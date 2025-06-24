OpenPages 9.1.1のご紹介：よりスマートなリスク管理のためのAIエージェント、自動化、使いやすさの拡張

1. AIと自動化：よりスマートに、より高速に、より多く統合

watsonxとの統合が拡張され、AIモデルがワークフローの自動化によって自動的にトリガーされるようになりました。つまり、AI機能を体系的、効果的、効率的に活用し、より優れた知見と成果をもたらすことができるようになります。もう1つの重要な機能強化は、ダイアログベースの統合からwatsonx AssistantおよびOrchestrateへの移行であり、OpenPages内で対話型 AI 機能が有効になります。この変更により、アシスタントは、場所、プロフィール、表示されたオブジェクトなどのコンテキスト情報をユーザー・インタラクションに追加して、より多くの情報に基づいたサービス提案を行うことができます。

2. ユーザー・インターフェースと使いやすさ： 直感的なナビゲーションと強化されたやり取り

ユーザー・インターフェースは大幅に改善され、ナビゲーションの改善、動的フィルタリング、マークダウンのサポート、ユーザー・インタラクションの強化が実現しました。これらのアップデートにより、データのカスタマイズと操作がこれまで以上に簡単になり、より魅力的で生産的なエクスペリエンスが促進されます。

3. 管理とデータ管理：簡素化されたプロセス

より簡単なエンティティー管理、重要なデータ・エクスポート、簡素化されたアップグレード・プロセスをすぐに利用できるようになりました。新しいアソシエーション・グリッドの親フォルダー・フィルタを使用すると、管理者は現在のオブジェクトのフォルダーに基づいて動的フィルターを定義できるため、エンドユーザーは関連するオブジェクトまたはアクティビティのみを表示できます。

4. データと視覚化の強化：強力なグラフ作成機能とグラフの機能強化

この新しいバージョンは、より堅牢なグラフ作成機能を提供し、ユーザーにより適切な知見とデータを視覚化するためのより直感的な方法をもたらします。主な機能強化には以下が含まれます。

強力なグラフ作成機能： 複数選択フィールドのサポートや、多数の項目を含むグラフ表示の改善など、より堅牢なグラフ作成機能を搭載。これらの機能強化により、複雑なデータの視覚化と解釈が容易になります。

複数選択フィールドのサポートや、多数の項目を含むグラフ表示の改善など、より堅牢なグラフ作成機能を搭載。これらの機能強化により、複雑なデータの視覚化と解釈が容易になります。 タグを含むデータ・エクスポート： データのエクスポートにタグが含まれるようになり、データの組織性とコンテキストのレイヤーが追加されました。この機能により、関連情報にすぐにアクセスできるようになり、分析と意思決定のプロセスが簡素化されます。

データのエクスポートにタグが含まれるようになり、データの組織性とコンテキストのレイヤーが追加されました。この機能により、関連情報にすぐにアクセスできるようになり、分析と意思決定のプロセスが簡素化されます。 作成ビューでの子の関連付け：ユーザーは、作成プロセス中に既存のアイテムを子として関連付けることができ、時間を節約し、より効率的に子を割り当てることができます。

5. 統合とプラットフォームのサポート：