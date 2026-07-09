IBM® Bob Premium Package for iの発表：IBM® iアプリケーションの開発とモダナイゼーションを加速

本日、IBMはIBM® Bob Premium Package for iの一般提供開始を発表します。これにより、AI搭載の開発機能とモダナイゼーション機能をIBM® iチームに直接提供します。
IBM® iアプリケーションのモダナイゼーションには、AI支援によるコーディングだけでは不十分です。長年にわたり蓄積されたビジネス・ロジックや専門言語に加え、エンタープライズ・チームがミッションクリティカルなシステムを安心してモダナイズするために使用するワークフローを理解するAIが必要です。
本日、IBMはIBM® Bob Premium Package for iの一般提供開始を発表します。これにより、AI搭載の開発機能とモダナイゼーション機能をIBM® iチームに直接提供します。IBM® Bobは、エンタープライズ開発者向けのAIファースト開発パートナーであり、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるモダナイゼーション・タスクの計画、実行、検証、管理を支援します。Premium Package for iは、ミッションクリティカルなIBM® iアプリケーション資産向けに設計されたIBM® i固有の機能をIBM® Bobに追加します。これらの機能は、RPG、COBOL、CL、Db2 for iに対応し、エンタープライズ・チームの実際のモダナイゼーション・ニーズを支えるIBM® iネイティブの開発ワークフローを提供します。
IBM® i開発者の実際の作業方法に合わせて設計されたPremium Package for iは、複雑なコードの理解、アプリケーションの生成とリファクタリング、ドキュメンテーションの作成、テストを支援します。これにより、チームは組織の業務を日々支えるビジネス・ロジックを維持しながら、モダナイゼーションを迅速かつ確実に進めることができます。
IBM® Bob Premium Package for iは、稼働中のIBM® i環境、ソース・メンバー、アプリケーション・コンテキストと直接連携するように設計されています。開発者はワークフロー内でコードの読み取り、書き込み、コンパイルを行えるため、連携していないツールにソースコードをコピーしたり、分断された開発環境を切り替えたりする必要が減ります。IBM® BobはIBM® iにネイティブ接続するため、AIによる支援は実際のアプリケーション構造とプラットフォーム・コンテキストに基づいて提供されます。これにより、精度の高い説明、整った出力、IBM® iの開発プラクティスに沿ったモダナイゼーションのガイダンスを得られます。AIをIBM® iのワークフローに直接組み込むことで、チームはミッションクリティカルなアプリケーションに必要な制御性と信頼性を維持しながら、安心して作業を迅速化できます。
アプリケーションのコンテキストを直接利用できることで、開発者がアプリケーションの動作を調査して文書化する時間を短縮できます。コンビニエンス・ストア向け流通企業M.R. Williams社のテクノロジー担当バイス・プレジデントであるJasmine Kaczmarek氏は、次のように述べています。「このツールを使い、わずか20分でレポートを調査し、フィールドのロジックを追跡して計算を理解し、問題の内容を文書化できました。前日にシニア開発者が6時間かけた作業を、私は18倍の速さで完了できました。」
Premium Package for iでは、IBM® iの一般的な開発タスクとモダナイゼーション・タスク向けに最適化された、厳選されたスキルとエージェント型ワークフローを提供します。これらの機能は、複雑なRPGプログラムやCOBOLプログラムの説明、固定形式RPGから自由形式RPGへの変換、モノリシック・アプリケーションのモジュール構造へのリファクタリング、RPG、CL、COBOL、DDSのコード生成、技術ドキュメンテーションの作成、検証を支援する単体テストの生成に役立ちます。
IBM® iチームは、汎用的なプロンプトや一貫性のない結果に頼ることなく、専門家が構築したスキルを利用して、結果の予測可能性、再現性、品質を高められます。エージェント型ワークフローは、理解と計画から実装、検証まで、複数ステップの開発タスクを導きます。これにより、開発者は主導権を維持しながら段階的にモダナイズできます。
データベース・モードでは、IBM® Bobがスキルとエージェント型ワークフローを通じて、IBM® i開発チームによるクエリーの分析、最適化、トラブルシューティングを支援し、SQLとレガシーDDSに関する高度な知識を提供します。このモードは、経験豊富なデータベース・エンジニアが不足しているIBM® i開発チームのスキル・ギャップを埋めます。
チームは、このソリューションによる計画立案支援の強化も実感しています。Wynne Systems社のERPサポート・アナリストであるBob Richardson氏は、次のように述べています。「IBM® Bobについてすぐに気づいたのは、他のAIと比べて提供される情報が非常に詳細な点です。特定のプロジェクトの計画策定と実行にAIを使うのが気に入っています。まったく同じプロンプトを与えると、IBM® Bobが作成する計画は常に、他のAIと比べて10倍も詳細でした。具体的な情報や詳しい説明が多く、プロジェクトの開始から完了までの各ステップを理解しやすくなりました。」
IBM® Bobは、大規模でドキュメンテーションのないコードベースに埋もれた知識を保全するうえでも役立ちます。Innovative Software Solutions社のシニア・プログラマーであるMarina Schwenk氏は、次のように述べています。「IBM® Bobを利用できるようになると、当社はすぐに9万行を超えるプログラムの文書化を開始しました。IBM® Bobは、すべての入出力とファイル構造に加え、プログラムの用途と重要なロジックを一覧化してラベルを付けることができました。何よりも、IBM® Bobが作成したドキュメンテーションを、IBM® iを使い始めたばかりの新人開発者に提供できました。」
IBM® iへのネイティブ接続、厳選されたスキル、エージェント型ワークフローを組み合わせたIBM® Bob Premium Package for iは、単なるコーディング・アシスタントではありません。Premium Package for iは、独立した機能を個別に追加するのではなく、専用に設計されたワークフロー、専門スキル、詳細なプラットフォーム・コンテキストを通じて、IBMが数十年にわたり培ったIBM® iの専門知識をIBM® Bobに組み込みます。これにより、チームは信頼性の高いアプリケーションを引き続き提供しながら、安心してモダナイゼーションを進められます。