本日、IBMとCobalt Ironは、IBM Cloudの顧客向けにCompassを使用したSecure Automated Backupのグローバル・ローンチを発表できることを嬉しく思います。これは、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境にわたって自動化された最新の安全性の高いデータ保護を提供するという両社の共同コミットメントを大幅に拡大するものです。

IBM Power Virtual Server向けのCompassを使用したSecure Automated Backupの好調な採用を受けて、この新しい製品は、IBM Cloudとオンプレミスで実行されるさらに幅広いワークロードに、実績のあるエンタープライズ・グレードの保護を提供します。このサービス開始により、お客様はシームレスでフルマネージドのBackup-as-a-Serviceエクスペリエンスを手に入れることができ、バックアップ操作が大幅に簡素化され、クラウドの導入が加速されます。