IBM® Bob Premium Package for iの発表：IBM® iアプリケーションの開発とモダナイゼーションを加速

IBM® iアプリケーションのモダナイゼーションには、AI支援によるコーディングだけでは不十分です。長年にわたり蓄積されたビジネス・ロジックや専門言語に加え、エンタープライズ・チームがミッションクリティカルなシステムを安心してモダナイズするために使用するワークフローを理解するAIが必要です。

本日、IBMはIBM® Bob Premium Package for iの一般提供開始を発表します。これにより、AI搭載の開発機能とモダナイゼーション機能をIBM® iチームに直接提供します。IBM® Bobは、エンタープライズ開発者向けのAIファースト開発パートナーであり、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるモダナイゼーション・タスクの計画、実行、検証、管理を支援します。Premium Package for iは、ミッションクリティカルなIBM® iアプリケーション資産向けに設計されたIBM® i固有の機能をIBM® Bobに追加します。これらの機能は、RPG、COBOL、CL、Db2 for iに対応し、エンタープライズ・チームの実際のモダナイゼーション・ニーズを支えるIBM® iネイティブの開発ワークフローを提供します。

IBM® i開発者の実際の作業方法に合わせて設計されたPremium Package for iは、複雑なコードの理解、アプリケーションの生成とリファクタリング、ドキュメンテーションの作成、テストを支援します。これにより、チームは組織の業務を日々支えるビジネス・ロジックを維持しながら、モダナイゼーションを迅速かつ確実に進めることができます。