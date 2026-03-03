エンタープライズ・グレードのデータ保護が、さらに利用しやすくなりました。
本日、IBMとCobalt Ironは、IBM Cloudの顧客向けにCompassを使用したSecure Automated Backupのグローバル・ローンチを発表できることを嬉しく思います。これは、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境にわたって自動化された最新の安全性の高いデータ保護を提供するという両社の共同コミットメントを大幅に拡大するものです。
IBM Power Virtual Server向けのCompassを使用したSecure Automated Backupの好調な採用を受けて、この新しい製品は、IBM Cloudとオンプレミスで実行されるさらに幅広いワークロードに、実績のあるエンタープライズ・グレードの保護を提供します。このサービス開始により、お客様はシームレスでフルマネージドのBackup-as-a-Serviceエクスペリエンスを手に入れることができ、バックアップ操作が大幅に簡素化され、クラウドの導入が加速されます。
Compassを使用したSecure Automated Backupは、従来のバックアップ・インフラストラクチャーに関連していた複雑さを解消します。IBM Cloudカタログを通じて、お客様は次のことができるようになりました。
管理するハードウェアがなく、手動で構成する必要もないため、組織はワークロードの保護を迅速に開始し、環境の成長に合わせてシームレスに拡張できます。
この新しいIBM Cloud BaaSサービスは、以下のような幅広いプラットフォームにわたって統一されたデータ保護エクスペリエンスをもたらします。
Compassはハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けに構築されているため、顧客はIBM Cloud内だけでなく、オンプレミスのインフラストラクチャーや、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Alibabaクラウドなどの主要なパブリッククラウドを横断してデータを保護することができます。すべてはシームレスに単一の管理インターフェースを通じて管理されます。
この新しいサービスの中核にあるのはセキュリティーです。Compassを使用したSecure Automated Backupは、Cobalt Ironの高度な機能とIBM Cloud Object Storage（COS）の業界をリードするレジリエンスを組み合わせ、以下を活用します。
その結果、クリティカルなワークロードをランサムウェア、改ざん、運用エラーから保護するように設計された完全に保護された環境が実現します。
ハイブリッドおよびマルチクラウド・アーキテクチャーが標準になるにつれて、組織はあらゆるプラットフォームとクラウドで機能する、統合され自動化された継続性戦略を模索しています。Compassを使用したSecure Automated Backupは、以下を提供することでこのニーズに直接対応します。
これは単なるクラウド間のバックアップではなく、企業全体向けの単一の統合データ保護プラットフォームです。
Cobalt Iron社のストラテジー担当副社長であるグレッグ・ティヴィス氏は次のように説明しています。「このリリースにより、お客様はIBM Cloud、その他のパブリッククラウド、世界中のデータセンターにわたるワークロードを、単一の簡素化されたエクスペリエンスを通じて保護できるようになりました」
Compassを使用したSecure Automated Backupは、ダラス、ワシントンDC、トロント、モントリオール、サンパウロ、フランクフルト、ロンドン、マドリッド、シドニー、東京、大阪、チェンナイなどの地域を含む、世界中のすべてのIBM Cloud Data Centersで即座に利用できるようになりました。ワークロードがどこにあっても、低レイテンシーのアクセスとグローバルに一貫したエンタープライズ・クラスの保護を利用できます。
IBM Cloud Marketplaceで提供される400以上のエンタープライズ・ソリューションに加え、Fortune 500の95％、月間アクティブ・ユーザー数60万人以上が利用するこの新しいサービスにより、顧客の選択肢が広がり、調達が簡素化され、エンタープライズ・グレードのSaaSの主要な市場としてIBM Cloudが強化されます。
Compassを使用したSecure Automated BackupがIBM Cloudカタログから直接利用できるようになりました。ハイブリッド・マルチクラウド環境向けに構築された最新の自動化されたエンタープライズ・グレードのバックアップで、ワークロードの保護を開始できます。
Compassを使用したSecure Automated Backupの詳細はこちら