには圧倒されるという声が届いていました。優先順位を付ける明確な方法がなければ、クリティカルな性能改善やコスト削減の機会を逃してしまう可能性があります。

Top Actionsでは、以下の方法でこれらの課題に正面から対処します。

最小限のリスクですぐに実行できる「バリアフリー」のアクションを強調

パフォーマンスやコスト削減などの目標によるアクションを分類

カテゴリーごとに上位5つのアクションの合理化された要約を表示し、詳細を調べるための選択肢を提示

推奨事項のフィルタリングに費やす時間が短縮され、価値の実現にかかる時間が増えます。

初期のテストでは、Top Actionsを使用している顧客から、最適化タスクの実行までの時間が短縮されたと報告され、多くの企業から意思決定に対する信頼性が向上したという報告を受けました。最も関連性の高いアクションを最初に提示することで、チームは決断力を持って行動し、大規模なクラウド環境にしばしば伴う分析の麻痺を回避できます。この効率化は、ROIを加速させるだけでなく、動的なクラウドオペレーションでチームがアジャイル性を保つのにも役立ちます。