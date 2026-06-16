可視性のギャップを解消するための、IBM Guardiumにおけるエージェント型AIシステムのモニタリング機能の紹介

ほとんどの生成AIワークフローは、人が質問したり指示を与えたりするというシンプルな形で始まります。プロンプト、システム指示、および提供されたコンテキストはモデルに渡され、モデルはそれらの入力に基づいて応答を返します。エージェント型AIは、このパターンをさらに発展させます。応答を返して終了するのではなく、モデルはオーケストレーターやエージェント・ランタイムと連携して、タスクを計画し、次のステップを選択し、ツールを呼び出し、その結果を確認したうえで、次に何をすべきかを判断します。

ただし、それを実現するには、エージェントがエンタープライズ・コンテキストおよびエンタープライズ・システムにアクセスできる必要があります。RAGは、ドキュメント、ベクトル・データベース、Eメール、チケット、その他の社内ソースから関連する知識を取得することで、モデルがアクションを実行する前に必要なコンテキストを得られるようにします。MCPサーバーやその他のツール・コネクターは、ファイル、SaaSアプリケーション、API、データベース、ワークフローに、制御された方法でエージェントがアクセスできるようにします。

ここでAIシステムは、質問に答えるだけの存在から、企業でアクションを実行する存在へと進化します。一部のAIシステムは、特定のデータを用いてファイン・チューニングや学習が行われています。これにより、特定の分野における一貫性を向上させることができますが、その一方で、トレーニング・データ、モデルのバージョン、ドリフト、評価、ロールバックに関するガバナンス要件も加わります。

モニタリングを目的として、エージェント型ワークフローには、特に追跡すべき3つの要素があります。

プロンプトは、ユーザーの意図と再利用可能な指示を取り込みます。

リソースは、ドキュメント、スキーマ、カレンダー、アプリケーション・データなど、エージェントが依拠する可能性のあるコンテキストを提供します。

ツールは、データベースへのクエリ、チケットの作成、メッセージの送信など、エージェントが実行できるアクションです。

エージェント・ループは、それらの要素をつなぎます。システムは現在の状態を観測し、次のステップを計画し、ツールまたはワークフローを通じてアクションを実行し、その結果を確認したうえで、タスクが完了するか、人による承認が必要になるまで処理を続けます。そのため、エージェント型AIをモニタリングするには、モデルレベルのロギングだけでは不十分です。セキュリティー・チームは、プロンプト、使用されたコンテキスト、選択されたツール、適用された承認、および処理の過程でアクセスまたは生成されたデータを可視化できる必要があります。