データ・スタックの前でノートPCを手に立っている男性
AI（人工知能） ITの自動化

Compassによる安全な自動バックアップのご紹介

エンタープライズ・グレードのデータ保護が、さらに利用しやすくなりました。

公開日 2026年03月3日

本日、IBMとCobalt Ironは、IBM Cloudの顧客向けにCompassを使用したSecure Automated Backupのグローバル・ローンチを発表できることを嬉しく思います。これは、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境にわたって自動化された最新の安全性の高いデータ保護を提供するという両社の共同コミットメントを大幅に拡大するものです。

IBM Power Virtual Server向けのCompassを使用したSecure Automated Backupの好調な採用を受けて、この新しい製品は、IBM Cloudとオンプレミスで実行されるさらに幅広いワークロードに、実績のあるエンタープライズ・グレードの保護を提供します。このサービス開始により、お客様はシームレスでフルマネージドのBackup-as-a-Serviceエクスペリエンスを手に入れることができ、バックアップ操作が大幅に簡素化され、クラウドの導入が加速されます。

IBM Cloudのワークロードを保護するより迅速かつ簡単な方法

Compassを使用したSecure Automated Backupは、従来のバックアップ・インフラストラクチャーに関連していた複雑さを解消します。IBM Cloudカタログを通じて、お客様は次のことができるようになりました。

  • 摩擦のないセルフサービスエクスペリエンスで数分でデプロイできます
  • フルマネージドのBaaSモデルでバックアップ・インフラストラクチャーを排除
  • ワークロードと環境全体で保護ポリシーを自動化
  • Compassの直感的な管理インターフェースで瞬時の可視性を実現

管理するハードウェアがなく、手動で構成する必要もないため、組織はワークロードの保護を迅速に開始し、環境の成長に合わせてシームレスに拡張できます。

VPCをはるかに超えた保護

この新しいIBM Cloud BaaSサービスは、以下のような幅広いプラットフォームにわたって統一されたデータ保護エクスペリエンスをもたらします。

  • Windows、Linux on x86、macOS、AIX、IBM i、およびLinux on Power
  • IBM Power、x86、VMware
  • Db2、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、MongoDBなど

Compassはハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けに構築されているため、顧客はIBM Cloud内だけでなく、オンプレミスのインフラストラクチャーや、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Alibabaクラウドなどの主要なパブリッククラウドを横断してデータを保護することができます。すべてはシームレスに単一の管理インターフェースを通じて管理されます。

組み込みのエンタープライズ・クラスのセキュリティー

この新しいサービスの中核にあるのはセキュリティーです。Compassを使用したSecure Automated Backupは、Cobalt Ironの高度な機能とIBM Cloud Object Storage（COS）の業界をリードするレジリエンスを組み合わせ、以下を活用します。

  • 転送中および保存中の暗号化
  • ランサムウェアから防御する不変性
  • 耐久性のための消去コーディング
  • 安全なアクセス制御とIAM統合
  • オペレーションの保護されたZero Accessアーキテクチャー
  • 自動化されたコンプライアンス、保持、監査証跡

その結果、クリティカルなワークロードをランサムウェア、改ざん、運用エラーから保護するように設計された完全に保護された環境が実現します。

顧客が期待を寄せている理由

ハイブリッドおよびマルチクラウド・アーキテクチャーが標準になるにつれて、組織はあらゆるプラットフォームとクラウドで機能する、統合され自動化された継続性戦略を模索しています。Compassを使用したSecure Automated Backupは、以下を提供することでこのニーズに直接対応します。

  • 実行されるワークロード全体で一貫した保護
  • 自動化による運用労力の削減
  • サイバー・レジリエンスとコンプライアンスの向上
  • 管理するインフラストラクチャーが不要のクラウド・オンボーディングを迅速化

これは単なるクラウド間のバックアップではなく、企業全体向けの単一の統合データ保護プラットフォームです。

Cobalt Iron社のストラテジー担当副社長であるグレッグ・ティヴィス氏は次のように説明しています。「このリリースにより、お客様はIBM Cloud、その他のパブリッククラウド、世界中のデータセンターにわたるワークロードを、単一の簡素化されたエクスペリエンスを通じて保護できるようになりました」

全世界で発売中

Compassを使用したSecure Automated Backupは、ダラス、ワシントンDC、トロント、モントリオール、サンパウロ、フランクフルト、ロンドン、マドリッド、シドニー、東京、大阪、チェンナイなどの地域を含む、世界中のすべてのIBM Cloud Data Centersで即座に利用できるようになりました。ワークロードがどこにあっても、低レイテンシーのアクセスとグローバルに一貫したエンタープライズ・クラスの保護を利用できます。

イノベーションの成長するエコシステム

IBM Cloud Marketplaceで提供される400以上のエンタープライズ・ソリューションに加え、Fortune 500の95％、月間アクティブ・ユーザー数60万人以上が利用するこの新しいサービスにより、顧客の選択肢が広がり、調達が簡素化され、エンタープライズ・グレードのSaaSの主要な市場としてIBM Cloudが強化されます。

Compassを使用したSecure Automated BackupがIBM Cloudカタログから直接利用できるようになりました。ハイブリッド・マルチクラウド環境向けに構築された最新の自動化されたエンタープライズ・グレードのバックアップで、ワークロードの保護を開始できます。

Compassを使用したSecure Automated Backupの詳細はこちら

IBM CloudのCompassの詳細はこちら

Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing