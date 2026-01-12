Rapid AI Security Assessmentの導入：IBMとPalo Alto Networks社でAIイノベーションを保護

この2週間のアセスメントでは、クラウド環境全体のAIセキュリティー・リスクを発見、評価、優先順位付けするための構造的なアプローチが提供されます。
IBM® Consulting Cyber Security Servicesは、Palo Alto Networks Prisma AIRSと連携して、AIセキュリティー・リスクを明らかにするために設計された、専門家が焦点を絞った取り組みであるRapid AI Security Assessmentをわずか2週間で導入しています。
AIの急速な導入に伴い、新たなリスクが生まれます。IAMロールの設定ミス、シャドーAIのデプロイメント、分断されたセキュリティー・ツールによって、組織は侵害、コンプライアンスのギャップ、運用の中断にさらされる可能性があります。IBMのデータ侵害のコストに関する調査によると、AI関連の侵害を報告した組織の97%は適切なアクセス制御を欠いており、シャドーAIのデプロイメントは侵害コストを670,000米ドル増加させる可能性があります。
企業がこれらの課題に対処できるよう、この2週間のアセスメントでは、クラウド環境全体でAIセキュリティーリスクを発見、評価、優先順位付けするための構造的アプローチを提供します。IBMの実証済みの手法と、業界で最も包括的なAIセキュリティプラットフォームであるPrisma AIRSを活用したアセスメントでは、以下が実現します。
アセスメントが完了すると、以下を受け取ります。
Rapid AI Security Assessmentは、組織に以下を提供します。
IBMが共同で展開するRapid AI Security Assessmentは、IBMの提供方法とPrisma AIRSを1つのエンゲージメントに統合することで、オンボーディング、アクセス、レポート作成を合理化し、複数のツールやチームを連携させることなく、より迅速かつ明確な洞察を得られるようにしています。
IBMの世界規模のデリバリー・ネットワークには、Palo Alto Networks社の認定資格を持つ専門家が配置されており、すべての地域に一貫した品質と専門知識を提供しながら、地域の規制や企業の慣例に合わせた提案を行っています。
Palo Alto Networks社の高度なAIセキュリティ機能と、IBMの運用リーチおよびロジスティクスを組み合わせることで、クライアントはマルチクラウド環境全体でより強力な保護範囲、より高いソリューションの可用性、信頼性の高いパフォーマンスを実現できます。
IBMとPalo Alto Networks社は、2週間のRapid AI Security Assessmentを実施して、AIのデプロイメントを保護し、責任あるイノベーションのための強固な基盤を構築します。