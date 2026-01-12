AI（人工知能） ITの自動化

Rapid AI Security Assessmentの導入：IBMとPalo Alto Networks社でAIイノベーションを保護

この2週間のアセスメントでは、クラウド環境全体のAIセキュリティー・リスクを発見、評価、優先順位付けするための構造的なアプローチが提供されます。

公開日 2026年01月12日
ページの左半分にカラフルなドット、中央に錠のシンボル、右側に白黒のドットがあるデジタル・イラスト

IBM® Consulting Cyber Security Servicesは、Palo Alto Networks Prisma AIRSと連携して、AIセキュリティー・リスクを明らかにするために設計された、専門家が焦点を絞った取り組みであるRapid AI Security Assessmentをわずか2週間で導入しています。

迅速なAI Security Assessmentとは

AIの急速な導入に伴い、新たなリスクが生まれます。IAMロールの設定ミス、シャドーAIのデプロイメント、分断されたセキュリティー・ツールによって、組織は侵害、コンプライアンスのギャップ、運用の中断にさらされる可能性があります。IBMのデータ侵害のコストに関する調査によると、AI関連の侵害を報告した組織の97%は適切なアクセス制御を欠いており、シャドーAIのデプロイメントは侵害コストを670,000米ドル増加させる可能性があります。

企業がこれらの課題に対処できるよう、この2週間のアセスメントでは、クラウド環境全体でAIセキュリティーリスクを発見、評価、優先順位付けするための構造的アプローチを提供します。IBMの実証済みの手法と、業界で最も包括的なAIセキュリティプラットフォームであるPrisma AIRSを活用したアセスメントでは、以下が実現します。

  • AI Infrastructureのディスカバリーとインベントリー（AI-BOM）：対象環境全体にわたるAIモデル、エージェント、アプリケーション、エコシステム・コンポーネントの包括的な検出。
  • シャドーAIの検出：不正なデプロイメントとポリシー違反を迅速に特定します。
  • セキュリティー体制の評価：AIワークロード全体の構成ミス、脆弱性、コンプライアンス・ギャップを評価します。
  • 実行可能なロードマップ：NIST AI RMF、欧州AI規制法、ISO/IEC 42001などのフレームワークに準拠し、優先順位付けされた推奨事項を受け取ります。

アセスメント完了の主な成果

アセスメントが完了すると、以下を受け取ります。

  • AI資産インベントリー・レポート（AI-BOM）：AIモデル、エージェント、アプリケーションの構造化されたインベントリー。
  • 詳細なリスク・レポート：設定ミス、脆弱性、コンプライアンス・ギャップの特定。
  • エグゼクティブ・リードアウト：リスク軽減とガバナンス強化のための優先順位付けされた実行可能な推奨事項。

Rapid AI Security Assessmentが重要な理由

Rapid AI Security Assessmentは、組織に以下を提供します。

  • 露出されたAI資産とシャドーAIのデプロイメントを可視化します。
  • 主要なセキュリティー・リスクとコンプライアンス・ギャップを理解します。
  • イノベーションを遅らせることなく、リスクを軽減し、ガバナンスを改善するための措置を即座に講じます。

IBMとPalo Alto Networks社を選ぶ理由

IBMが共同で展開するRapid AI Security Assessmentは、IBMの提供方法とPrisma AIRSを1つのエンゲージメントに統合することで、オンボーディング、アクセス、レポート作成を合理化し、複数のツールやチームを連携させることなく、より迅速かつ明確な洞察を得られるようにしています。

IBMの世界規模のデリバリー・ネットワークには、Palo Alto Networks社の認定資格を持つ専門家が配置されており、すべての地域に一貫した品質と専門知識を提供しながら、地域の規制や企業の慣例に合わせた提案を行っています。

Palo Alto Networks社の高度なAIセキュリティ機能と、IBMの運用リーチおよびロジスティクスを組み合わせることで、クライアントはマルチクラウド環境全体でより強力な保護範囲、より高いソリューションの可用性、信頼性の高いパフォーマンスを実現できます。

詳細はこちら

IBMとPalo Alto Networks社は、2週間のRapid AI Security Assessmentを実施して、AIのデプロイメントを保護し、責任あるイノベーションのための強固な基盤を構築します。

アセスメントを予約する

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM