OpenPages 9.1.1のご紹介：よりスマートなリスク管理のためのAIエージェント、自動化、使いやすさの拡張

2025年6月24日
IBM OpenPages 9.1.1は、自動化の強化、ユーザー体験の効率化、統合の柔軟性の向上を目的として設計された多数の新しい主要な機能を備えた強力なガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）基盤を構築しています。このリリースでは、より深いAI機能、よりスマートなワークフロー、より直感的なインターフェースが導入され、組織がより俊敏かつインテリジェントにリスクを管理できるようになります。
OpenPages 9.1.15つの主要領域にわたる包括的な機能強化セットを提供します。
これらのアップデートは、組織が手作業を減らし、意思決定を改善し、全体的なユーザー体験を向上させることを目的に設計されています。
1. AIと自動化：よりスマートに、より高速に、より多く統合
watsonxとの統合が拡張され、AIモデルがワークフローの自動化によって自動的にトリガーされるようになりました。つまり、AI機能を体系的、効果的、効率的に活用し、より優れた知見と成果をもたらすことができるようになります。もう1つの重要な機能強化は、ダイアログベースの統合からwatsonx AssistantおよびOrchestrateへの移行であり、OpenPages内で対話型 AI 機能が有効になります。この変更により、アシスタントは、場所、プロフィール、表示されたオブジェクトなどのコンテキスト情報をユーザー・インタラクションに追加して、より多くの情報に基づいたサービス提案を行うことができます。
2. ユーザー・インターフェースと使いやすさ： 直感的なナビゲーションと強化されたやり取り
ユーザー・インターフェースは大幅に改善され、ナビゲーションの改善、動的フィルタリング、マークダウンのサポート、ユーザー・インタラクションの強化が実現しました。これらのアップデートにより、データのカスタマイズと操作がこれまで以上に簡単になり、より魅力的で生産的なエクスペリエンスが促進されます。
3. 管理とデータ管理：簡素化されたプロセス
より簡単なエンティティー管理、重要なデータ・エクスポート、簡素化されたアップグレード・プロセスをすぐに利用できるようになりました。新しいアソシエーション・グリッドの親フォルダー・フィルタを使用すると、管理者は現在のオブジェクトのフォルダーに基づいて動的フィルターを定義できるため、エンドユーザーは関連するオブジェクトまたはアクティビティのみを表示できます。
4. データと視覚化の強化：強力なグラフ作成機能とグラフの機能強化
この新しいバージョンは、より堅牢なグラフ作成機能を提供し、ユーザーにより適切な知見とデータを視覚化するためのより直感的な方法をもたらします。主な機能強化には以下が含まれます。
5. 統合とプラットフォームのサポート：
OpenPages 9.1.1は、リスクおよびコンプライアンス管理の大幅な進歩であり、よりスマートな自動化、改善されたユーザー・インターフェース、強化されたデータの可視化機能を提供します。これらのアップデートを活用して、データ管理エクスペリエンスを向上させ、新しい知見を解放しましょう。