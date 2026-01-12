Rapid AI Security Assessmentの導入：IBMとPalo Alto Networks社でAIイノベーションを保護

IBMが共同で展開するRapid AI Security Assessmentは、IBMの提供方法とPrisma AIRSを1つのエンゲージメントに統合することで、オンボーディング、アクセス、レポート作成を合理化し、複数のツールやチームを連携させることなく、より迅速かつ明確な洞察を得られるようにしています。

IBMの世界規模のデリバリー・ネットワークには、Palo Alto Networks社の認定資格を持つ専門家が配置されており、すべての地域に一貫した品質と専門知識を提供しながら、地域の規制や企業の慣例に合わせた提案を行っています。

Palo Alto Networks社の高度なAIセキュリティ機能と、IBMの運用リーチおよびロジスティクスを組み合わせることで、クライアントはマルチクラウド環境全体でより強力な保護範囲、より高いソリューションの可用性、信頼性の高いパフォーマンスを実現できます。