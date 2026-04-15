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AI（人工知能） ITの自動化

IBM® Expert LabsのSterling OMS Agentic AI Activation Packageの紹介

Sterling OMS内でAIエージェントを有効化することで、組織は企業全体でより広範なオートメーション基盤を構築できます。

公開日 2026年04月15日

IBM® Expert Labsは、Sterling Order Management System（OMS）Agentic AI Activation Packageを発表しました。これは、Sterling OMSにすぐに使えるAIエージェントを直接導入できる、迅速な導入を可能にするサービスです。これらのエージェントは、問い合わせに応答し、一般的なオペレーションを実行し、日常的なタスクを自動化することができます。例えば、組織は手作業を削減し、約束の精度を向上させ、より良い顧客体験を提供できるように支援します。

エージェント型AIがビジネス・オペレーションを再定義
 

今日の小売およびB2B組織は、ますますオムニチャネル環境の複雑化、顧客の期待の高まり、効率的な運営に対するプレッシャーの高まりに直面しています。競争力を維持するためには、企業は洞察を提供するだけでなく、行動するシステムを必要としています。

IBM® Institute for Business Valueの調査によると、組織はエージェント型AI運用モデルを採用しつつあり、自律的なソフトウェア・エージェントが意思決定、実行、継続的な最適化において人間をサポートしています。経営陣は、これらのAIエージェントが近い将来、トランザクション・ワークフローの実行を開始し、運用上の速度を向上させると予想しています。この有効化パッケージにより、Sterling OMSはこのトランスフォーメーションを最大限に活用できるようになりました。

すぐに使えるOMS AIエージェントで価値を加速

OMS Agentic AIツールキットは、Sterling OMSと統合された事前構築済みのエージェントのセットを提供し、Sterling Intelligent Promisingなどのサポート・サービスを提供します。これらのエージェントは以下のことができます。

  • 注文、在庫、フルフィルメントに関する運用上の質問への回答
  • 頻繁なOMSタスクの実行
  • モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）経由のやり取り
  • watsonx Orchestrateを通じた、より広範なエンタープライズ・ワークフローへの参加
  • 最前線とバックオフィスのチームに対する一貫したサポートの提供

組織は、顧客対応の性能とフルフィルメントの信頼性を向上させながら、手作業による負担を短期間で削減できます。

これらの成果には、次のようなものがあります。

OMS AIエージェントを迅速にデプロイ
 

有効化パッケージは、クライアントのOMSおよびSIPエコシステム内で構成および接続されたAIエージェントのデプロイメントを可能にします。IBM® Expert Labsは、エージェントが適切に統合され、運用ニーズに合わせて調整されていることを確認し、信頼性の高い実行とより迅速なROIを実現します。

企業全体にわたるエージェント型AIの基盤
 

Sterling OMS内でAIエージェントを有効化することで、組織は企業全体でより広範なオートメーション基盤を構築できます。エージェント型AIツールキットとwatsonx Orchestrateを通じて、OMSはカスタマー・サービス、サプライチェーンの調整、運用効率を向上させるマルチシステム・ワークフローに積極的に参加しています。

これらのサービスは、ベスト・プラクティスに基づいた、より迅速かつ予測可能な成果をもたらし、Sterling OMSとAIに関する深い専門知識と、将来の成長に向けた拡張性の高い基盤を融合させています。組織は、時間をかけてエージェント型AIを拡張するために必要な知識と自信を構築しながら、即座に価値を得ることができます。

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Jaydev Hari

Product Manager

Axel Dudler

Worldwide Practice Leader OMS Expert Labs