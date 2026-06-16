可視性のギャップを解消するための、IBM Guardiumにおけるエージェント型AIシステムのモニタリング機能の紹介

現在プライベート・プレビュー中のIBM Guardiumの新機能では、Claude Compliance APIを介したClaudeなどのエージェント型AIシステム向けのモニタリング機能を提供します。
企業は、AIによるデータの可視性ギャップの拡大という課題に直面しています。AIシステムは、セキュリティ－・チームやコンプライアンス・チームが追跡できる速度を上回って、機密データに対してアクションを実行できるようになっています。
このギャップの解消を支援するため、現在プライベート・プレビュー中のIBM Guardiumの新機能では、Claude Compliance APIを介したClaudeなどのエージェント型AIシステム向けのモニタリング機能を提供します。この機能は、プロンプト、ユーザー、プロジェクト、ファイル、エージェントのアクション、MCPやツールのアクティビティ、さらに下流のデータ・アクセスにわたる詳細なAIアクティビティのテレメトリーを収集します。
エージェント型AIがワークフローにさらに組み込まれるようになるにつれ、組織は、エージェントがデータとどのようにやり取りしているかを可視化し、それが組織のセキュリティ－・ポリシーやガバナンス・ポリシーに準拠していることを確認する必要があります。データの可視性が不足すると、データ漏えいやコンプライアンス違反につながる可能性があります。
ほとんどの生成AIワークフローは、人が質問したり指示を与えたりするというシンプルな形で始まります。プロンプト、システム指示、および提供されたコンテキストはモデルに渡され、モデルはそれらの入力に基づいて応答を返します。エージェント型AIは、このパターンをさらに発展させます。応答を返して終了するのではなく、モデルはオーケストレーターやエージェント・ランタイムと連携して、タスクを計画し、次のステップを選択し、ツールを呼び出し、その結果を確認したうえで、次に何をすべきかを判断します。
ただし、それを実現するには、エージェントがエンタープライズ・コンテキストおよびエンタープライズ・システムにアクセスできる必要があります。RAGは、ドキュメント、ベクトル・データベース、Eメール、チケット、その他の社内ソースから関連する知識を取得することで、モデルがアクションを実行する前に必要なコンテキストを得られるようにします。MCPサーバーやその他のツール・コネクターは、ファイル、SaaSアプリケーション、API、データベース、ワークフローに、制御された方法でエージェントがアクセスできるようにします。
ここでAIシステムは、質問に答えるだけの存在から、企業でアクションを実行する存在へと進化します。一部のAIシステムは、特定のデータを用いてファイン・チューニングや学習が行われています。これにより、特定の分野における一貫性を向上させることができますが、その一方で、トレーニング・データ、モデルのバージョン、ドリフト、評価、ロールバックに関するガバナンス要件も加わります。
モニタリングを目的として、エージェント型ワークフローには、特に追跡すべき3つの要素があります。
エージェント・ループは、それらの要素をつなぎます。システムは現在の状態を観測し、次のステップを計画し、ツールまたはワークフローを通じてアクションを実行し、その結果を確認したうえで、タスクが完了するか、人による承認が必要になるまで処理を続けます。そのため、エージェント型AIをモニタリングするには、モデルレベルのロギングだけでは不十分です。セキュリティー・チームは、プロンプト、使用されたコンテキスト、選択されたツール、適用された承認、および処理の過程でアクセスまたは生成されたデータを可視化できる必要があります。
エージェント型AIシステムやワークフローは複雑であるため、セキュリティ－・ギャップは複数の箇所で発生する可能性があります。チームは、何が起こったのか、誰がそれを承認したのか、また、そのアクションがポリシーの範囲内で実行されたかどうかを証明できないため、こうしたギャップは本番環境への導入を妨げる可能性があります。たとえば、次のようになります。
上記の問いに答えられなければ、セキュリティ－・チームは、リスクがプロンプト、ツール、アプリケーション、データ・ストアの間をどのように移動したのかを明確に記録できないまま、エージェント型AIを承認することになります。
問題は、その証拠が通常は異なる場所に存在していることです。それらの記録を関連付けることができなければ、チームはインシデントや監査要求の後に、一連の経緯を手作業で再構築しなければならなくなります。AI EU Actのようなコンプライアンス規制に対応するためには、こうしたすべてのやり取りと証拠を収集して結び付け、開始から終了までのアクティビティーの完全な来歴を示せるようにすることが重要です。
Guardiumの新しい機能は、Claude Compliance APIを通じてClaudeのアクティビティーをモニタリング・ビューに取り込むことから始まります。このアクティビティーによって、どのユーザーが関与したのか、どのプロジェクトまたはワークスペースで作業していたのか、どのファイルや会話がそのやり取りの一部だったのか、また、どのような管理上または構成上の変更が行われたのかを把握できます。これにより、エージェントがツールやデータにアクセスする前のAIワークフローのフロントエンドが確立されます。
Guardiumは、そのClaudeのアクティビティーを実行レイヤーに関連付けることができます。エージェント・ランタイム、MCPサーバー、APIゲートウェイ、およびツール監査証跡は、エージェントがどのツールを呼び出したのか、どのシステムへのアクセスを試みたのか、承認ステップがトリガーされたかどうか、そしてそのアクションが正常に完了したかどうかを示すのに役立ちます。
Guardiumは、ワークフローをデータ・アクティビティー・モニタリングにも関連付けます。ここでは、チームは、どのデータベース、テーブル、列、クエリー、またはアクセス・イベントが関係したのかに加え、機密データの分類、ポリシーの適用結果、およびアラート・コンテキストを確認できます。言い換えれば、エージェント型ワークフローが実際にどのデータにアクセスしたのかを示します。
Guardiumは、ユーザーID、タイムスタンプ、プロジェクト、実行IDまたはセッションID、ツール名、対象データ・オブジェクト、分類、ポリシー適用結果など、それらを関連付ける詳細情報を照合することで、これらのレイヤーを結び付けます。この相関付けにより、個別のログが、ユーザーが何を要求したのか、エージェントがどのように動作したのか、どのデータにアクセスしたのか、そしてどのような制御が適用されたのかを示す単一のタイムラインになります。欧州AI規制法などの規制では、そのタイムラインが、AI駆動型のデータ利用に対する監視を実施していることを証明するための証跡となります。
Claudeのアクティビティー、エージェントとツールの実行、およびGuardiumのデータ・モニタリングを単一のビューに集約することで、組織は、分散したログに依存する状態から、エージェント型AIに対応したエンタープライズ・コントロール・モデルへと移行できます。
ClaudeをAIアクティビティーの最初の情報ソースとし、Guardiumを包括的な可視化およびコンプライアンス・レイヤーとすることで、チームは、セキュリティー境界、ポリシー、監査ワークフロー、および規制報告全体にわたる自律型AIのアクティビティーを適切に監視していることを実証できます。また、組織は、エージェント型AIシステムによってデータがどのようにアクセスされ、使用され、生成されるのかを追跡することで、欧州AI規制法などの新たなコンプライアンス規制にもより適切に対応できます。
その結果、ユーザー・プロンプトからAIのアクション、下流のデータ・アクセス、コンプライアンスの結果までを結び付ける、監査可能な証跡のチェーンが実現し、企業は、より高い信頼性、透明性、および制御の下でエージェント型AIを導入できるようになります。