IBM® Expert LabsのSterling OMS Agentic AI Activation Packageの紹介

OMS Agentic AIツールキットは、Sterling OMSと統合された事前構築済みのエージェントのセットを提供し、Sterling Intelligent Promisingなどのサポート・サービスを提供します。これらのエージェントは以下のことができます。

注文、在庫、フルフィルメントに関する運用上の質問への回答

頻繁なOMSタスクの実行

モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）経由のやり取り

watsonx Orchestrateを通じた、より広範なエンタープライズ・ワークフローへの参加

最前線とバックオフィスのチームに対する一貫したサポートの提供

組織は、顧客対応の性能とフルフィルメントの信頼性を向上させながら、手作業による負担を短期間で削減できます。

これらの成果には、次のようなものがあります。