OpenPages 9.1のご紹介：リスクとコンプライアンス管理におけるAIを導入した新機能の解放

AI 主導の機能強化:

主なハイライトは以下のとおりです。

モデル・インプットにビューを使用する:必須テキスト・レビューの自動化やリスク評価の進捗レポートの生成など、より高度なユースケースを促進するために、ビューをAIモデルのインプットとして活用します。

強化されたレポート機能とデータ・エクスポート:新しいデータ・エクスポート機能が導入されたことで、SFTP、IBM Cloud Object Storage、AWS S3に対して、オブジェクト間の関係を含むOpenPagesデータのシームレスな抽出とエクスポートを可能にしました。これにより、AIパイプラインやサード・パーティーのBIツールと簡単に統合できるようになりました。

ユーザー・インターフェースとエクスペリエンスの改善

コラボレーションを強化し、管理タスクを効率化するために、OpenPages 9.1は次の機能を提供しています。

ネストされたグリッド:タスクビューグリッドまたはグリッドビューで複雑なオブジェクト階層を視覚的に表現し、ナビゲーションと親子関係の理解を簡素化します。

コメント・パネルの機能強化:対象を絞ったコメント通知用のダッシュボード・タイル、タスク・ビュー・コメント・パネルの@メンション機能の強化、@メンション通知用のEメール・テンプレートの管理制御を通じて、チームのコラボレーションを改善します。

アンケート・テンプレートの改良

リスク関連データの収集と分析をより適切にカスタマイズするために、OpenPages 9.1では次のことが可能になります。

回答の再順序付け:アンケート作成者がドラッグ・アンド・ドロップ機能またはキーボードショートカットを使用して単一選択肢や複数選択肢の回答を並べ替え、重要なデータの依存関係を維持できるようにします。

レポートと分析

OpenPagesの構成関する詳細は、以下をご覧ください。

フィールド参照分析レポート:特定のフィールドが参照されているすべての構成場所を特定し、データの相互接続に関する包括的な洞察を提供します。

設定エクスポートの強化:オブジェクトプロファイルとビューの依存関係をオプションで除外することで、エクスポートの範囲を制御できます。

グローバルな展開と互換性

OpenPages 9.1は、次の言語および技術サポートを拡張します。

アラビア語のサポート:アラビア語(「ar-SA」および「ar-AE」ロケール)を右から左へのレンダリングに統合し、世界中のユーザーに対応。

OAuth 2.0認証サーバー:認証サーバー・コンポーネントによりOAuth 2.0をサポートすることで、セキュリティーと統合を強化します。

ワークフローとシステムの拡張

運用効率を向上させるために、OpenPages 9.1は以下を提供します。

ワークフロー・デザイナーの機能強化:エンドユーザー向けに主要なワークフロー・アクションを最上位で定義し、他のワークフローやスケジューラーのみがトリガーするシステム・ワークフローの作成を可能にすることで、自動化と制御を強化したプロセスをサポートします。

クラウドの互換性

クラウド環境での拡張性とセキュリティを確保するため、OpenPages on CloudはOpenPages with on Cloud 9.1で進化を続けています。